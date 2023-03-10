Наталья Бестемьянова: «Не думаю, что Синицина и Кацалапов вернутся. Наверное, им это уже ни к чему»

высказалась о ситуации в российских танцах на льду.

– В спортивных танцах лидеры взяли паузу. Кто же выходит на первые позиции?

– Надеюсь, что и вернутся. Ждем, когда они огласят свое решение. Но я уже слышала, как Иван в одном интервью сказал, что они возвращаются. В то же время не думаю, что вернутся и . Наверное, им это уже ни к чему. Они выиграли свои медали.

А о молодых дуэтах боюсь говорить. В них ведь меняются партнеры. Мне нравилась одна пара, а фигуристы в разные стороны разбежались, – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

После Олимпиады в наших танцах на льду хаос – не осталось ни уважения, ни результатов