Тарасова о словах Загитовой про турнир шоу-программ: «Мне было все понятно, а Алина задает нелогичные вопросы»
Татьяна Тарасова считает нелогичными слова Алины Загитовой о турнире шоу-программ.
Шоу-турнир «Русский вызов» проходил 18 марта в Москве. Загитова представила номер в образе Мэрилин Монро и заняла девятое место. Позже фигуристка отметила, что ей хотелось бы четче понимать приоритеты при постановке программы: что важнее – актуальность темы, актерское мастерство или другие факторы.
«В турнире шоу-программ важно все, каждый элемент идет в сумме с другим. Нет чего-то отдельно важного.
Мне было все понятно, а Алина задает нелогичные вопросы. Как мне ее номер в образе Монро? Ну, ничего, симпатично», – сказала заслуженный тренер СССР.
Загитова неуклюже превратилась в Мэрилин Монро: задранная юбка, парик и голубые линзы
Возможно, шоу-турнир – будущее нашей фигурки: без него Медведева, Загитова и Ягудин не вернулись бы на лед
ветлугин хорошую пародию показал
интересный номер был у валиевой
У остальных раздутое эго . А должны быть благодарны, что в их жизни была и есть Тутберидзе.
Какие воПче вопросы могут быть.
самая пострадавшая от судей, с одинарными прыжками в парике
Тоже тот турнир малоприятным считаю, из-за её поведения, в первую очередь.
Я поняла одно - этот человек не умеет проигрывать. Не люблю таких людей.
Как раз с точки зрения катания Загитова была очень хороша. То, что бабочка была на флипе это не столь критично для данного шоу, хотя, конечно, я думаю, повлияло все-таки на оценку. Она, возможно, была недостаточно убедительна в артистизме и совсем неубедительна в работе стилистов, что не могло не повлиять на оценку, но именно как фигуристка, с точки зрения, исполненных шагов, вращений, оригинальных хореографических элементов и легкости исполнения всего этого, она смотрелась на уровне. Слабое, с точки зрения фигурного катания выступление было у Ягудина. Вот там как раз за вычетом тулупа тройного от фигурного катания почти ничего и не было.