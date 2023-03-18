Мишина и Галлямов представили шоу-номер на футбольную тематику в форме «Зенита». Галлямов показал празднование Роналду
Анастасия Мишина и Александр Галлямов представили показательный номер на тему футбола.
Чемпионы мира в парном катании выступили на открытом турнире шоу-программ.
Мишина и Галлямов выступали в форме «Зенита», Галлямов показал празднование Криштиану Роналду.
Фигурсты получили за прокат 16,67 балла.
Скриншоты из трансляции Первого канала:
Видео Первого канала:
Болельщик "Спартака" наверное.
Позитивные ребята, весёлый номер! 👌 👍