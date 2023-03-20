Ветлугин о турнире шоу-программ: «Главная награда – реакция трибун и отклик телезрителей в комментариях»

Теги Евгений Плющенко Алексей Ягудин сборная России Елизавета Туктамышева мужское катание женское катание Алина Загитова Матвей Ветлугин Фигурное катание

Фигурист Матвей Ветлугин назвал реакцию зрителей главной наградой на турнире шоу-программ.

Соревнования проходили 18 марта в Москве. Ветлугин занял 21-е место, выступив в образах из программ Алины Загитовой, Елизаветы Туктамышевой, Евгения Плющенко и Алексея Ягудина.

«Подведу краткий итог турнира шоу-программ: были получены колоссальный опыт, бесконечное удовольствие и абсолютное счастье от каждой секунды нахождения на льду «Мегаспорта».

Спасибо всем причастным к организации турнира, всей команде за подготовку к нему и прообразам за положительные отзывы.

Главная награда – реакция трибун и отклик телезрителей в комментариях к выступлению», – написал Ветлугин.

Номер, который порвал шоу-турнир фигуристов: пародия на Загитову, Плющенко, Ягудина и Туктика

Шоу-турнир фигуристов – лучшая идея сезона, но хаос в судействе помешал ему стать соревнованием

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18 комментариев

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Додик Аксель
Матвей, ты молодец ! Твой номер запомнился, понравился и ты в нём просто купался демонстрируя свой артистизм, иронию, юмор и все свои навыки и умения в фигурном катании и не только. Браво !
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vanessa2021
Ответ Евгения Гринева
Судьи оценили, как считали нужным на основании их вкусов, а вот по реакциям зрителей непонятно, как он не смог получить приз зрительских симпатий. Опросы на разных ресурсах показывают, что именно его номер среди мальчиков самый популярный
Очень даже понятно.. Посмотрите, сколько подписчиков у Ветлугина в тг. Я кстати подписалась, мне понравилось его выступление и я подписана в тг на всех фигуристов, кто мне интересен.

И за сутки количество подписчиков Матвея Ветлугина выросло аж на 10 человек. Около 300 подписчиков.. Это несмотря на весь ажиотаж вокруг его выступления.

Для сравнения у Саши Трусовой в тг подписчиков больше 200 тыс. У Кондратюка около 40 тыс.

Вопросы есть?

ПС: именно судьи обязаны были Матвея в троицу призеров ставить. Это шоу- турнир.
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missis-Zima
Браво,Матвей.Твори дальше!
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vika27
Поздравляю Матвея с таким признанием публики.В 2021 кубок Первого канала сделал звездой Марка, теперь этот турнир Матвея.Всё не зря
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Irina037
Молодец,при том большой, очень постарался
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Lapo Elkann
Приз зрительских симпатий мог бы получить , но фан группа Саши постаралась на славу.
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newselena
Матвей, ты просто молодец! Так легко и непринужденно отыграть пародии на известные программы наших топов не каждому дано. Абсолютно точное попадание во все 4 образа!
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Евгения Гринева
Судьи оценили, как считали нужным на основании их вкусов, а вот по реакциям зрителей непонятно, как он не смог получить приз зрительских симпатий. Опросы на разных ресурсах показывают, что именно его номер среди мальчиков самый популярный
+5
-1
+4
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lyubov61
Как хорошо, что Матвей вернулся после травмы. Сначала классная КП, теперь вот показательный вау. Удачи Матвею в дальнейшем. Хороший фигурист у нас появился!
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Jaline
Один из самых лучших номеров в рамках этого шоу! Матвей уже нравился на соревновательном льду, но этим выступлением просто влюбил в себя!🥰
+6
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Lilia Sadykova
Матвей, я уже устала смотреть твой номер 3 дня подряд, но остановиться не могу:)) прикольная идея и комментарии от Тарасовой такие позитивные вставили;)
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Elena Polkina
Ответ papadok
Молодец парень, даёт понять, что выступил для зрителей. Хоть один не ноет за судейство.
А кто ныл из выступающих? Цитату, плиз .
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Iuliia Timofeyeva
Матвей, ты был просто лучшим. Однозначно и бесповоротно.
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Е...С
Реакция трибун - это конечно нечто! Они просто ревели от восторга.
+15
-2
+13
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Маргарита В Сафронова
Матвей стал любимцем зрителей. Это дорогого стоит. Другие годами завоҽвывают такую любовь. А у него сразу получилось.
+16
-4
+12
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Katerina Sunny
Матвей- позитивный парень и номер отличный для шоу.
+16
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Оле-Лукойе
Потрясающая задумка - и с юмором, и с отсылками. Смотреть было одно удовольствие.
+10
-1
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papadok
Молодец парень, даёт понять, что выступил для зрителей. Хоть один не ноет за судейство.
+23
-3
+20
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