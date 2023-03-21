Галлямов о «Русском вызове»: «Ждали оценок повыше. Все-таки мы специально готовили именно шоу-программу»

Александр Галлямов рассказал о создании программы на футбольную тематику.

и выступили на турнире шоу-программ в форме «Зенита». Они заняли 15-е место.

— Все в курсе, что я увлекаюсь футболом и болею за «Зенит». Тамара Николаевна (Москвина) сразу знала, какой тематики будет наш номер, и хотела, чтобы я раскрыл свои дополнительные способности на выступлении.

— Настя не была против такого номера? Все-таки ее нельзя назвать ярым фанатом.

— Да, Настя не так увлекается футболом, как я, но тема постановки ей тоже очень понравилась. Договорились, что в следующий раз поставим программу, исходя из ее увлечений.

— Программа довольно сложная — много реквизита, трюков. Подготовка шла долго?

— Да, на самом деле, ушло довольно много времени, чтобы все собрать в этом номере. Только сама постановка в общей сложности заняла около двух недель. Затем приходилось отрабатывать катание с реквизитом. Самым сложным оказалось катание с мячами. Веревка, за которую они крепились, очень часто рвалась. Мы были вынуждены ее постоянно менять и перевязывать. Также было важно, чтобы мячи не путались между собой.

— У тебя на форме был седьмой номер. В честь Криштиану Роналду?

— Именно. В этом сезоне я неоднократно демонстрировал его фирменное празднование «Suiii». Роналду для меня — лучший спортсмен.

— Было видно, что ты не в восторге из-за судейства…

— Конечно, я расстроился. Ждали оценок повыше. Все-таки мы специально готовили именно шоу-программу. Как мы поняли, высоко оценивались классические постановки программ, в которых почти не использовался реквизит, а ведь с ним очень сложно исполнять номер. Если бы мы знали, могли тогда выступить с классической показательной программой. Таких у нас в запасе много, – сказал Галлямов.

Шоу-турнир фигуристов – лучшая идея сезона, но хаос в судействе помешал ему стать соревнованием