Ветлугин о турнире шоу-программ: «Оценки расстроили, ожидал более высоких. Но реакция болельщиков несет большую ценность»
Матвей Ветлугин был расстроен оценками, которые ему поставили на турнире шоу-программ.
Фигурист повторил в своем номере образы Алины Загитовой («Дон Кихот»), Елизаветы Туктамышевой (Toxic), Евгения Плющенко (Sex Bomb) и Алексея Ягудина («Зима»).
Ветлугин получил за выступление 14,91 балла и занял 21-е место из 24.
– Как отреагировал на оценки?
– Давайте скажу правду – оценки расстроили.
Ожидал более высоких, но дальнейшая очень теплая реакция болельщиков на сегодняшний день несет для меня большую ценность, нежели теоретически возможное призовое место или специальный приз.
– Какие номера других участников тебе понравились?
– Насти Мишиной и Саши Галлямова. Это было свежо, в духе спорта. Все знают, что Саша любит футбол. К тому же тренер ребят Артур Минчук блестяще сыграл вратаря и сел на шпагат.
Еще мне понравился номер Василисы Кагановской и Валеры Ангелопола – яркая и заряженная постановка.
Алексей Ягудин победил по праву. Его прокат – это наша жизнь, это философия, которую никто бы так не передал, как он, – сказал Ветлугин.
Матвей Ветлугин выступил с шоу-программой, повторив образы Загитовой, Туктамышевой, Плющенко и Ягудина
Шоу-турнир фигуристов – лучшая идея сезона, но хаос в судействе помешал ему стать соревнованием
Если даже у вас есть претензии к номеру Матвея, то у судей тем более они будут. Почему его вместо Щербаковой ставить? Она нормально откатала свою программу. У неё другой жанр, но говорить о том, что она хуже откатала чем Матвей субъективно очень.
Почему в таком случае Медведева не победила, которая в тг просила своих болельщиков голосовать за нее?
Это же так просто- написала в тг и болельщики побежали исполнять желания)) делов то)))
Номер у Матвея интересный, веселый. Но чисто мое имхо, Алину както слишком стебно изобразил, перебор уже. А в движения и пластику Лизы вообще не попал. Хорошо получились Плюшенко и Ягудин.
Я бы Матвея на третье место поставила бы вместо Щербаковой.
Бгг, заядлая любительница шурика беснуется))) и это хорошо!
А вот на работу судей можно посмотреть повнимательнее. Явная ангажированность имеется. Это шоу- турнир, в программах должно быть шоу. А не езда по кругу как у щербаковой. Вообще ВСЕ номера были интереснее номера щербаковой.