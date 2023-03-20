Хореограф Никита Михайлов о номере Кондратюка: «Подошел к этому как к мини-спектаклю. Приз зрительских симпатий – приятно, но я думал, мы будем повыше»

Теги сборная России пары мужское катание Никита Михайлов Анастасия Мишина Александр Галлямов Марк Кондратюк Фигурное катание

Хореограф Никита Михайлов рассказал, как создавался шоу-номер Марка Кондратюка.

Кондратюк выступил на турнире шоу-программ в образе Маленького принца под фрагменты из сказки и песню Sweet Dreams.

«Идея постановки номера моя и моей жены Анастасии. В номере использовались элементы теневого театра – роза Марка была сделана из специальной пиробумаги, которая сгорала, мы также построили три планеты, на которые он мог забираться и искать цветок.

Приз зрительских симпатий – это приятно, но я думал, мы будем повыше.

Был же конкурс шоу-программ, программы должны были нести в себе творчество, я подошел к этому как к мини-спектаклю, но оценили как оценили, будем делать выводы к следующему году», – сказал Михайлов.

Также Михайлов рассказал о номере Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, который был сделан на тему футбола.

«Это была идея Тамары Николаевны Москвиной, я ее воплощал. Она мне позвонила, пригласила, и мы придумали то, что все видели.

Номер Марка готовился дольше в плане реквизита, было больше технических задач, надо было обдумать работу с планетами, 28 февраля мы утвердили, нам дали добро и 1 марта стали работать.

С Настей и Сашей мы тоже долго работали, отрабатывали все детали, потому что номер был технически сложный из-за реквизита, и они все-таки представители парного катания, им надо было еще сложные элементы показывать.

Такого номера еще не было в истории фигурного катания», – сказал хореограф.

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Алина Загитова
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Алина Загитова
Камила Валиева
12%
Камила Валиева
Марк Кондратюк
2%
Марк Кондратюк
Татьяна Волосожар и Максим Траньков
2%
Татьяна Волосожар
Евгений Семененко
1%
Евгений Семененко
Евгения Медведева
4%
Евгения Медведева
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
2%
Анастасия Мишина
Андрей Мозалев
0%
Андрей Мозалев
Елена Радионова
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Елена Радионова
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
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Евгения Тарасова
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26 комментариев

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Девушка Безимени
если б сашку на планету посадили - то да
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nadenki
Ну чё,всё хореографы высказались?Авер,Жур,Мих..Все почти ро места повыше..Даниила Марковича не могут разговорить;))?
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Светлана Романова
Если у вас перед глазами летают зеленые человечки с планеты на планету,то вы точно перепили!( Народная примета.)
+3
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Утренняя Аврора
Неужели Михайлов надеялся на 5лимонов за свои " мини- спектакли" ? Ой, я угораю, с наших хореографов.
+3
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Александр Шульгин
Ответ vanessa2021
У Марка номер был реально как спектакль. Очень артистично, выразительно.. Показательные номера Марка ждешь всегда с интересом. Потому что он каждый раз чтото новое творит.
Номер про зелёного кузнечика,та не про маленького принца.
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Александр Шульгин
Один из худших номеров, даже Загитова смотрелась лучше
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Lennuci
Если честно, то это был полный кринж. Про костюм и реквизит вообще промолчу. Похоже было на мультик "Пластилиновая ворона".
А мне больше маппет-шоу напомнило, главного героя)
https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%82%20%D1%88%D0%BE%D1%83&source=serp&p=4&pos=9&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fquotemaster.org%2Fimages%2F17%2F17bc301921d735e3c649dcedd653f694.jpg&lr=213
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Утренняя Аврора
Вот и объявился автор Футбола. Какой смысл был вложен? Мячи болтались и отвлекали от спортсменов. Из необыкновенной пары сделали обыденное и совсем неинтересное. Я, думаю, это самый плохой номер. Марк в силу своего художественного вкуса вытащил номер на зубах. Костюм был ужасный. Роза большой искусственный цветок, который упростил программу. Можно ведь было даже ее сделать,с какой-нибудь подсветкой или чтоб из нее исходили какие нибудь лучи. Ведь она необыкновенная. Самая лучшая для Маленького принца. Михайлову 3 с минусом.
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Molly
Спасибо, что заморочились и креативно подошли к постановке номера. Только не делайте выводы, что только душераздерающая драма и активное хлопотание лицом нравится судьям. Делайте для нас, зрителей. Мы любим и спектакли и пародии и весёлые танцевальные номера. Главное - разнообразие, а драм и трагедий нам вполне хватает в жизни.
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oldparakhod
Визуально, номер вообще левый получился. И этот, жуткого цвета костюмчик. (((
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bona ulo
"Номер Марка готовился дольше в плане реквизита... но я думал, мы будем повыше...". Судьям похоже не сказали, что нужно оценивать реквизит.)
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Lennuci
Если честно, то это был полный кринж. Про костюм и реквизит вообще промолчу. Похоже было на мультик "Пластилиновая ворона".
+8
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Toba Door
Приз от трусовой
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umma
Мда...надеялся что он будет повыше ..скажите спасибо ,что ниже не был ..а про приз зрительских симпатий мы прекрасно поняли как он его выиграл ( хотя возможно какая та все таки есть часть безумных фанатов Марка) . А про номер МГ это вообще детский сад какой то ,треш ,и они реально думали что смогут с такой детской постановкой быть в призах ,номер мне абсолютно не понравился кто куда, зачем с этими веревками ))))
+9
-1
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Елена
Спасибо трусофанам, что за Кондратюка ещё до начала турнира 55% голосов накликали.
+6
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BruNeu
Приз зрительских симпатий должен был быть у Ветлугина, что и доказывают просмотры его программы на данный момент
+26
-2
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Lёna
Ответ vanessa2021
У Марка номер был реально как спектакль. Очень артистично, выразительно.. Показательные номера Марка ждешь всегда с интересом. Потому что он каждый раз чтото новое творит.
Марк вообще очень артистичный, в любом образе
+5
-6
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Светлана Менова
Ответ плюшевая Ракета
Главное не перепутать, с кем дружить, а с кем встречаться...
Тонко подметили ;)
+9
-1
+8
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плюшевая Ракета
Ответ Светлана Менова
Для этого Марку надо не только встречаться с Трусовой, но и дружить с Цискаридзе 🤣
Главное не перепутать, с кем дружить, а с кем встречаться...
+18
-3
+15
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Алеся Ткаченко
Сам номер хороший,но Марка подвел реквизит.Дешево выглядел
+1
-7
-6
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AreYou
Номер Сони Акатьевой больше был на Маленького Принца похож, чем номер Марка. Декорации узнаваемы и текст, но сам номер Марка что-то совсем не зашёл
+35
-3
+32
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Lapo Elkann
Скажите спасибо Саше, а то и этого не было бы.
какие претензии.
+27
-4
+23
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Самая цитируемая и вообще недура
Какой приз зрителей Кондратюку, ну я вас умоляю? Накрутка голосов фанбазой Трусовой, которая клич кинула в соцсетях, пусть ей спасибо скажет.
Маленький принц-это Самсонов в юниорах, там да. И никакого жуткозеленого костюма вырвиглаз не понадобилось.
+59
-3
+56
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Светлана Менова
Для этого Марку надо не только встречаться с Трусовой, но и дружить с Цискаридзе 🤣
+26
-3
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Lavkaspice
Я надеялась, что Кондратюк будет пониже. Да и зрительские симпатии ему за подругу перепали.
Номер с футболом тоже не зашел, суета и видно было, что МиГам неудобно воплащать задумки в жизнь.
+40
-6
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