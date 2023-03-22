Александра Степанова: «Мы с Букиным надеемся еще порадовать вас нашим катанием. Верим, что в следующем сезоне это будет возможно не только на внутренних соревнованиях»

Теги сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин Фигурное катание

Фигуристка Александра Степанова рассказала о планах вернуться к выступлениям.

Степанова выступает в танцах на льду с Иваном Букиным.

«Друзья, давно не виделись! Мы с Ваней уже несколько месяцев не выступали, но надеемся еще порадовать вас нашим катанием.

Верим, что в следующем сезоне это будет возможно не только на внутренних соревнованиях, но и на международных. Россия должна быть там!» – написала фигуристка.

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7 комментариев

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Lebedstory
Безумно не хватало ребят на соревнованиях. Надеюсь, хватит сил и желания вернуться.
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Maria N
Ответ Katerina Sunny
Сашу с рождением дочурки. Пусть малышка растёт здоровой и счастливой.
Беременность на уровне слухов, а вы уже даже и пол знаете?
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vanessa2021
Ответ Екатерина Субботина
Разве Саша беременна? Официальная версия,что она лечит спину
Внизу написали, что Александра уже родила дочку)))
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askarik1992
Степанова родила серьезно когда успела
+2
0
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Екатерина Субботина
Ответ vanessa2021
Саша уже родила? Поздравляю Александру, одну из самых красивых фигуристок планеты с рождением дочки! Здоровья маме и дочке!
Разве Саша беременна? Официальная версия,что она лечит спину
+3
0
+3
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vanessa2021
Ответ Katerina Sunny
Сашу с рождением дочурки. Пусть малышка растёт здоровой и счастливой.
Саша уже родила?

Поздравляю Александру, одну из самых красивых фигуристок планеты с рождением дочки!

Здоровья маме и дочке!
+4
0
+4
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Katerina Sunny
Сашу с рождением дочурки. Пусть малышка растёт здоровой и счастливой.
+8
0
+8
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