Ветлугин о турнире шоу-программ: «Главная награда – реакция трибун и отклик телезрителей в комментариях»

Фигурист Матвей Ветлугин назвал реакцию зрителей главной наградой на турнире шоу-программ.

Соревнования проходили 18 марта в Москве. Ветлугин занял 21-е место, выступив в образах из программ Алины Загитовой, Елизаветы Туктамышевой, Евгения Плющенко и Алексея Ягудина.

«Подведу краткий итог турнира шоу-программ: были получены колоссальный опыт, бесконечное удовольствие и абсолютное счастье от каждой секунды нахождения на льду «Мегаспорта».

Спасибо всем причастным к организации турнира, всей команде за подготовку к нему и прообразам за положительные отзывы.

Главная награда – реакция трибун и отклик телезрителей в комментариях к выступлению», – написал Ветлугин.

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