Галлямов о турнире шоу-программ: «Для нас это нечто новое, никто ничего не знает, даже правил судейства. Как скажут действовать, так и будем»

Теги Тамара Москвина сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Александр Галлямов заявил, что не знает о правилах судейства на турнире шоу-программ.

Соревнования пройдут 18 марта в Москве. Галлямов выступит в паре с Анастасией Мишиной.

«У нас примерно все поставлено, но нужно подкорректировать детали с Тамарой Николаевной (Москвиной). Мы всегда с ней что‑то улучшаем, у нее есть свое видение программ.

Для нас турнир по шоу‑программам – это нечто новое, никто ничего не знает, даже правил судейства. Как скажут действовать, так и будем», – заявил чемпион мира в парном катании.

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6 комментариев

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REA-13
Сюрприз будет :))
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Дружба11
Лучше бы Саша и Дима тоже принимали участие в турнире,не верю,что сами отказались, уступили МГ,т.к. стали ЧР и золотыми ФГП.
самые артистичные ребята Дима Алиев и БК не принимают участие в конкурсе,очень жаль
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Девушка Безимени
инфантильный штоле
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B.Jones
На фронт бы тебя Сашка. Там таких не хватает.
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Katerina Sunny
Ответ Лиса не Алиса
Даже спортсмены не знают внятные правил . А что там с реквизитом ? Вроде участники деньги получали на это дело
Да, 250000, деталей не знают даже участники. Нужны были заранее только идея и музыка, но как оказалось не всем.
+3
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Лиса не Алиса
Даже спортсмены не знают внятные правил .
А что там с реквизитом ? Вроде участники деньги получали на это дело
+7
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