Писеев о судействе: «Арбитры должны более ответственно подходить к своей работе и быть более открытыми»

Теги Валентин Писеев сборная России ФФКР судьи Фигурное катание

Валентин Писеев высказался о судействе в фигурном катании.

«Судейство в фигурном катании субъективно, и оно всегда будет вызывать споры. Только не зря говорят, что в спорах рождается истина. Арбитры просто должны более ответственно подходить к своей работе и быть более открытыми», – сказал Писеев.

Почетный президент Федерации фигурного катания России назвал уровень российских судей «в целом очень высоким».

«Особенно по сравнению с другими странами. Просто и уровень тех, кто интересуется фигурным катанием, у нас намного выше, чем за рубежом.

Иногда, читая журналистские материалы и даже фанатские посты в социальных сетях, поражаюсь, насколько глубоко их авторы погружены в тему. Такая компетентность болельщиков накладывает дополнительную ответственность на арбитров», – добавил он.

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4 комментария

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EuhenioV
Ответ Vladimir Arutin
Обьясни, почему Петросян тянули, а Акатьеву топили.Они же с одного штаба .Значит так решили в ТШТ.
Не передёргивай.То есть,ТШТ сознательно Софью под Туктамышеву подложил?Что в твоей голове?Думай прежде,потом пиши.
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Vladimir Arutin
Ответ EuhenioV
Так они и так открыты,причём для самых разнообразных предложений,начиная от материальных посулов,до прямых указаний ФФКР.СуперСоник не даст соврать.
Обьясни, почему Петросян тянули, а Акатьеву топили.Они же с одного штаба .Значит так решили в ТШТ.
+3
-2
+1
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Галина Александрова
Это своей супруге скажите, чтобы ответственно подходила к своей работе, а там и другие подтянутся)
+8
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EuhenioV
Так они и так открыты,причём для самых разнообразных предложений,начиная от материальных посулов,до прямых указаний ФФКР.СуперСоник не даст соврать.
+6
-1
+5
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