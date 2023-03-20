Анастасия Мишина о шоу-номере: «У меня была проблема с размером формы – таких маленьких футболистов нет. Пришлось искать форму в детском отделе»

Теги сборная России пары Артур Минчук Анастасия Мишина Александр Галлямов Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Анастасия Мишина рассказала, как создавалась программа на футбольную тематику.

Мишина и Александр Галлямов выступили на турнире шоу-программ в форме «Зенита». Они заняли 15-е место. 

«Идея такого показательного номера родилась у нас давно. Мы обдумывали ее уже год или два. Просто никак не находили случая и, наверное, полностью не додумывали номер.

И вот как раз к этому турниру он полностью сложился. Какие-то моменты добавились уже в процессе постановки. Появилась идея с большим мячом, который Саша постоянно пытается пнуть, а мяч от него убегает...

Кстати, когда мы репетировали номер, то сначала мяч, который я надевала на себя, был прозрачным. А когда на генеральной репетиции на прозрачный надувной каркас надели чехол, то оказалось, при затемненном свете я толком ничего не могу разглядеть. Пришлось аккуратно вырезать одну грань на мяче, чтобы у меня появилось окошечко.

Что касается тренера, то появление третьего участника в номере обговаривалось заранее. Просто поначалу мы не знали, кто согласится на эту роль, позже решили, что это будет Артур Леонидович (Минчук).

На самом деле, мне кажется, интереснее, когда-то кто-то третий дополняет показательный номер. Особенно, если это тренер.

В нашем номере довольно понятный сюжет, и со стороны кажется, что все легко и просто. Но мы с Сашей очень много времени потратили на взаимодействие с предметами, потому что никогда не делаем сложные элементы с посторонними предметами, хотя в этой программе таких элементов не так много, но все-таки.

Большая часть времени ушла как раз на то, чтобы приспособиться и научиться работать с предметом, не потерять его, хотя маленькие мячи были привязаны на веревочке. Но, честно скажу, поначалу все это казалось нереальным», – сказала Мишина.

«У меня была проблема с размером формы, потому что таких маленьких футболистов нет. Пришлось искать форму в детском отделе», – добавила фигуристка.

Мишина и Галлямов представили шоу-номер на футбольную тематику в форме «Зенита». Галлямов показал празднование Роналду

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20 комментариев

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Светлана Менова
Мне больше всего, кстати, Минчук понравился в этом номере. Как он здорово сел на шпагат в воротах! 😅
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Александр Шульгин
Номер откровенно не понравился. Очень рад что всю клоунаду поставили на последнии места.
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Manukello
Ответ Евгений Огий
Лучшие, после Ветлугина. Остальные постановки выглядели банальными показательными после этапа Гран-При или ЧЕ. МиГи молодцы, всегда с душой относились к номерам и их подготовке.
согласен с вами
+2
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Manukello
один из лучших номеров на мой взгляд. я был в восторге.
+2
-4
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Jessi
Настя, ты самый очаровательный футболист ! И надёжный, понимающий друг. Не каждая согласится на такой номер ради партнёра , который без ума от футбола .
+4
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Екатерина Ивановская
Молодчинка, Настюша❤ Человек-позитив, всегда с настроением :)
Не первый раз замечаю странное поведение Саши Галлямова. Сначала на ЧР сидел с кислым лицом, даже не поддержал Настюшку (сравнить с поведением Козловского, который от Бойковой не отходит, особенно при поражениях), потом на ФГП ни одной эмоции на награждении, на награждении Щербаковой на вызове этом встал и ушел. Хотелось бы, чтобы это были уже мои таракашки.
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PerfectSvendsen
Мишина и Галлямов в своем репертуаре) нафталин и безвкусица) весь номер - какая-то нелепость одна сплошная без какой-либо сюжетной линии. Ну и прыгнуть могли что-то приличное) а то как объявлять, так они Олимпийские Чемпионы-2022. А как прыгнуть что-то, так не могут)
+4
-11
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bona ulo
Честно скажу, не смог нормально оценить номер, кроме самой идеи, т.к. весь номер переживал, как бы ребята не навернулись из-за этих привязанных мячей, и вместо катания следил за реквизитом, который похоже их изрядно сковывал.
+4
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Большое Путешествие Рузика
Нелепо Настя в этом мяче смотрелась. Ни на одну бы фигуристку мяч не нацепили, а на Настю можно. Мячик с ножками.... Ещё и Саня чуть её не опрокинул, когда мяч с неё снять пытался...
Надоела эта клоунада в их исполнении.
+3
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Залина Малина
Когла этот огромный мяч появился на льду, я так смеялась! 🫢🥳 Прекрасный, оригинальный, весёлый номер! Жаль, не оценили(( Мишки вообще знают толк в показательных. Рокер и фаната, саундрек к привидению, и этот тоже хочется ещё увидеть. Минчук вообще отлично поддержал ребят))
+11
-1
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Анна Беляева
Ответ КакойТыНафигТанкист
Спасибо, что не Тамарочка Николаева была на воротах. Хотя и она бы села с лёгкостью в шпагат!
Ножку сейчас долечит и даст всем мастер-класс!
+5
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Залина Малина
Настюша🤣Прелесть
+8
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Евгений Огий
Лучшие, после Ветлугина. Остальные постановки выглядели банальными показательными после этапа Гран-При или ЧЕ. МиГи молодцы, всегда с душой относились к номерам и их подготовке.
+10
-3
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Natalia Solomakha
Задумка оригинальная, но футбольная форма как-то некомплиментарно на паре на льду смотрится. Всё-таки упор на романтику сработал бы выигрышнее, кмк.
+1
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Fellina
Мне номер не понравился, много всего и как-то бестолково, особенно мячи с веревками.
+3
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именименя
А проще надо быть и люди к вам потянуться. Наворотили фиг знает что. Спрашивается, зачем?
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Sportsfan
Ребята молодцы, это очень сложно и оригинально. Но вот честно - воплощение идеи не очень понравилось. Не хватило… вкуса, что ли. Вроде неплохо, а вроде и как-то не очень. Пересматривать не захотелось. Но за смелость и оригинальность однозначно плюс ребятам.
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Ann13K
Номер очень прикольный, ребята молодцы, заморочились 👍🏻 но очень смутила реакция Саши на оценки. И на фоне этой «обиды» он даже не смог взять себя в руки в концовке шоу, где поддержку сорвал. Ни первый раз замечаю, что настроение Саши часто влияет даже на их соревновательные выступления. Он либо «в ресурсе», как сейчас модно говорить, либо в «раздрае» и тогда все сыпется. Очень плохое качество для спортсмена вот эта вот зависимость от «настроение», очень… Чего кстати не скажешь про Настю - она всегда собрана и настроена.
+20
-3
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Девушка Безимени
проблемы с формой
и содержанием
+12
-5
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КакойТыНафигТанкист
Спасибо, что не Тамарочка Николаева была на воротах. Хотя и она бы села с лёгкостью в шпагат!
+10
0
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