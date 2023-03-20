Хореограф Сигалова о судействе на турнире шоу-программ: «Задача была оценивать композиции и актерскую составляющую. Новый ракурс дает возможность других суждений»
Хореограф Алла Сигалова объяснила критерии для оценки фигуристов на турнире шоу-программ.
Победителем соревнований стал Алексей Ягудин. В состав жюри, помимо Сигаловой, входили артист балета Николай Цискаридзе, актер Евгений Миронов, балетмейстер Борис Эйфман, и модельер Валентин Юдашкин.
«Кто больше всего понравился? Во‑первых, прекрасная девочка – Сонечка (Акатьева), которую я наградила [специальным призом]. И все далее по списку. Потому что все были разные, номера тоже.
Мы оценивали не спортивную составляющую. Наша задача была совершенно другая – оценивать композиции и актерскую составляющую в этих композициях.
Поэтому был такой состав жюри, поэтому и оценки такие. Мы не занимались спортом, мы занимались совершенно другим. И это очень здорово, потому что новый ракурс дает возможность других суждений. Это прекрасно!» – заявила Сигалова.
Шоу-турнир фигуристов – лучшая идея сезона, но хаос в судействе помешал ему стать соревнованием
расскажите, в чем же артистизм анны
Ветлугин показал отрывки из хорошо известных зрителю номеров, продемонстрировав свои актерские способности.
Композиции как таковой в его номере не наблюдалось.
Оценки соответствующие.
И без оценок жюри, это стало бы праздником
Всё прекрасно понимают, что такой состав жюри никак не может оценить спортивную составляющую, поскольку вы от спорта далеко.
Возмущение и недоумение болельщиков вызывает именно странное, мягко говоря, оценивание артистической составляющей ШОУ (!!!) программ.
Можно было вам перед турниром собраться, обсудить общие вопросы, а не после проката спортсмена спрашивать друг у друга какие баллы выставить.
Вы, как судьи, оказались абсолютно не готовы...