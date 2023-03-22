Медведева, Степанова и Букин, Кагановская и Ангелопол выступят в шоу Авербуха «Любимые песни о главном» 4 мая

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию выступит в шоу «Любимые песни о главном» 4 мая в Москве.

Также в шоу примут участие и , Василиса Кагановская и Валерий Ангелопоп, , Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.

«День Победы – это праздник, который важен для каждого человека в нашей стране. Я считаю, что важно продолжать говорить об этом дне, чтобы наши дети и следующие поколения россиян хранили в памяти то время.

Мы хотим рассказать им о том, через что прошла страна и в какой страшной войне была одержана эта победа. Своим концертом мы хотим поблагодарить наших предков за то, что сейчас выходим на лед, за то, что мы улыбаемся.

В каждом сезоне «Ледникового периода» были номера под песни военных лет, и всегда они с огромным восторгом принимаются публикой и становятся одними из самых запоминающихся. Эти песни своего рода культурный код, который генетически зашит во всех нас, эту музыку не надо объяснять, она понятна каждому с первых звуков.

Несмотря на это, я долго не решался сделать большую программу, целиком посвященную Дню Победы. Идея этой программы родилась в прошлом году, впервые она была показана в Санкт-Петербурге и прошла там с колоссальным успехом. Надеемся, что и в Москве такой необычный формат ледового шоу понравится зрителю», – сказал Авербух.