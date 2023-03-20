Мозалев о шоу-программе с девушками: «Это наша трактовка бестселлера «Парфюмер. История одного убийцы»

Фигурист Андрей Мозалев раскрыл идею своего номера на турнире шоу-программ.

Соревнование проходило 18 марта в Москве, Мозалев занял 16-е место. Во время его выступления на льду находились семь девушек.

«Мне идея понравилась. Это способ показать меня с другой стороны, хотелось выйти за рамки привычного для всех лирическо‑романтического образа, и попытка «подружить» фигурное катание и танцы.

Что касается сюжета номера: это наша трактовка бестселлера Патрика Зюскинда «Парфюмер. История одного убийцы». К главному герою, то есть ко мне, во снах возвращаются души убитых мной девушек. Каждая загубленная душа источает тот аромат, который у нее так жестоко отобрали.

В какой‑то момент я начинаю терять грань между реальностью и сном и маниакально вновь пытаюсь заполучить уже украденные ароматы. В конце концов, я схожу с ума и навсегда остаюсь там, за пределами разума, в безумии и своих больных снах вместе с душами девушек…» – рассказал Мозалев.