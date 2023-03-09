Журанков об оценках Титовой в финале Гран-при России: «Девочку конкретно рубанули и отняли у нее судейскими решениями 10 баллов»

считает, что Софью Титову «рубанули» в финале Гран-при России.

Фигуристка заняла 4-е место.

Журанков: Девочку здесь (в произвольной программе – Sports.ru) просто конкретно рубанули и отняли у нее, если пересчитывать, судейскими решениями 10 баллов.

: Ты считаешь, что Плющенко тем самым наказали за первенство?

Журанков: Да, я считаю, что да. Согласись, что девочка с четырьмя ультра-си без падений, с несорванным вращением не может получать столько же, сколько другая девочка с двумя падениями, без вращения ( – Sports.ru) – с такими серьезными ошибками.

Цена решений технической бригады очень высока. По большому счету мы сейчас можем вывести правило фигурного катания. Что программу можно выиграть за счет GOE, и программу можно проиграть из-за решений технической панели.

Плющенко выиграл – помогла его гневная речь? Скорее, наоборот: трое судей мстят – возмущена даже Тарасова