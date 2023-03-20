Хореограф Сигалова о судействе на турнире шоу-программ: «Задача была оценивать композиции и актерскую составляющую. Новый ракурс дает возможность других суждений»

Теги сборная России женское катание Софья Акатьева Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Хореограф Алла Сигалова объяснила критерии для оценки фигуристов на турнире шоу-программ.

Победителем соревнований стал Алексей Ягудин. В состав жюри, помимо Сигаловой, входили артист балета Николай Цискаридзе, актер Евгений Миронов, балетмейстер Борис Эйфман, и модельер Валентин Юдашкин.

«Кто больше всего понравился? Во‑первых, прекрасная девочка – Сонечка (Акатьева), которую я наградила [специальным призом]. И все далее по списку. Потому что все были разные, номера тоже.

Мы оценивали не спортивную составляющую. Наша задача была совершенно другая – оценивать композиции и актерскую составляющую в этих композициях.

Поэтому был такой состав жюри, поэтому и оценки такие. Мы не занимались спортом, мы занимались совершенно другим. И это очень здорово, потому что новый ракурс дает возможность других суждений. Это прекрасно!» – заявила Сигалова.

Шоу-турнир фигуристов – лучшая идея сезона, но хаос в судействе помешал ему стать соревнованием

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20 комментариев

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Lapo Elkann
Ответ Вячеслав Пустохин
Да что ты несёшь... Ты свои оценки помнишь????
++++++++++++++++ супер.
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Дудабот Уно
Ответ Sonyas
Была в зале. Соня очень артистично проехала свой номер! И сам номер полнрстью соответствовал шоу. Задумка с луной только чего стоит!
Соня очаровательна, но задумка с луной - из "Цирка" Александрова. Год 1936-й)
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Вячеслав Пустохин
Да что ты несёшь... Ты свои оценки помнишь????
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Девушка Безимени
Ответ EmperorNazer
Актерскую составляющую, там вроде бы прямым текстом сказано об этом. И нет, это не бровки домиком, предвосхищая ваш возможный ответ.
мне бровки по барабану
расскажите, в чем же артистизм анны
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Lapo Elkann
Ответ EmperorNazer
Актерскую составляющую, там вроде бы прямым текстом сказано об этом. И нет, это не бровки домиком, предвосхищая ваш возможный ответ.
Там была мощная актерская составляющая , но только не Анны , а Тихонова.
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EmperorNazer
Ответ Девушка Безимени
и че там вы оценили у щербаковой?
Актерскую составляющую, там вроде бы прямым текстом сказано об этом. И нет, это не бровки домиком, предвосхищая ваш возможный ответ.
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anyen
В таком случае, может, стоило бы вообще не оценивать каждый номер сразу окончания, а устроить небольшое обсуждение в конце, выбрав трех или четырех (по каждому виду) лучших по общему мнению судей с объяснениями, почему именно этот номер стал лучшим. И никаких баллов и мест остальным.. Ну и, конечно, разнообразить виды награждений, как здесь уже многие писали: лучший костюм, лучший реквизит, музыка, креатив и тд. Надеюсь, что этот турнир не последний, и что в следующий раз он будет переработан в лучшую сторону.
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Lapo Elkann
Ответ Sat397
Не знаю, как она оценивала, но эта мадам поставила Камилу на 17 место)). Пишут что она во время выступления Камилы отвлекалась на что-то другое и даже не смотрела на неё.
Она не смотрела ее выступление. Обижаться на судей нельзя , но и приглашать первому ее в жюри больше не стоит.
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Ирина Иванова
У всех разные представления (или их отсутствие) о законах композиции и уровне актёрского мастерства. Кому-то понравился попурри-китч, кому-то - цельный объёмный образ. Дискуссии здесь бессмысленны. Можно обсуждать состав будущего жюри и уточнение регламента
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Sat397
Не знаю, как она оценивала, но эта мадам поставила Камилу на 17 место)). Пишут что она во время выступления Камилы отвлекалась на что-то другое и даже не смотрела на неё.
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oleg
Прекрасная оценка Сигаловой данная Акатьевой!!! Умница.
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Agura
Одним из требований участия в шоу - показать совершенно новый номер, который не видели зрители.
Ветлугин показал отрывки из хорошо известных зрителю номеров, продемонстрировав свои актерские способности.
Композиции как таковой в его номере не наблюдалось.
Оценки соответствующие.
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Sonyas
Ответ Анаис_Анаис
А что за актёрская составляющая была у Акатьевой? Там как раз было просто красивое катание.
Была в зале. Соня очень артистично проехала свой номер! И сам номер полнрстью соответствовал шоу. Задумка с луной только чего стоит!
+5
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Наталья Грабовская
Здесь ещё большое значение имел стартовый номер. У М. Вертлугина и П. Гуменника недооценённые номера - явно придержали оценки, а Т. Волосржар с М. Траньковым, на мой взгляд, были колоритные и выразительные - лучше, чем пара, занявшая втрое место. Выходом было бы не выставлять оценки сразу, а выставить их после просмотра всех номеров - если нет чётких критериев, можно было бы по крайней мере сравнить.
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-1
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buturlinomo
По мне, чем так оценивать, лучше вообще никак.
И без оценок жюри, это стало бы праздником
+8
-1
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Девушка Безимени
и че там вы оценили у щербаковой?
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Додик Аксель
Так и наши претензии к жюри не по спортивной части. Её как таковой на шоу-программе не было и не могло быть. А вот по части композиции и актёрской составляющей как вы выразились. Ветлугин по этой части там где его поставило жюри или любители фигурного катания своим голосованием ? И у него нет фанбазы как у других, которые своим любимцам накручивали голоса.
+10
-1
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Olga.t
Спасибо, капитан очевидность)))
Всё прекрасно понимают, что такой состав жюри никак не может оценить спортивную составляющую, поскольку вы от спорта далеко.
Возмущение и недоумение болельщиков вызывает именно странное, мягко говоря, оценивание артистической составляющей ШОУ (!!!) программ.
Можно было вам перед турниром собраться, обсудить общие вопросы, а не после проката спортсмена спрашивать друг у друга какие баллы выставить.
Вы, как судьи, оказались абсолютно не готовы...
+13
-1
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Lala M
"Поэтому мы с Мироновым проболтали на номерах участников, ну просто нам негде было до этого обсудить личные вопросы" - добавила она
+7
-1
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Анаис_Анаис
А что за актёрская составляющая была у Акатьевой? Там как раз было просто красивое катание.
+10
-7
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