Александра Степанова: «Мы с Букиным надеемся еще порадовать вас нашим катанием. Верим, что в следующем сезоне это будет возможно не только на внутренних соревнованиях»

Фигуристка Александра Степанова рассказала о планах вернуться к выступлениям.

Степанова выступает в танцах на льду с .

«Друзья, давно не виделись! Мы с Ваней уже несколько месяцев не выступали, но надеемся еще порадовать вас нашим катанием.

Верим, что в следующем сезоне это будет возможно не только на внутренних соревнованиях, но и на международных. Россия должна быть там!» – написала фигуристка.