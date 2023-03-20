Хореограф Сигалова о судействе на турнире шоу-программ: «Задача была оценивать композиции и актерскую составляющую. Новый ракурс дает возможность других суждений»

Хореограф Алла Сигалова объяснила критерии для оценки фигуристов на турнире шоу-программ.

Победителем соревнований стал Алексей Ягудин. В состав жюри, помимо Сигаловой, входили артист балета Николай Цискаридзе, актер Евгений Миронов, балетмейстер Борис Эйфман, и модельер Валентин Юдашкин.

«Кто больше всего понравился? Во‑первых, прекрасная девочка – Сонечка (Акатьева), которую я наградила [специальным призом]. И все далее по списку. Потому что все были разные, номера тоже.

Мы оценивали не спортивную составляющую. Наша задача была совершенно другая – оценивать композиции и актерскую составляющую в этих композициях.

Поэтому был такой состав жюри, поэтому и оценки такие. Мы не занимались спортом, мы занимались совершенно другим. И это очень здорово, потому что новый ракурс дает возможность других суждений. Это прекрасно!» – заявила Сигалова.

Шоу-турнир фигуристов – лучшая идея сезона, но хаос в судействе помешал ему стать соревнованием