Ветлугин о турнире шоу-программ: «Оценки расстроили, ожидал более высоких. Но реакция болельщиков несет большую ценность»

Теги сборная России мужское катание Матвей Ветлугин Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Матвей Ветлугин был расстроен оценками, которые ему поставили на турнире шоу-программ.

Фигурист повторил в своем номере образы Алины Загитовой («Дон Кихот»), Елизаветы Туктамышевой (Toxic), Евгения Плющенко (Sex Bomb) и Алексея Ягудина («Зима»).

Ветлугин получил за выступление 14,91 балла и занял 21-е место из 24. 

– Как отреагировал на оценки?

– Давайте скажу правду – оценки расстроили.

Ожидал более высоких, но дальнейшая очень теплая реакция болельщиков на сегодняшний день несет для меня большую ценность, нежели теоретически возможное призовое место или специальный приз.

– Какие номера других участников тебе понравились?

– Насти Мишиной и Саши Галлямова. Это было свежо, в духе спорта. Все знают, что Саша любит футбол. К тому же тренер ребят Артур Минчук блестяще сыграл вратаря и сел на шпагат.

Еще мне понравился номер Василисы Кагановской и Валеры Ангелопола – яркая и заряженная постановка.

Алексей Ягудин победил по праву. Его прокат – это наша жизнь, это философия, которую никто бы так не передал, как он, – сказал Ветлугин.

Матвей Ветлугин выступил с шоу-программой, повторив образы Загитовой, Туктамышевой, Плющенко и Ягудина

Шоу-турнир фигуристов – лучшая идея сезона, но хаос в судействе помешал ему стать соревнованием

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36 комментариев

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Андрей Красин
Ответ vanessa2021
Спросите у зрителей, почему они за Матвея не голосовали. Я голосовала за Марка, Камилу и ангелополов. Мои выиграли. Номер у Матвея интересный, веселый. Но чисто мое имхо, Алину както слишком стебно изобразил, перебор уже. А в движения и пластику Лизы вообще не попал. Хорошо получились Плюшенко и Ягудин. Я бы Матвея на третье место поставила бы вместо Щербаковой.
Да-да-да, там голосовали именно зрители, и именно за номера, а не за своих любимок. Все голосование закончилось не начавшись - голосовали заранее, не видя номеров. Корявый Кондратюк в ядовито-зеленом стал любимым одиночником, да-да-да.
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Владислава Крюкова
Ответ vanessa2021
Спросите у зрителей, почему они за Матвея не голосовали. Я голосовала за Марка, Камилу и ангелополов. Мои выиграли. Номер у Матвея интересный, веселый. Но чисто мое имхо, Алину както слишком стебно изобразил, перебор уже. А в движения и пластику Лизы вообще не попал. Хорошо получились Плюшенко и Ягудин. Я бы Матвея на третье место поставила бы вместо Щербаковой.
Вы , я надеюсь, голосовали за Марка после того как номер увидели?
Если даже у вас есть претензии к номеру Матвея, то у судей тем более они будут. Почему его вместо Щербаковой ставить? Она нормально откатала свою программу. У неё другой жанр, но говорить о том, что она хуже откатала чем Матвей субъективно очень.
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Андрей Красин
Матвей, не переживай. Болельщикам понравилось, спортсменам, по-моему тоже. Все вопросы по своему приглашению снял. Так держать, и успехов на соревнованиях.
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Татьяна Велякина
Ответ Владислава Крюкова
Ну так почему зрители не голосовали за Матвея за приз зрительских симпатий?
Потому что-то голосование началось за долго до начало шоу.
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vanessa2021
Ответ Мария Тихонова
Приз зрительских не получил потому что Саша попросила фанбазу голосовать за Марка, в итоге Марк победил в зрительском голосовании ещё до своего выступления.
Болельщики Саши - это тысячи рандомных людей, проживающих в разных концах страны. Каким образом Саша с расстояния может заставить тысячи людей за когото проголосовать?

Почему в таком случае Медведева не победила, которая в тг просила своих болельщиков голосовать за нее?

Это же так просто- написала в тг и болельщики побежали исполнять желания)) делов то)))
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Алексей Токарев
Лучше когда номер недооценён судьями, чем переоценён.
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Девушка Безимени
ему понравились галлямовы..
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Андрей Красин
Ответ Владислава Крюкова
У Щербаковой был нормальный номер. У Матвея номер больше на публику был. Публика и должна была его выбрать на приз зрительских симпатий, но этого не случилось.
У Щербаковой был скучнейший номер с низким качеством исполнения, как обычно. Там мужественный анфас Тихонова был главным героем.
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Владислава Крюкова
Ответ vanessa2021
Кстати, у Матвея есть вопросы к оценкам именно судей))) У многих вопросы к оценкам судей, каким образом щербакова с худшей версией нудлей оказалась в призах. А Матвей с веселым, интересным номером оказался в конце.
У Щербаковой был нормальный номер. У Матвея номер больше на публику был. Публика и должна была его выбрать на приз зрительских симпатий, но этого не случилось.
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vanessa2021
Ответ Владислава Крюкова
Ну так почему зрители не голосовали за Матвея за приз зрительских симпатий?
Спросите у зрителей, почему они за Матвея не голосовали. Я голосовала за Марка, Камилу и ангелополов. Мои выиграли.

