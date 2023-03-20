Гербольдт о турнире «Русский вызов»: «Нужно еще делать такие шоу. Ягудин был вне конкуренции»

Теги Катарина Гербольдт Алексей Ягудин сборная России мужское катание Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Катарина Гербольдт считает, что Алексей Ягудин был вне конкуренции на турнире шоу-программ.

Турнир шоу-программ «Русский вызов» проходил в Москве 18 марта.

«Очень понравилось шоу. Считаю, что нужно еще такие делать. Больше всего запомнился номер Ягудина. Он был вне конкуренции.

Я была бы очень не против тоже поучаствовать. Идей для номера пока нет. Но в целом мне настолько вчера все это понравилось, я вдохновилась и поняла для себя, что тоже бы с удовольствие приняла участие», – сказала бывшая фигуристка.

5 лучших номеров шоу-турнира: шаманка Валиева, Ягудин и Траньков, футбол на льду (с отсылкой к Роналду) и Gangnam Style

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuasamotu
За исключением странного названия, идея шоу прекрасная и имеет не только право на существование, а обязательно должна развиваться и дальше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алена Иванова
Ответ Sat397
Ягудин выступил хорошо, но я не верю, что 4 судьи единогласно, как по команде могли ему поставить самую высшую оценку. Тем более судьи знали, что после Ягудина будут ещё выступления фигуристов, они должны были оставить задел баллов, на случай если после него выступит кто-то ещё лучше. Тем более я бы не сказал что номер Ягудина на несколько голов был выше отличных выступлений некоторых участников, которые выступали до него. В общем на Ягудине и на Щербаковой судьи спалили себя, очень сильно завысив им оценки, этим они наглядно показали свою предвзятость.
Ну так а как ещё могли заманить Ягудина? Ещё в его день рождения. Лучше бы тогда сделали не соревнования , а просто показалки. А то с такими оценками судейства только недовольство
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sat397
Ягудин выступил хорошо, но я не верю, что 4 судьи единогласно, как по команде могли ему поставить самую высшую оценку. Тем более судьи знали, что после Ягудина будут ещё выступления фигуристов, они должны были оставить задел баллов, на случай если после него выступит кто-то ещё лучше. Тем более я бы не сказал что номер Ягудина на несколько голов был выше отличных выступлений некоторых участников, которые выступали до него. В общем на Ягудине и на Щербаковой судьи спалили себя, очень сильно завысив им оценки, этим они наглядно показали свою предвзятость.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алена Иванова
Лучше бы эти призовые сделали для соревнований. Раздавать призовые не понятно за что ну так себе.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Биатлонная зима
Почему бы не проводить и в других видах спорта такие шоу
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna Kovaleva
Нужно довести до ума этапы кубка (или Гран-при, как сейчас зовутся). Реализовать нормальную маркетинговую поддержку. Найти ведущих на приличный конферанс. Организовать активности для зрителей. Доработать приложение для судейства, чтобы свести к минимуму ошибки ввода.
А очередные плохо состряпанные игрушки Первого за мегаденьги не нужны.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий