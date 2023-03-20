Ветлугин о турнире шоу-программ: «Главная награда – реакция трибун и отклик телезрителей в комментариях»
Фигурист Матвей Ветлугин назвал реакцию зрителей главной наградой на турнире шоу-программ.
Соревнования проходили 18 марта в Москве. Ветлугин занял 21-е место, выступив в образах из программ Алины Загитовой, Елизаветы Туктамышевой, Евгения Плющенко и Алексея Ягудина.
«Подведу краткий итог турнира шоу-программ: были получены колоссальный опыт, бесконечное удовольствие и абсолютное счастье от каждой секунды нахождения на льду «Мегаспорта».
Спасибо всем причастным к организации турнира, всей команде за подготовку к нему и прообразам за положительные отзывы.
Главная награда – реакция трибун и отклик телезрителей в комментариях к выступлению», – написал Ветлугин.
Номер, который порвал шоу-турнир фигуристов: пародия на Загитову, Плющенко, Ягудина и Туктика
Шоу-турнир фигуристов – лучшая идея сезона, но хаос в судействе помешал ему стать соревнованием
И за сутки количество подписчиков Матвея Ветлугина выросло аж на 10 человек. Около 300 подписчиков.. Это несмотря на весь ажиотаж вокруг его выступления.
Для сравнения у Саши Трусовой в тг подписчиков больше 200 тыс. У Кондратюка около 40 тыс.
Вопросы есть?
ПС: именно судьи обязаны были Матвея в троицу призеров ставить. Это шоу- турнир.