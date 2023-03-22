Александра Степанова: «Мы с Букиным надеемся еще порадовать вас нашим катанием. Верим, что в следующем сезоне это будет возможно не только на внутренних соревнованиях»
Фигуристка Александра Степанова рассказала о планах вернуться к выступлениям.
Степанова выступает в танцах на льду с Иваном Букиным.
«Друзья, давно не виделись! Мы с Ваней уже несколько месяцев не выступали, но надеемся еще порадовать вас нашим катанием.
Верим, что в следующем сезоне это будет возможно не только на внутренних соревнованиях, но и на международных. Россия должна быть там!» – написала фигуристка.
Поздравляю Александру, одну из самых красивых фигуристок планеты с рождением дочки!
Здоровья маме и дочке!