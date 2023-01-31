Елена Вайцеховская: «Выбор Крыловой в качестве постановщика новых программ для Мишиной и Галлямова – возможно, одна из лучших идей, какую можно было придумать»

Теги Тамара Москвина сборная России Елена Вайцеховская пары Анжелика Крылова Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о том, что Анжелика Крылова станет постановщиком новых программ чемпионов мира в парном катании Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

«Выбор Анжелики Крыловой в качестве постановщика новых программ для Анастасии Мишиной и Александра Галлямова – это, возможно, одна из лучших идей, какую можно было придумать.

Крылова – очень незаурядный специалист в плане подхода к постановкам как таковым: пример ее танцевальной пары прекрасно это демонстрирует. По идее, постановке и содержанию произвольный танец Василисы Кагановской – Валерия Ангелопола в этом сезоне наиболее интересен среди российских дуэтов и вполне сопоставим с постановками лучших дуэтов мира.

Нынешняя произвольная программа Мишиной и Галлямова, безусловно, хороша и очень идет спортсменам, но главная ее ценность заключается, на мой взгляд, в том, что она дает довольно полное представление о потенциале пары. Когда фигуристы по своему функционалу способны выкатывать столь сложную и темповую программу, это открывает значительный простор для столь же сложного хореографического наполнения.

Примерно таким же путем пошли в свое время в парном катании олимпийские чемпионы Пекина Суй Вэньцзин и Хань Цун, чьими постановками на протяжении многих лет занималась Марина Зуева.

Тамаре Москвиной вообще свойственно привлекать к работе со своими спортсменами самых разнообразных постановщиков, и не факт, что Крылова останется единственным приглашенным специалистом. Но если это сотрудничество сложится, результат может оказаться очень и очень интересным», – написала Вайцеховская.

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3 комментария

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Defender64
КА опять похвалили. От звёздности некуда деваться просто. Им надо скорее на международный уровень, побывать внизу таблицы. В российских условиях подобное невозможно - конкуренция померла.
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Oleandra
Наверно опять так поразили две программы рыжиков на КПК, что уже МГ условие Москвиной поставили - делай нам что-нибудь более утончённое и современное.. вот и кинулись уже к Крыловой.. авось она поможет.. но хороший хореограф должен быть в штабе, только тогда это результат даст.
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Defender64
Имена постановщиков, да даже музыка - это, конечно, хорошо. Но главное - это когда видишь и слышишь саму программу. Вот тогда и получается или хорошая программа, или так себе, или фигня, или шедевр. А всё остальное отходит на второй план или вовсе забывается. Так что подождём-посмотрим, конечно.
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