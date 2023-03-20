Мозалев о шоу-программе с девушками: «Это наша трактовка бестселлера «Парфюмер. История одного убийцы»

Теги сборная России мужское катание Андрей Мозалев Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Фигурист Андрей Мозалев раскрыл идею своего номера на турнире шоу-программ.

Соревнование проходило 18 марта в Москве, Мозалев занял 16-е место. Во время его выступления на льду находились семь девушек.

«Мне идея понравилась. Это способ показать меня с другой стороны, хотелось выйти за рамки привычного для всех лирическо‑романтического образа, и попытка «подружить» фигурное катание и танцы.

Что касается сюжета номера: это наша трактовка бестселлера Патрика Зюскинда «Парфюмер. История одного убийцы». К главному герою, то есть ко мне, во снах возвращаются души убитых мной девушек. Каждая загубленная душа источает тот аромат, который у нее так жестоко отобрали.

В какой‑то момент я начинаю терять грань между реальностью и сном и маниакально вновь пытаюсь заполучить уже украденные ароматы. В конце концов, я схожу с ума и навсегда остаюсь там, за пределами разума, в безумии и своих больных снах вместе с душами девушек…» – рассказал Мозалев.

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16 комментариев

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Анна Минакова
бред такой 🙈
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Инна Плотникова
А по мне необычно вышло, пусть и сыровато, и для многих вызывающе. Мрачно, девушки, корабли. Прямо неожиданно. Андрей, хоть и совсем молодой, но у него сильное мужское начало присутствует в катании, он сдержан, а потому почти загадочен.
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Kareglazaya
Это нужно было рассказать перед выступлением, т.к. многие вообще не поняли, о чем номер...
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Ezhar
Ответ Irina037
Андрюша,ведь разрешали использовать только реквизит,а девушек нет
Милая, не надоело прицельно хейтить Самарина и Мозалёва, ещё и постоянно прибегать с этим в комментарии? Была б твоя воля, то не только бы их оштрафовала за всё на свете, но и плёткой отходила, да?
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Евгений Огий
Ну, их покидание льда идёт сразу после Ветлугина и МиГов по эффектности, но номер несколько длиннее и так мощно не выглядел.
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Brokkoli
Без либретто не догадалась бы
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Залина Малина
Было прикольно, оригинально. Приковал к себе все взгляды. Это и есть шоу.
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Додик Аксель
Трудно такую идею номера воплотить в прокате фигурного катания, чтобы её понял и принял зритель без ознакомления с либретто до исполнения программы. Идея интересная, но трудно реализуемая, на мой взгляд, средствами имеющимися в фигурном катании. При всех возможностях Андрея нужно было что-то более простое и узнаваемое для жюри и зрителей подготовить.
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Sat397
Пошло как-то, не для первого канала. Популяризация стрип пластики, для молодежи.
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Alla Belova
Ответ Svetlana Libra
Андрей, ты так красиво рассказал либретто своего номера, но вот сам номер на меня не произвел такого впечатления.
Если бы перед началом объявили название, думаю, впечатление было бы совершенно другое, а так все не столько смотрели и впечатлялись, сколько разгадывали ребус)
Мб стоит подумать над названиями номеров и объявлениями их перед выходом, почему нет?
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Sonyas
Ответ Svetlana Libra
Андрей, ты так красиво рассказал либретто своего номера, но вот сам номер на меня не произвел такого впечатления.
Самого Андрея там было мало и не совсем удалось раскрыть образ. Но идея и описание красивые.
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Irina037
Андрюша,ведь разрешали использовать только реквизит,а девушек нет
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Quadruple Lutz Mikhail Kolyada
Проблема номера Андрея заключалась в том, что девушки перетянули внимание на себя. Слишком много было их, что ли. А задумка очень хорошая.
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Svetlana Libra
Андрей, ты так красиво рассказал либретто своего номера, но вот сам номер на меня не произвел такого впечатления.
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Алексей Токарев
Это был самый странный номер.
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elenaa
мне понравился номер и задумка
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