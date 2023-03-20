«Представлять любимую команду «Зенит» для нас безмерно приятно». Фигурист Галлямов о турнире шоу-программ

Александр Галлямов заявил, что был рад представить ФК «Зенит» на турнире шоу-программ.

18 марта в Москве проходил шоу-турнир по фигурному катанию «Русский вызов». Галлямов и Анастасия Мишина представили номер на футбольную тематику – фигуристы вышли на лед в форме «Зенита».

«Хотим выразить всем огромную благодарность за невероятные эмоции и поддержку! С такой потрясающей командой болельщиков всегда приятно радовать и удивлять!

Представлять любимую команду «Зенит» для нас безмерно приятно, за которую всегда болеем.

Также хотим поблагодарить Никиту Михайлова за постановку настоящей шоу-программы. Артура Минчука – за отличные вратарские навыки.

Это был очень интересный сезон, который подошел к концу. До скорой встречи», – написал чемпион мира в парном катании.

5 лучших номеров шоу-турнира: шаманка Валиева, Ягудин и Траньков, футбол на льду (с отсылкой к Роналду) и Gangnam Style