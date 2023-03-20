Гербольдт о турнире «Русский вызов»: «Нужно еще делать такие шоу. Ягудин был вне конкуренции»

Катарина Гербольдт считает, что Алексей Ягудин был вне конкуренции на турнире шоу-программ.

Турнир шоу-программ «Русский вызов» проходил в Москве 18 марта.

«Очень понравилось шоу. Считаю, что нужно еще такие делать. Больше всего запомнился номер Ягудина. Он был вне конкуренции.

Я была бы очень не против тоже поучаствовать. Идей для номера пока нет. Но в целом мне настолько вчера все это понравилось, я вдохновилась и поняла для себя, что тоже бы с удовольствие приняла участие», – сказала бывшая фигуристка.

5 лучших номеров шоу-турнира: шаманка Валиева, Ягудин и Траньков, футбол на льду (с отсылкой к Роналду) и Gangnam Style