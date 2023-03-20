Комиссия по этике ФФКР рассмотрела слова Плющенко в адрес судей. Решение примут в апреле на заседании исполкома ФФКР

Теги Евгений Плющенко сборная России ФФКР Ирина Рабер судьи Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Решение относительно слов Евгения Плющенко в адрес судей будет принято в апреле.

Сегодня комиссия по этике Федерации фигурного катания России (ФФКР) рассмотрела слова Плющенко и вынесла рекомендации для будущего заседания исполкома ФФКР. 

Об этом сообщила председатель комиссии по этике Ирина Рабер.

«Комиссия не принимает решений. Комиссия вырабатывает рекомендации по лицам. На заседании исполкома, которое будет в апреле, дата уточняется, комиссия доложит свои выводы и после этого будет принято решение.

И тогда уже исполком, я думаю, что на своем сайте или в комментарии корреспондентам, будет давать информацию. Такой порядок», – сказала Рабер.

Заседание комиссии по этике прошло без присутствия Плющенко и Софьи Федченко.

«Мы давали подключение для Плющенко, он сказал, чтоб вопрос рассматривали без его присутствия. То же самое с Федченко», – отметила Рабер. 

Плющенко раскритиковал судейство после первенства России среди юниоров, где его ученицы Вероника Жилина и Софья Титова стали второй и четвертой. Победила тогда Алина Горбачева, которая тренируется у Софьи Федченко.

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13 комментариев

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svetlic
Ответ Алексей Токарев
А то что Загитова говорит про журналистов, не нарушает кодекс этики?
А что, у нас приветы передавать запрещено?))
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Сережа-молодец!
Они просто собрались в одном кабинете и вместе, с одного экрана посмотрели интервью?
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Alex Nobilius
Надо отдать должное околофигурным функционерам столпившимся вокруг российского сегмента этого спорта. Они создали такую свистопляску всякого рода интриг, шоу, судейских скандалов, разбирательств с участием или вокруг участия спортсменов и тренеров внутри России, что вроде уже и международные спортивнее соревнования уже не нужны. Все при деле. Все в центре света софитов. Болельщики заняты по полной программе обсуждая этот шабаш. Короче все довольны! Только вот имеет ли все это какое либо отношение к СПОРТУ и где окажутся еще недавние спортсмены когда вся эта пелена рассеется?
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Алексей Токарев
А то что Загитова говорит про журналистов, не нарушает кодекс этики?
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Бильм@н
Да не будет никакого решения. Так и замнут по-тихому.
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Snusmumriken
Там еще один ученик Мишина ниже напрашивается быть рассмотренным комиссией по этике.
+1
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justbored
Ответ Anna Stefan
Когда будут опубликованы выводы комиссии? Мы тоже хотим знать результаты её работы.
Хочется перехочется ))
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justbored
А там май и огороды ))
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Светлана Менова
А чего так долго? 😁 Сезон окончен, вроде дел у Федры больше нет.
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Anna Stefan
Когда будут опубликованы выводы комиссии? Мы тоже хотим знать результаты её работы.
+5
-6
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Ебздрогыч
Плющенко уже собирает документы для получения гражданства другой страны, вместе со всеми учениками?
Зачем? Они ушли с Яной торговаться
+2
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Девушка Безимени
прям как с валиевским делом:
без конца и без края
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Ебздрогыч
Плющенко уже собирает документы для получения гражданства другой страны, вместе со всеми учениками?
+5
-5
0
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