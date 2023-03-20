Тарасова о словах Загитовой про турнир шоу-программ: «Мне было все понятно, а Алина задает нелогичные вопросы»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Алина Загитова Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает нелогичными слова Алины Загитовой о турнире шоу-программ.

Шоу-турнир «Русский вызов» проходил 18 марта в Москве. Загитова представила номер в образе Мэрилин Монро и заняла девятое место. Позже фигуристка отметила, что ей хотелось бы четче понимать приоритеты при постановке программы: что важнее – актуальность темы, актерское мастерство или другие факторы.

«В турнире шоу-программ важно все, каждый элемент идет в сумме с другим. Нет чего-то отдельно важного.

Мне было все понятно, а Алина задает нелогичные вопросы. Как мне ее номер в образе Монро? Ну, ничего, симпатично», – сказала заслуженный тренер СССР.

Загитова неуклюже превратилась в Мэрилин Монро: задранная юбка, парик и голубые линзы

Возможно, шоу-турнир – будущее нашей фигурки: без него Медведева, Загитова и Ягудин не вернулись бы на лед

99 комментариев

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Lapo Elkann
Ответ NataliaB.3003
Ками тоже больно бывает... но она идёт дальше, и ведёт себя порядочно, общается со всеми ровно, как она говорит.
Конечно больно, а как же . но она этого не показывает, ведет себя благородно. Поэтому она украшение любого турнира и мероприятия.
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несахар
с точки зрения артистизма и искусства лучшим был ягудин
ветлугин хорошую пародию показал
интересный номер был у валиевой
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yak444
ТАТ знала концепцию этого турнира заранее, места распределят по понятиям, главное Лёше подарили на ДР, её это устроило, остальные 2 места можно было отдать почти всем, все выступали на более, менее одном уровне, все старались, но судьи решили как-то так или им так порекомендовали.
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Я
Ответ vika27
Думаю такие вопросы не только у Алины.Марк, Дима, Александр Галляков выглядели абсолютно потерянными.Я думала будет позитивнее, всегда смеюсь над Киркоровым, когда он сидя в жюри всем высший балл ставит, но теперь думаю, что уж лучше так.
Главное у Тарасовой нет вопросов, а все остальные пешки. До них, главных действующих лиц, никому нет дела.
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Маргарита Михайловна
Ответ alexnew
Отвечаю одному из болельщиков. Как раз с точки зрения катания Загитова была очень хороша. То, что бабочка была на флипе это не столь критично для данного шоу, хотя, конечно, я думаю, повлияло все-таки на оценку. Она, возможно, была недостаточно убедительна в артистизме и совсем неубедительна в работе стилистов, что не могло не повлиять на оценку, но именно как фигуристка, с точки зрения, исполненных шагов, вращений, оригинальных хореографических элементов и легкости исполнения всего этого, она смотрелась на уровне. Слабое, с точки зрения фигурного катания выступление было у Ягудина. Вот там как раз за вычетом тулупа тройного от фигурного катания почти ничего и не было.
В этом платье-парашюте было невозможно прыгать.
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NataliaB.3003
Ответ Lapo Elkann
Достойно проигрывать умеет только Валиева. У остальных раздутое эго . А должны быть благодарны, что в их жизни была и есть Тутберидзе.
Ками тоже больно бывает... но она идёт дальше, и ведёт себя порядочно, общается со всеми ровно, как она говорит.
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miracleY
С результатами этого турнира, сразу было понятно, что победят заранее назначенные люди и судить будут, как договаривались. В результате получился "ледниковый период" № 2. А жаль, ведь сама идея то очень не плохая, вот только судейство, как всегда подкачало. Молодец, Алина, правильные вопросы задает.
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Марьям Мустафина
Шоу получился, номера хорошие, если бы еще адекватное жюри было, вообще прекрасно было бы. Вопросы Загитовой абсолютно правильные
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Евгения Гринева
Ответ tim55555
Соревнование предполагает критерии оценивания и шкалу. И что дадут большее число судей с "современными взглядами"? Современность взглядов на что? На вопросы семейных отношений, управления экономикой или возникновения Вселенной?
Хореографии
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Lapo Elkann
Ответ NataliaB.3003
++ Тоже тот турнир малоприятным считаю, из-за её поведения, в первую очередь. Я поняла одно - этот человек не умеет проигрывать. Не люблю таких людей.
Достойно проигрывать умеет только Валиева.
У остальных раздутое эго . А должны быть благодарны, что в их жизни была и есть Тутберидзе.
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несахар
Ответ alexander bakulin
я чё-то пропустил. алиначку опять засудили? загитова должна была победить, по мнению загитовой? это, конечно, угар, что после треша в парике, она не провалилась под землю от стыда, а сетует на судейство, не оценившее "шедевр"
бесстыдная девица
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Olgacher
Ответ Тайга86
Странно, что никого ничего не утяжелило, даже Ками в ее сложном костюме. А белое, легкое, очень открытое платье утяжелило крошку...Это как?
Все очень просто. Это если неудачный фасон
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Lennuci
Тарасовой было понятно, что лучше всех Леша!
Какие воПче вопросы могут быть.
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alexander bakulin
надеемся, что после подобных выходок, больше загитову ни на какие шоу не позовут.
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несахар
Ответ alexander bakulin
загитова, тебе за треш в парике поставили оценки выше, чем жене и валиевой. как у тебя наглости вообще хватает на судей жаловаться?
у нее в голове полный неадекват
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варвара
Ответ Тайга86
А я Камилу и не обсуждала. Она каталась так, как еще никто в пубертате не катался. И на мой вкус ее выступление было лучшим. Я задала вопрос автору: как небольшой кусок белой ткани может утяжелить крошку?
погуглите сайт Эвелины Хромченко.
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несахар
Ответ alexander bakulin
все фигуристы сидят тихо и скромно. даже те, кого реально засудили (как ветлугина). одна загитова в очередной раз демонстрирует свою манию величия. самая пострадавшая от судей, с одинарными прыжками в парике
главная обиженка всея Руси
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Lapo Elkann
Ответ Iririna
Очень даже логичные вопросы Алина задаёт и своевременно ,по горячим следам!Сами фигуристы, зрители,да и тренеры многие не поняли как оценивался номер.Почему серые,избитые номера оказались в фаворе,а креативные за бортом.Да что там говорить,если члены жюри сами толком не знали как оценивать.Получилась чистая вкусовщина.На шоу выделены большие деньги и хотелось бы видеть не Ледниковый период и тем судейством которое там есть,а добротное шоу с четко прописанными критериями.
А то что она оказалась выше Валиевой , Транькова- Волоссажар, Ватлугина и т. д. , ее не смущает ? Она обиделась, раз не получила ничего.
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alexander bakulin
все фигуристы сидят тихо и скромно. даже те, кого реально засудили (как ветлугина). одна загитова в очередной раз демонстрирует свою манию величия.
самая пострадавшая от судей, с одинарными прыжками в парике
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NataliaB.3003
Ответ Lapo Elkann
Вот именно, устроила скандал из за Зининой, а девочка только теперь начала восстановливаться.
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Тоже тот турнир малоприятным считаю, из-за её поведения, в первую очередь.
Я поняла одно - этот человек не умеет проигрывать. Не люблю таких людей.
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alexnew
Отвечаю одному из болельщиков.

