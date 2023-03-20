Ветлугин о турнире шоу-программ: «Оценки расстроили, ожидал более высоких. Но реакция болельщиков несет большую ценность»

Матвей Ветлугин был расстроен оценками, которые ему поставили на турнире шоу-программ.

Фигурист повторил в своем номере образы Алины Загитовой («Дон Кихот»), Елизаветы Туктамышевой (Toxic), Евгения Плющенко (Sex Bomb) и Алексея Ягудина («Зима»).

Ветлугин получил за выступление 14,91 балла и занял 21-е место из 24.

– Как отреагировал на оценки?

– Давайте скажу правду – оценки расстроили.

Ожидал более высоких, но дальнейшая очень теплая реакция болельщиков на сегодняшний день несет для меня большую ценность, нежели теоретически возможное призовое место или специальный приз.

– Какие номера других участников тебе понравились?

– Насти Мишиной и Саши Галлямова. Это было свежо, в духе спорта. Все знают, что Саша любит футбол. К тому же тренер ребят Артур Минчук блестяще сыграл вратаря и сел на шпагат.

Еще мне понравился номер Василисы Кагановской и Валеры Ангелопола – яркая и заряженная постановка.

Алексей Ягудин победил по праву. Его прокат – это наша жизнь, это философия, которую никто бы так не передал, как он, – сказал Ветлугин.

Матвей Ветлугин выступил с шоу-программой, повторив образы Загитовой, Туктамышевой, Плющенко и Ягудина

Шоу-турнир фигуристов – лучшая идея сезона, но хаос в судействе помешал ему стать соревнованием