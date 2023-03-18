Мишина и Галлямов представили шоу-номер на футбольную тематику в форме «Зенита». Галлямов показал празднование Роналду

Теги Зенит Криштиану Роналду премьер-лига Россия сборная России видео пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Анастасия Мишина и Александр Галлямов представили показательный номер на тему футбола.

Чемпионы мира в парном катании выступили на открытом турнире шоу-программ. 

Мишина и Галлямов выступали в форме «Зенита», Галлямов показал празднование Криштиану Роналду.

Фигурсты получили за прокат 16,67 балла.

Скриншоты из трансляции Первого канала: 

Видео Первого канала:

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24 комментария

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BaltikaSPb
Ответ Mixalblch
Как-то мало им поставили. Номер креативный всё же
Надо было Зарему в жюри, она бы им наивысшие поставила
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ 6tspey7tb5
Показали бы в форме любой другой команды тут бы грязи было в комментах))))
Это о чем?
0
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nikitosdaipoltos
Ответ Акселек давай
Извините, Мишки, но сыграть древесину из нашего футбола вам не удалость, вы для этого слишком талантливы и пластичны.
😐😐😐
0
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0
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Эти чуваки сделали номер, чтобы попасть в футбольную ветку Спортс. Гениально. ЗМ каждому
+5
0
+5
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Кокич
Кто-то строгий 5 из 10 только поставил.
Болельщик "Спартака" наверное.
+5
-1
+4
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Люблю Женьку
Сразу подумала, что номер не оценят 🤷‍♀️
Позитивные ребята, весёлый номер! 👌 👍
0
-1
-1
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6tspey7tb5
Показали бы в форме любой другой команды тут бы грязи было в комментах))))
+1
-4
-3
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galik55
Какую ахинею несет Хрусталев.
+2
0
+2
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Оз
Очень жалко Настю и Сашу. Классный номер, а так низко оценили.
+5
-1
+4
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Александр
🤮🤮🤮🤮🤮🤮
+2
-1
+1
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cacaokokoko999@gmail.com
Они такие жизнерадостные всегда,прям молодость и радость
+3
-1
+2
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Orange carrot
Прикольный номер, вот это для шоу прям оно.
+5
-1
+4
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закрыт по беспределу
Ответ 4AIKA
Галлямов оценками очень недоволен был…
И вправду маловато дали
+8
-3
+5
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4AIKA
Галлямов оценками очень недоволен был…
+13
-1
+12
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layton
Весь ваш так называемый «спортивный турнир» в одном кадре на первом фото
+2
-2
0
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Mixalblch
Как-то мало им поставили. Номер креативный всё же
+10
-1
+9
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Наталья Грабовская
Наконец-то встретились футбол и ФК - "мир, дружба, жвачка," а в то последнее время какое-то непонятное выяснение отношений - кто круче...Надеюсь, футболисты заценят. Теперь ждём, когда футболисты наденут коньки и выйдут на лёд...)
+2
0
+2
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N-fox
Это же турнир шоу-программ? Вот ребята и показали шоу-программу). С мячами малешко перемудрили. Хотелось их отцепить в середине номера. Но в целом почему нет. И тренер классно в шпагат растянулся в воротах)
+9
0
+9
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Sportsfan
Хоть кто-то что-то оригинальное сделал! Молодцы!
+19
-4
+15
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galik55
Ребят это не ваш номер... при всей любви к вам не зацепили
+3
-3
0
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Татьяна Денисова
Задумка неплохая, но судьи не оценят
+7
0
+7
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Irina037
Необычно,ребята подошли креативно
+11
-1
+10
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Акселек давай
Извините, Мишки, но сыграть древесину из нашего футбола вам не удалость, вы для этого слишком талантливы и пластичны.
+28
-8
+20
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Lina T.
Тут как-то реквизита было больше, чем номера
+7
-3
+4
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