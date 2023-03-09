Журанков об оценках Титовой в финале Гран-при России: «Девочку конкретно рубанули и отняли у нее судейскими решениями 10 баллов»

Теги Евгений Плющенко сборная России Екатерина Боброва судьи женское катание Андрей Журанков Софья Титова Дарья Садкова Серия Гран-при России Фигурное катание

Андрей Журанков считает, что Софью Титову «рубанули» в финале Гран-при России.

Фигуристка заняла 4-е место.

Журанков: Девочку здесь (в произвольной программе – Sports.ru) просто конкретно рубанули и отняли у нее, если пересчитывать, судейскими решениями 10 баллов.

Боброва: Ты считаешь, что Плющенко тем самым наказали за первенство?

Журанков: Да, я считаю, что да. Согласись, что девочка с четырьмя ультра-си без падений, с несорванным вращением не может получать столько же, сколько другая девочка с двумя падениями, без вращения (Дарья Садкова – Sports.ru) – с такими серьезными ошибками.

Цена решений технической бригады очень высока. По большому счету мы сейчас можем вывести правило фигурного катания. Что программу можно выиграть за счет GOE, и программу можно проиграть из-за решений технической панели.

Плющенко выиграл – помогла его гневная речь? Скорее, наоборот: трое судей мстят – возмущена даже Тарасова

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60 комментариев

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tanygavr
Ответ Оле-Лукойе
У Саши прыжки были качественнее, и, если в программе, не было много ультра-си, презентация там какая-никакая, но была. По крайней мере, с удовольствием пересматриваю Фриду с ЭГП, где не было трикселя.
Фриду Саша катала в 17, а Соня ещё юниорка, все ещё будет у нее, и артистизм, и презентация
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Toba Door
Ответ tanygavr
У Гордеевой на первенстве были два недокрученных квада, даже комментатор отметил прям во время проката, но почему то ей моргнули. А Соню наказали по полной программе. Садкова вообще не должна была оказаться на пьедестале, я была уверенна, что после такого проката даже в шестерку не войдёт, но чудеса судейства случаются. Почему судей не праверяют на профпригодность, никто не разбирает их оценки, все должны молчать и соглашаться. Беспредел продолжится и в следующем сезоне.
Судьи не сами решают что ставить, правильный штаб получает очень большие гое, у них нет недокрутов, а Кондратюк это вообще цирк с компонентами, ни одного красивого чёткого выезда с прыжка, но гое косимческие
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eaz1952
Смотрела ФК на ОККО, Журанков и Лина Фёдорова - самые некомпетентные комментаторы. Они ни одного недокрута не видят, ни заваленных вращений, критерии к исполнению хореодорожек им неведомы.
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vanessa2021
Ответ Shtirly
Давайте согласимся, что Титова - это новая версия Саши Трусовой. Транзишнов там 0. От прыга до прыга - бросаем руки, разгоняемся на беговых и ныряем. Скучно, господа, должна быть изюминка.
Вы программы Саши Трусовой смотрели??? У Саши во Фриде все заходы- выезды сложные. Саша на каскад заходила через кантилевер, выезжала в кораблик, сам каскад практически с места прыгала. И хореографии в Фриде много, там даже на дорожке испанская хореография с характерными позами. Все Саша выкатывала и образ, и хореографию.

Неужели нельзя говорить про другую фигуристку, не пнув Сашу?
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Нурсултан Хамзаев
Ответ opty
Вы то же прокаты не смотрели ? На упоминаемом квадсальхове она приземлилась лицом вперед. Чистой воды даунгрейд на две галки со снижением базы . А поставли одну, пожалели https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/9123373/pub_640232c84dd9392590ce1088_6402d6fab7cf96096885b9da/orig
эта вы про второй сальхов?
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Alla Belova
Ответ Anneta28
Только Акатьева получила 240, а Титова 200. И это еще при том, что Акатьева в КП свалилась. Почувствуйте разницу, как говорится.)
Сравните, как скользит Акатьева, это просто мастерство уже, плюс её гибкость, пластика, постановка программ. Презентуют обе не очень, но всё равно Титова хуже на порядок
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oldparakhod
В полку прибыло.)))
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tanygavr
У Гордеевой на первенстве были два недокрученных квада, даже комментатор отметил прям во время проката, но почему то ей моргнули. А Соню наказали по полной программе. Садкова вообще не должна была оказаться на пьедестале, я была уверенна, что после такого проката даже в шестерку не войдёт, но чудеса судейства случаются. Почему судей не праверяют на профпригодность, никто не разбирает их оценки, все должны молчать и соглашаться. Беспредел продолжится и в следующем сезоне.
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oldparakhod
Ответ Маргарита Михайловна
Да там многих девочек засудили чтобы запихнуть Валиеву на пьедестал.
Вам может в церковь сходить? Может и отпустит.)
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opty
Ответ Нурсултан Хамзаев
да Титовой все что можно порезали о чем вы? вы протоколы смотрели?)
Вы то же прокаты не смотрели ? На упоминаемом квадсальхове она приземлилась лицом вперед. Чистой воды даунгрейд на две галки со снижением базы . А поставли одну, пожалели

