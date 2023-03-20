Туктамышева о недопуске россиян к ЧМ: «Я давно приняла то, что происходит. Буду смотреть чемпионат мира с искренним интересом»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева высказалась о недопуске российских фигуристок к чемпионату мира.

«Конечно, присутствует некая грусть по этому поводу – что если бы русские девушки поехали, то можно было бы рассчитывать на самые высокие места.

Но это, опять же, возвращаясь к диалогу о выборе. Конечно, да, сейчас будет чемпионат мира, и я могла бы постоянно думать о том, что «блин, как так, я могла бы быть сейчас там», и выбирать жить вот в этом негодовании и какой-то обиде на то, что я не могу там быть.

Но, в целом, я давно приняла то, что происходит, я приняла ситуацию. Я катаюсь по российским стартам – дай бог у нас там их очень много – и буду смотреть чемпионат мира с искренним интересом, болеть за своих иностранных подруг, чтобы у всех все получилось.

То есть выбираю путь, который будет для меня менее стрессовым. Я такой человек, который будет выбирать меньшее из зол и находить оптимистичный для себя вариант в любой ситуации», – сказала Туктамышева в подкасте «Невидимая сторона».

ЧМ пройдет в японской Сайтаме с 22 по 26 марта.

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13 комментариев

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Алеся Ткаченко
Ответ andrej shabanov
как раз в 2021 там была полная каша с отбором...
Никакой каши не было.Первые 2 номера отправились по итогам ЧР,третий через ФКР отобрался
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Natalia Solomakha
Уровень дзена и пофигизма: Лиза Туктамышева :)
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andrej shabanov
Ответ Алеся Ткаченко
В позапрошлом сезоне она тоже сама отобралась,как третий номер через ФКР.
как раз в 2021 там была полная каша с отбором...
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Алеся Ткаченко
Ответ andrej shabanov
Лиза в кой то веке САМА отобралась на ЧМ (не допом, не снятием кого-то, а сама, взяв МЕДАЛЬ ЧР), но уродам из ИСУ НАСРАТЬ! Так может и на ИСУ насрать?!
В позапрошлом сезоне она тоже сама отобралась,как третий номер через ФКР.
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andrej shabanov
Лиза в кой то веке САМА отобралась на ЧМ (не допом, не снятием кого-то, а сама, взяв МЕДАЛЬ ЧР), но уродам из ИСУ НАСРАТЬ!

Так может и на ИСУ насрать?!
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andrej shabanov
а НАХЕРА СМОТРЕТЬ ЭТО!*????
ЛИЗА, ТЫ ДОЛЖНА БЫЛА ТУДА ЕХАТЬ!!!!
ТЫ БЫ ТУДА ПОЕХАЛА!!!!!

Понимает она, а зачем смотреть?!
вместо НЕЁ доберётся до медали какая-нибудь Чен или кто-то, кому при участии россиянок светила ФИГА С МАСЛОМ!
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Doctor V
Ответ Amneris
Ну да, только у неё уже был за спиной не один ЧМ. Что делать фигуристкам, которые, возможно, вообще никогда туда не попадут?
Деьги зарабатывать. Раз уж потратились на спорт и чему-то научились.
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La Gushka
Дама в золоте и серебре легко поделится ими с другими!
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Алеся Ткаченко
Ответ Amneris
Ну да, только у неё уже был за спиной не один ЧМ. Что делать фигуристкам, которые, возможно, вообще никогда туда не попадут?
Ну тут выбор есть.Либо страдать,либо отпустить ситуацию,как Лиза.
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Katerina Sunny
Лиза всё понимает, но при этом не воротит нос от международных соревнований.
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Каролина!
Ответ Amneris
Ну да, только у неё уже был за спиной не один ЧМ. Что делать фигуристкам, которые, возможно, вообще никогда туда не попадут?
Ну, а что конкретно Лиза с этим может сделать?
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Amneris
Ну да, только у неё уже был за спиной не один ЧМ. Что делать фигуристкам, которые, возможно, вообще никогда туда не попадут?
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Алеся Ткаченко
.Жаль,ведь в этом году Лиза точно претендовала бы на ЧМ и ЧЕ,но россиян не допустили.Но подход Лизы верный.Что толку переживать если никак не можешь повлиять на ситуацию
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