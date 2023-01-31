Елена Вайцеховская: «Выбор Крыловой в качестве постановщика новых программ для Мишиной и Галлямова – возможно, одна из лучших идей, какую можно было придумать»

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о том, что Анжелика Крылова станет постановщиком новых программ чемпионов мира в парном катании и .

«Выбор Анжелики Крыловой в качестве постановщика новых программ для Анастасии Мишиной и Александра Галлямова – это, возможно, одна из лучших идей, какую можно было придумать.

Крылова – очень незаурядный специалист в плане подхода к постановкам как таковым: пример ее танцевальной пары прекрасно это демонстрирует. По идее, постановке и содержанию произвольный танец Василисы Кагановской – Валерия Ангелопола в этом сезоне наиболее интересен среди российских дуэтов и вполне сопоставим с постановками лучших дуэтов мира.

Нынешняя произвольная программа Мишиной и Галлямова, безусловно, хороша и очень идет спортсменам, но главная ее ценность заключается, на мой взгляд, в том, что она дает довольно полное представление о потенциале пары. Когда фигуристы по своему функционалу способны выкатывать столь сложную и темповую программу, это открывает значительный простор для столь же сложного хореографического наполнения.

Примерно таким же путем пошли в свое время в парном катании олимпийские чемпионы Пекина Суй Вэньцзин и Хань Цун, чьими постановками на протяжении многих лет занималась Марина Зуева.

вообще свойственно привлекать к работе со своими спортсменами самых разнообразных постановщиков, и не факт, что Крылова останется единственным приглашенным специалистом. Но если это сотрудничество сложится, результат может оказаться очень и очень интересным», – написала Вайцеховская.