«Представлять любимую команду «Зенит» для нас безмерно приятно». Фигурист Галлямов о турнире шоу-программ

Теги Зенит сборная России пары Артур Минчук Анастасия Мишина Александр Галлямов Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Александр Галлямов заявил, что был рад представить ФК «Зенит» на турнире шоу-программ.

18 марта в Москве проходил шоу-турнир по фигурному катанию «Русский вызов». Галлямов и Анастасия Мишина представили номер на футбольную тематику – фигуристы вышли на лед в форме «Зенита».

«Хотим выразить всем огромную благодарность за невероятные эмоции и поддержку! С такой потрясающей командой болельщиков всегда приятно радовать и удивлять!

Представлять любимую команду «Зенит» для нас безмерно приятно, за которую всегда болеем.

Также хотим поблагодарить Никиту Михайлова за постановку настоящей шоу-программы. Артура Минчука – за отличные вратарские навыки.

Это был очень интересный сезон, который подошел к концу. До скорой встречи», – написал чемпион мира в парном катании.

5 лучших номеров шоу-турнира: шаманка Валиева, Ягудин и Траньков, футбол на льду (с отсылкой к Роналду) и Gangnam Style

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karamazoff
Судя по матчу с ЦСКА, в "Зените" вместо утренней тренировки пересматривали номер Мишек))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
olvl
Насте и Саше тоже большое спасибо, они молодцы и очень крутые. Номер прикольный сделали.
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДИАНА
И вам огромное от нас спасибо!!!!
Ждем в новом сезоне ❤️❤️❤️🥇🥇🥇
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий