Медведева, Степанова и Букин, Кагановская и Ангелопол выступят в шоу Авербуха «Любимые песни о главном» 4 мая

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выступит в шоу Ильи Авербуха «Любимые песни о главном» 4 мая в Москве.

Также в шоу примут участие Александра Степанова и Иван Букин, Василиса Кагановская и Валерий Ангелопоп, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.

«День Победы – это праздник, который важен для каждого человека в нашей стране. Я считаю, что важно продолжать говорить об этом дне, чтобы наши дети и следующие поколения россиян хранили в памяти то время.

Мы хотим рассказать им о том, через что прошла страна и в какой страшной войне была одержана эта победа. Своим концертом мы хотим поблагодарить наших предков за то, что сейчас выходим на лед, за то, что мы улыбаемся.

В каждом сезоне «Ледникового периода» были номера под песни военных лет, и всегда они с огромным восторгом принимаются публикой и становятся одними из самых запоминающихся. Эти песни своего рода культурный код, который генетически зашит во всех нас, эту музыку не надо объяснять, она понятна каждому с первых звуков.

Несмотря на это, я долго не решался сделать большую программу, целиком посвященную Дню Победы. Идея этой программы родилась в прошлом году, впервые она была показана в Санкт-Петербурге и прошла там с колоссальным успехом. Надеемся, что и в Москве такой необычный формат ледового шоу понравится зрителю», – сказал Авербух.

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1 комментарий

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Лека-Лека
Представляю песню о войне в исполнении МЖ.
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