Как раз с точки зрения катания Загитова была очень хороша. То, что бабочка была на флипе это не столь критично для данного шоу, хотя, конечно, я думаю, повлияло все-таки на оценку. Она, возможно, была недостаточно убедительна в артистизме и совсем неубедительна в работе стилистов, что не могло не повлиять на оценку, но именно как фигуристка, с точки зрения, исполненных шагов, вращений, оригинальных хореографических элементов и легкости исполнения всего этого, она смотрелась на уровне. Слабое, с точки зрения фигурного катания выступление было у Ягудина. Вот там как раз за вычетом тулупа тройного от фигурного катания почти ничего и не было.
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Я
Алина не сама себе ставила программу, а работала с ЭГ и ДМ. Выходит, Тарасова все четко поняла, а другие, что бестолковые, что не поняли? Это Тарасовой надо " логичное" давать интервью, а еще лучше промолчать, а не Загитовой.
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Тайга86
Ответ anyen
Неудачный покрой очень даже может.
А вот это уже ближе к телу, как говорится...
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Lapo Elkann
Ответ NataliaB.3003
Номер нравится у Алины, и претензии её понятны, некоторые даже по существу.. Но Загитова часто ведёт себя как человек со звёздной болезнью. Это вызывает неприятие, лично у меня, например. Не уверена, что она хочет меняться в лучшую сторону.
Вот именно, устроила скандал из за Зининой, а девочка только теперь начала восстановливаться.
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варвара
Ответ Тайга86
Я тоже так считаю и не надо расстраиваться)
так не расстраивайтесь
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