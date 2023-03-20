Тарасова о словах Загитовой про турнир шоу-программ: «Мне было все понятно, а Алина задает нелогичные вопросы»

Татьяна Тарасова считает нелогичными слова Алины Загитовой о турнире шоу-программ.

Шоу-турнир «Русский вызов» проходил 18 марта в Москве. Загитова представила номер в образе Мэрилин Монро и заняла девятое место. Позже фигуристка отметила, что ей хотелось бы четче понимать приоритеты при постановке программы: что важнее – актуальность темы, актерское мастерство или другие факторы.

«В турнире шоу-программ важно все, каждый элемент идет в сумме с другим. Нет чего-то отдельно важного.

Мне было все понятно, а Алина задает нелогичные вопросы. Как мне ее номер в образе Монро? Ну, ничего, симпатично», – сказала заслуженный тренер СССР.

Загитова неуклюже превратилась в Мэрилин Монро: задранная юбка, парик и голубые линзы

Возможно, шоу-турнир – будущее нашей фигурки: без него Медведева, Загитова и Ягудин не вернулись бы на лед