https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/9123373/pub_640232c84dd9392590ce1088_6402d6fab7cf96096885b9da/orig
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smoky eyes
Ответ smoky eyes
Наверное хореограф все же должен комментировать хореографию. Либо зарегестрироваться на спорсе и вступить в наши ряды « диванных домохозяек»
И тут Журанкова с Железняковым попутала 🤦‍♀️. Зря прошлась по человеку, который к хореографии не имеет отношения
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Lara_Croft
Ответ плюшевая Ракета
Она, вроде, ещë все свои "лутцы"из программы убрала?
Да, ещё и без лутцев каталась, без самых дорогих тройных прыжков.
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Анна Беляева
Ну, не все. Компы выдали вполне богические
ну компы если честно у меня показалось никто не заслужил таких высоких оценок. Только у Садковой в кп мне кажется все была справедливо. Компы теперь как я понял ставятся по выше у тех кто штаб по авторитетнее.
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Бу!
а че, Журанков у Саши находил неотмеченные недокруты, а у Титовой не видит? Ослеп? Я хоть и поддерживаю Плющенко в его наездах на судейство, но у Титовой реально недокруты
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Gemma157
все правильно. спасибо журанкову за его экспертное мнение. титову засудили. у нее все прыжки докручены в воздухе. у фигуристок академии евгения викторовича в принципе не бывает недокрутов ☝
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Оле-Лукойе
Ответ Shtirly
Давайте согласимся, что Титова - это новая версия Саши Трусовой. Транзишнов там 0. От прыга до прыга - бросаем руки, разгоняемся на беговых и ныряем. Скучно, господа, должна быть изюминка.
У Саши прыжки были качественнее, и, если в программе, не было много ультра-си, презентация там какая-никакая, но была. По крайней мере, с удовольствием пересматриваю Фриду с ЭГП, где не было трикселя.
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плюшевая Ракета
Ответ Lara_Croft
Журанков, изучи правила. Титова сорвала 2 вращения, сделала бабочку на флипе, получила 4 недокрута абсолютно по делу, что сильно снизило стоимость ее ультра-си. Как итог, 4-е место. Докручивать надо!
Она, вроде, ещë все свои "лутцы"из программы убрала?
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Чулпан Гараева
Там у него еще фраза была, что компоненты у учеников ТШТ высокие только потому что судьи им за тренерский штаб накидывают. Да у них высокие компоненты потому что они РЕАЛЬНО на них наработали, там все доделано, все связки, сложные заходы и выходы, и тренеры действительно за этим следят. Не то что начинающий, который только ультраси считает, вот к компонентам его учениц реально есть большие вопросы, девочки из менее известных штабов уж покомпонентнее будут, но им почему-то ставят гораздо меньше, чем той же Титовой-разбег-прыжок.
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Lara_Croft
Ответ Skyolker
Недокруты не могут быть оценены строже падений
У нее 4 больших недокрута и бабочка, это хуже двух падений.
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Евгения Гринева
Садкова заняла 2 место, там еще есть девочка на 3 месте с кучей грубых ошибок и не выставленными недокрутами на квадах. Но кого мы будем трепать? Ответ очевидный. И к слову, есть Титовой порезали технику, почему ей не порезали компоненты? Они у нее вторые после Жилиной
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фынский аксель
Ответ Skyolker
Недокруты не могут быть оценены строже падений
Могут по совокупности, если их больше, не считая сорванным вращения и бабочки. Тут чистая математика
+2
-2
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Shtirly
И это при всей моей любви к Жене Плющенко, как к спортсмену и человеку. То, что он защищает Титову это единственный верный вариант. Но правде в глаза надо смотреть. Кроме прыгов там мало что было.
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-2
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Shtirly
Давайте согласимся, что Титова - это новая версия Саши Трусовой. Транзишнов там 0. От прыга до прыга - бросаем руки, разгоняемся на беговых и ныряем. Скучно, господа, должна быть изюминка.
+2
-3
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Анна Беляева
Ответ Нурсултан Хамзаев
да Титовой все что можно порезали о чем вы? вы протоколы смотрели?)
Ну, не все. Компы выдали вполне богические
+4
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Нурсултан Хамзаев
Ответ tull
с каких это пор списиалисты не могут разобраться в том, докручен прыжок или нет
до сих пор нету специалиста который показал бы нам по факту где недокруты а где буква q.
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