Туктамышева о недопуске россиян к ЧМ: «Я давно приняла то, что происходит. Буду смотреть чемпионат мира с искренним интересом»

Елизавета Туктамышева высказалась о недопуске российских фигуристок к чемпионату мира.

«Конечно, присутствует некая грусть по этому поводу – что если бы русские девушки поехали, то можно было бы рассчитывать на самые высокие места.

Но это, опять же, возвращаясь к диалогу о выборе. Конечно, да, сейчас будет чемпионат мира, и я могла бы постоянно думать о том, что «блин, как так, я могла бы быть сейчас там», и выбирать жить вот в этом негодовании и какой-то обиде на то, что я не могу там быть.

Но, в целом, я давно приняла то, что происходит, я приняла ситуацию. Я катаюсь по российским стартам – дай бог у нас там их очень много – и буду смотреть чемпионат мира с искренним интересом, болеть за своих иностранных подруг, чтобы у всех все получилось.

То есть выбираю путь, который будет для меня менее стрессовым. Я такой человек, который будет выбирать меньшее из зол и находить оптимистичный для себя вариант в любой ситуации», – сказала Туктамышева в подкасте «Невидимая сторона».

ЧМ пройдет в японской Сайтаме с 22 по 26 марта.