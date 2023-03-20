Комиссия по этике ФФКР рассмотрела слова Плющенко в адрес судей. Решение примут в апреле на заседании исполкома ФФКР
Решение относительно слов Евгения Плющенко в адрес судей будет принято в апреле.
Сегодня комиссия по этике Федерации фигурного катания России (ФФКР) рассмотрела слова Плющенко и вынесла рекомендации для будущего заседания исполкома ФФКР.
Об этом сообщила председатель комиссии по этике Ирина Рабер.
«Комиссия не принимает решений. Комиссия вырабатывает рекомендации по лицам. На заседании исполкома, которое будет в апреле, дата уточняется, комиссия доложит свои выводы и после этого будет принято решение.
И тогда уже исполком, я думаю, что на своем сайте или в комментарии корреспондентам, будет давать информацию. Такой порядок», – сказала Рабер.
Заседание комиссии по этике прошло без присутствия Плющенко и Софьи Федченко.
«Мы давали подключение для Плющенко, он сказал, чтоб вопрос рассматривали без его присутствия. То же самое с Федченко», – отметила Рабер.
Плющенко раскритиковал судейство после первенства России среди юниоров, где его ученицы Вероника Жилина и Софья Титова стали второй и четвертой. Победила тогда Алина Горбачева, которая тренируется у Софьи Федченко.
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