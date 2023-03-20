Комиссия по этике ФФКР рассмотрела слова Плющенко в адрес судей. Решение примут в апреле на заседании исполкома ФФКР

Решение относительно слов в адрес судей будет принято в апреле.

Сегодня комиссия по этике Федерации фигурного катания России ( ) рассмотрела слова Плющенко и вынесла рекомендации для будущего заседания исполкома ФФКР.

Об этом сообщила председатель комиссии по этике Ирина Рабер.

«Комиссия не принимает решений. Комиссия вырабатывает рекомендации по лицам. На заседании исполкома, которое будет в апреле, дата уточняется, комиссия доложит свои выводы и после этого будет принято решение.

И тогда уже исполком, я думаю, что на своем сайте или в комментарии корреспондентам, будет давать информацию. Такой порядок», – сказала Рабер.

Заседание комиссии по этике прошло без присутствия Плющенко и .

«Мы давали подключение для Плющенко, он сказал, чтоб вопрос рассматривали без его присутствия. То же самое с Федченко», – отметила Рабер.

Плющенко раскритиковал судейство после первенства России среди юниоров, где его ученицы Вероника Жилина и Софья Титова стали второй и четвертой. Победила тогда , которая тренируется у Софьи Федченко.