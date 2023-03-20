Анастасия Мишина о шоу-номере: «У меня была проблема с размером формы – таких маленьких футболистов нет. Пришлось искать форму в детском отделе»

рассказала, как создавалась программа на футбольную тематику.

Мишина и выступили на турнире шоу-программ в форме «Зенита». Они заняли 15-е место.

«Идея такого показательного номера родилась у нас давно. Мы обдумывали ее уже год или два. Просто никак не находили случая и, наверное, полностью не додумывали номер.

И вот как раз к этому турниру он полностью сложился. Какие-то моменты добавились уже в процессе постановки. Появилась идея с большим мячом, который Саша постоянно пытается пнуть, а мяч от него убегает...

Кстати, когда мы репетировали номер, то сначала мяч, который я надевала на себя, был прозрачным. А когда на генеральной репетиции на прозрачный надувной каркас надели чехол, то оказалось, при затемненном свете я толком ничего не могу разглядеть. Пришлось аккуратно вырезать одну грань на мяче, чтобы у меня появилось окошечко.

Что касается тренера, то появление третьего участника в номере обговаривалось заранее. Просто поначалу мы не знали, кто согласится на эту роль, позже решили, что это будет Артур Леонидович ( ).

На самом деле, мне кажется, интереснее, когда-то кто-то третий дополняет показательный номер. Особенно, если это тренер.

В нашем номере довольно понятный сюжет, и со стороны кажется, что все легко и просто. Но мы с Сашей очень много времени потратили на взаимодействие с предметами, потому что никогда не делаем сложные элементы с посторонними предметами, хотя в этой программе таких элементов не так много, но все-таки.

Большая часть времени ушла как раз на то, чтобы приспособиться и научиться работать с предметом, не потерять его, хотя маленькие мячи были привязаны на веревочке. Но, честно скажу, поначалу все это казалось нереальным», – сказала Мишина.

«У меня была проблема с размером формы, потому что таких маленьких футболистов нет. Пришлось искать форму в детском отделе», – добавила фигуристка.

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