Номер у Матвея интересный, веселый. Но чисто мое имхо, Алину както слишком стебно изобразил, перебор уже. А в движения и пластику Лизы вообще не попал. Хорошо получились Плюшенко и Ягудин.

Я бы Матвея на третье место поставила бы вместо Щербаковой.
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Александр Шульгин
Ответ Мария Тихонова
Приз зрительских не получил потому что Саша попросила фанбазу голосовать за Марка, в итоге Марк победил в зрительском голосовании ещё до своего выступления.
Вот и ответ для фанатов Трусовой которые глупости написывают
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Мария Тихонова
Ответ Александр Шульгин
Он занял 21 место, окстись. Понятно было что клоунада не пройдет на этом шоу даже Загитова тову свидетельница. А вот приз зрительских симпатий почему не получил он Веть так сильно всем понравился как говорят некоторые
Приз зрительских не получил потому что Саша попросила фанбазу голосовать за Марка, в итоге Марк победил в зрительском голосовании ещё до своего выступления.
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Акселек давай
Какой хороший!
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Владислава Крюкова
Ответ vanessa2021
Приз зрительских симпатий- это когда за артиста голосуют зрители. И никакая Саша Трусова не заставит проголосовать тысячи людей в разных точках страны за номер, который не понравился. А формат шоу- турнира как раз предполагает ШОУ, а не катание по кругу с грустным видом. Поэтому судьи должны были поставить Матвея на место щербаковой.
Ну так почему зрители не голосовали за Матвея за приз зрительских симпатий?
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lyubov61
Ответ Александр Шульгин
Да вы что, если Матвей так понравился зрителям посему он приз зрительских симпатий не получил. А получил кузнечик зелёный
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Sat397
Мне тоже номер не понравился, показался каким -то слишком клоунским. Меня он нисколько не впечатлил. Пересматривать точно нет желания. Видно, что номер по костюмам и по исполнению не самый простой, но ведь это не гарантия того, что он всем понравится.
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garovatat
//Изза накрутки нюрика Матвей остался без места на подиуме. Его надо поменять местами с щербаковой. Его на третье место, нюру в конец списка//
Бгг, заядлая любительница шурика беснуется))) и это хорошо!
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Jessi
Ответ lanfqk
Матвей Ветлугин и Дима Алиев были лучшими среди мужчин! Вчера еще раз пересмотрела все номера и окончательно в этом убедилась. У Матвея самая оригинальная и интересная задумка, у Димы самое душевное и яркое исполнение. Рада, что Матвей не расстраивается и видит отклик зрителей, а вот за Диму совсем обидно(((
Абсолютно точно, но ещё добавила бы Коляду , уж очень странно , что Цискаридзе не поставил ему самые высокие оценки
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vanessa2021
Ответ Александр Шульгин
Он занял 21 место, окстись. Понятно было что клоунада не пройдет на этом шоу даже Загитова тову свидетельница. А вот приз зрительских симпатий почему не получил он Веть так сильно всем понравился как говорят некоторые
Приз зрительских симпатий- это голосование тысяч зрителей. Это контролировать никак нельзя. И заставить их голосовать за когото никак нельзя.

А вот на работу судей можно посмотреть повнимательнее. Явная ангажированность имеется. Это шоу- турнир, в программах должно быть шоу. А не езда по кругу как у щербаковой. Вообще ВСЕ номера были интереснее номера щербаковой.
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Molly
Если бы не было бы этого номера, мне бы не особо понравилось, слишком много было, на мой взгляд, нудлей и трагедь. Именно такие веселые программы и есть то, ради чего я смотрю показательные номера, если, конечно, спортсмен - не Коляда. Его я могу смотреть в любых номерах, он даже в статике очень красив.
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Александр Шульгин
Ответ vanessa2021
Изза накрутки нюрика Матвей остался без места на подиуме. Его надо поменять местами с щербаковой. Его на третье место, нюру в конец списка.
Он занял 21 место, окстись. Понятно было что клоунада не пройдет на этом шоу даже Загитова тову свидетельница. А вот приз зрительских симпатий почему не получил он Веть так сильно всем понравился как говорят некоторые
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Александр Шульгин
Ответ vanessa2021
Приз зрительских симпатий- это когда за артиста голосуют зрители. И никакая Саша Трусова не заставит проголосовать тысячи людей в разных точках страны за номер, который не понравился. А формат шоу- турнира как раз предполагает ШОУ, а не катание по кругу с грустным видом. Поэтому судьи должны были поставить Матвея на место щербаковой.
Да вы что, если Матвей так понравился зрителям посему он приз зрительских симпатий не получил. А получил кузнечик зелёный
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Александр Шульгин
Ответ vanessa2021
Кстати, у Матвея есть вопросы к оценкам именно судей))) У многих вопросы к оценкам судей, каким образом щербакова с худшей версией нудлей оказалась в призах. А Матвей с веселым, интересным номером оказался в конце.
А номер должен быть весёлый вы где это вычитали.
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Александр Шульгин
Клоунада не зашла судьям и очень хорошо
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Manukello
Ответ lanfqk
Матвей Ветлугин и Дима Алиев были лучшими среди мужчин! Вчера еще раз пересмотрела все номера и окончательно в этом убедилась. У Матвея самая оригинальная и интересная задумка, у Димы самое душевное и яркое исполнение. Рада, что Матвей не расстраивается и видит отклик зрителей, а вот за Диму совсем обидно(((
алиев взял тему набившую аскомину. потому поделом в конце таблицы
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