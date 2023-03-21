Галлямов о «Русском вызове»: «Ждали оценок повыше. Все-таки мы специально готовили именно шоу-программу»

Теги Тамара Москвина сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Александр Галлямов рассказал о создании программы на футбольную тематику.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступили на турнире шоу-программ в форме «Зенита». Они заняли 15-е место. 

— Все в курсе, что я увлекаюсь футболом и болею за «Зенит». Тамара Николаевна (Москвина) сразу знала, какой тематики будет наш номер, и хотела, чтобы я раскрыл свои дополнительные способности на выступлении.

— Настя не была против такого номера? Все-таки ее нельзя назвать ярым фанатом.

— Да, Настя не так увлекается футболом, как я, но тема постановки ей тоже очень понравилась. Договорились, что в следующий раз поставим программу, исходя из ее увлечений.

— Программа довольно сложная — много реквизита, трюков. Подготовка шла долго?

— Да, на самом деле, ушло довольно много времени, чтобы все собрать в этом номере. Только сама постановка в общей сложности заняла около двух недель. Затем приходилось отрабатывать катание с реквизитом. Самым сложным оказалось катание с мячами. Веревка, за которую они крепились, очень часто рвалась. Мы были вынуждены ее постоянно менять и перевязывать. Также было важно, чтобы мячи не путались между собой. 

— У тебя на форме был седьмой номер. В честь Криштиану Роналду?

— Именно. В этом сезоне я неоднократно демонстрировал его фирменное празднование «Suiii». Роналду для меня — лучший спортсмен.

— Было видно, что ты не в восторге из-за судейства…

— Конечно, я расстроился. Ждали оценок повыше. Все-таки мы специально готовили именно шоу-программу. Как мы поняли, высоко оценивались классические постановки программ, в которых почти не использовался реквизит, а ведь с ним очень сложно исполнять номер. Если бы мы знали, могли тогда выступить с классической показательной программой. Таких у нас в запасе много, – сказал Галлямов. 

Шоу-турнир фигуристов – лучшая идея сезона, но хаос в судействе помешал ему стать соревнованием

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sportsfan
Надо было Месси катать))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екатерина Ивановская
Почему бы Саше и другим не отнестись к этому турниру как к обыкновенному шоу? Зрители оценили, им самим понравилось. Это не официальное соревнование, где оценки выставляются из строгих критериев, зачем принимать все так близко к сердцу. А вставать и уходить на оценках Щербаковой было некрасиво.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sincere
Ответ Е...С
Самый сложный шоу-номер не оценили совсем. В следующий раз ребята, страдальческое лицо и катайтесь по кругу.
они и катались по кругу, без каких-либо нормальных элементов.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svetlic
Я смтрю там половина участников недовольна оценками. А что они хотели прямо с первого раза? Сразу было понятно, что ничего не будет понятно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kareglazaya
Обидно за ребят. Судьи при выставлении оценок совершенно не учитывали, сколько времени и сил требуется для той или иной постановки. Тому же Матвею и его команде пришлось подготовить несколько костюмов, продумать, как успеть переодеться за несколько секунд. У Мишиной и Галлямова тоже много сложностей с этими мячами, т.к. они мешают кататься и выполнять парные элементы.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fellina
Ответ vanessa2021
Можно какой угодно номер катать, но первые три места и призы от судей заранее были распланированы кому надо. Забавно было, когда судья, который вручал приз Туктику типа "от себя" по бумажке ее фамилию произнести не мог))) Вот оценки для мест вне денежных призов судьи ставили уже как попало. Чтобы ни откатали миги, в призы они бы не попали. Там места были заняты изначально.
Кем и кому надо?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
manticora
Очень жаль. Пожалуй, больше всего недоумения вызывают оценки МГ.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vanessa2021
Ответ Е...С
Самый сложный шоу-номер не оценили совсем. В следующий раз ребята, страдальческое лицо и катайтесь по кругу.
Можно какой угодно номер катать, но первые три места и призы от судей заранее были распланированы кому надо. Забавно было, когда судья, который вручал приз Туктику типа "от себя" по бумажке ее фамилию произнести не мог)))

Вот оценки для мест вне денежных призов судьи ставили уже как попало. Чтобы ни откатали миги, в призы они бы не попали. Там места были заняты изначально.
+1
-9
-8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Большое Путешествие Рузика
Ответ Irina Kistler
Было бы здорово увидеть этот номер как показательный на следующий сезон. Он оригинальный, сложный , зрелищный, смешной, пусть побольше зрителей полюбуется.
А я надеюсь, Настя не согласится больше в роли мячика на ножках выступать.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
olvl
Нам с мужем номер понравился - с юмором, с "дополнительными умениями", сложный, именно шоу-программа. Понятно, что задумка именно в катании с мячами, но мне бы ещё катания без мячей добавить. Ждала, когда отцепят их и дадут скорости и драйва. Тоже думали, что оценки будут повыше и не только у Насти с Сашей. За креатив спасибо ТН и Насте с Сашей.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Happy_Kleo
Оценки очень маленькие ребятам поставили. Несправедливо. Номер был классный и запоминающийся.
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Е...С
Самый сложный шоу-номер не оценили совсем. В следующий раз ребята, страдальческое лицо и катайтесь по кругу.
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex1104
Было заметно, что он расстроился после оценок.
Программа забавная, нетривиально. Я бы повыше поставил. Хотя реквизит местами уже мешал
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Irina Kistler
Было бы здорово увидеть этот номер как показательный на следующий сезон. Он оригинальный, сложный , зрелищный, смешной, пусть побольше зрителей полюбуется.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vasily Ivanov
Галлямов прав. Действующих фигуристов , находящихся в хорошей спортивной форме просто " опустили " под придворных лизоблюдов и фавориток Эрнста.....
+11
-11
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий