Наталья Бестемьянова: «Не думаю, что Синицина и Кацалапов вернутся. Наверное, им это уже ни к чему»
Наталья Бестемьянова высказалась о ситуации в российских танцах на льду.
– В спортивных танцах лидеры взяли паузу. Кто же выходит на первые позиции?
– Надеюсь, что Александра Степанова и Иван Букин вернутся. Ждем, когда они огласят свое решение. Но я уже слышала, как Иван в одном интервью сказал, что они возвращаются. В то же время не думаю, что вернутся Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Наверное, им это уже ни к чему. Они выиграли свои медали.
А о молодых дуэтах боюсь говорить. В них ведь меняются партнеры. Мне нравилась одна пара, а фигуристы в разные стороны разбежались, – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.
После Олимпиады в наших танцах на льду хаос – не осталось ни уважения, ни результатов
Будут тусить на внутренних соревнованиях, на международные им дорога закрыта.