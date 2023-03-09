Галлямов о турнире шоу-программ: «Для нас это нечто новое, никто ничего не знает, даже правил судейства. Как скажут действовать, так и будем»

Александр Галлямов заявил, что не знает о правилах судейства на турнире шоу-программ.

Соревнования пройдут 18 марта в Москве. Галлямов выступит в паре с Анастасией Мишиной.

«У нас примерно все поставлено, но нужно подкорректировать детали с Тамарой Николаевной (Москвиной). Мы всегда с ней что‑то улучшаем, у нее есть свое видение программ.

Для нас турнир по шоу‑программам – это нечто новое, никто ничего не знает, даже правил судейства. Как скажут действовать, так и будем», – заявил чемпион мира в парном катании.

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