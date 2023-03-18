Мишина и Галлямов представили шоу-номер на футбольную тематику в форме «Зенита». Галлямов показал празднование Роналду

и представили показательный номер на тему футбола.

Чемпионы мира в парном катании выступили на открытом турнире шоу-программ.

Мишина и Галлямов выступали в форме «Зенита», Галлямов показал празднование Криштиану Роналду.

Фигурсты получили за прокат 16,67 балла.

Скриншоты из трансляции Первого канала:

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