Наталья Бестемьянова: «Не думаю, что Синицина и Кацалапов вернутся. Наверное, им это уже ни к чему»

Теги сборная России танцы на льду Наталья Бестемьянова Никита Кацалапов Александра Степанова Иван Букин Виктория Синицина Фигурное катание

Наталья Бестемьянова высказалась о ситуации в российских танцах на льду.

– В спортивных танцах лидеры взяли паузу. Кто же выходит на первые позиции?

– Надеюсь, что Александра Степанова и Иван Букин вернутся. Ждем, когда они огласят свое решение. Но я уже слышала, как Иван в одном интервью сказал, что они возвращаются. В то же время не думаю, что вернутся Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Наверное, им это уже ни к чему. Они выиграли свои медали.

А о молодых дуэтах боюсь говорить. В них ведь меняются партнеры. Мне нравилась одна пара, а фигуристы в разные стороны разбежались, – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

После Олимпиады в наших танцах на льду хаос – не осталось ни уважения, ни результатов

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3 комментария

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Залина Малина
Бести была бы рада. Сколько за СБ топила, принижая СК
+2
0
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Сергей Южин
Могут и вернуться, почему бы и нет?
Будут тусить на внутренних соревнованиях, на международные им дорога закрыта.
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Ольга Васильева
А может и Степанова с Букиным уже выиграли то, что было предначертано?
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