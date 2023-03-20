Хореограф Никита Михайлов о номере Кондратюка: «Подошел к этому как к мини-спектаклю. Приз зрительских симпатий – приятно, но я думал, мы будем повыше»
Хореограф Никита Михайлов рассказал, как создавался шоу-номер Марка Кондратюка.
Кондратюк выступил на турнире шоу-программ в образе Маленького принца под фрагменты из сказки и песню Sweet Dreams.
«Идея постановки номера моя и моей жены Анастасии. В номере использовались элементы теневого театра – роза Марка была сделана из специальной пиробумаги, которая сгорала, мы также построили три планеты, на которые он мог забираться и искать цветок.
Приз зрительских симпатий – это приятно, но я думал, мы будем повыше.
Был же конкурс шоу-программ, программы должны были нести в себе творчество, я подошел к этому как к мини-спектаклю, но оценили как оценили, будем делать выводы к следующему году», – сказал Михайлов.
Также Михайлов рассказал о номере Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, который был сделан на тему футбола.
«Это была идея Тамары Николаевны Москвиной, я ее воплощал. Она мне позвонила, пригласила, и мы придумали то, что все видели.
Номер Марка готовился дольше в плане реквизита, было больше технических задач, надо было обдумать работу с планетами, 28 февраля мы утвердили, нам дали добро и 1 марта стали работать.
С Настей и Сашей мы тоже долго работали, отрабатывали все детали, потому что номер был технически сложный из-за реквизита, и они все-таки представители парного катания, им надо было еще сложные элементы показывать.
Такого номера еще не было в истории фигурного катания», – сказал хореограф.
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какие претензии.
Маленький принц-это Самсонов в юниорах, там да. И никакого жуткозеленого костюма вырвиглаз не понадобилось.
Номер с футболом тоже не зашел, суета и видно было, что МиГам неудобно воплащать задумки в жизнь.