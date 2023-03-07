Писеев о судействе: «Арбитры должны более ответственно подходить к своей работе и быть более открытыми»

высказался о судействе в фигурном катании.

«Судейство в фигурном катании субъективно, и оно всегда будет вызывать споры. Только не зря говорят, что в спорах рождается истина. Арбитры просто должны более ответственно подходить к своей работе и быть более открытыми», – сказал Писеев.

Почетный президент Федерации фигурного катания России назвал уровень российских судей «в целом очень высоким».

«Особенно по сравнению с другими странами. Просто и уровень тех, кто интересуется фигурным катанием, у нас намного выше, чем за рубежом.

Иногда, читая журналистские материалы и даже фанатские посты в социальных сетях, поражаюсь, насколько глубоко их авторы погружены в тему. Такая компетентность болельщиков накладывает дополнительную ответственность на арбитров», – добавил он.

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