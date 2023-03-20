Елизавета Туктамышева: «Я более-менее спокойно отношусь к тому, что, может быть, не завоюю олимпийскую медаль. Но надежда еще есть»

Теги Каролина Костнер Алена Савченко сборная России Олимпийская сборная России Елизавета Туктамышева сборная Германии сборная Италии женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева рассказала, мечтает ли о медали на Олимпийских играх.

«Как уже много раз говорила, я уже пропустила три Олимпиады и, в принципе, все спокойнее и спокойнее отношусь к пропуску Олимпийских игр. И, конечно, у меня есть множество других заслуг.

Я к этому отношусь более-менее спокойно, что я уже никогда, может быть, не завоюю олимпийскую медаль.

Но, в принципе, у нас есть случаи, когда Алена Савченко в зрелом возрасте – 30 или за 30 ей было – выиграла свое олимпийское золото. Каролина Костнер в 29, по-моему, или в 28 завоевала бронзовую медаль. То есть надежда еще есть.

Но если этого не случится, я найду себе отдушину в чем-то другом и буду заниматься тем, что мне приносит удовольствие, и все», – сказала Туктамышева в подкасте «Невидимая сторона».

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21 комментарий

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Анастасия Внукова
Лиза, есть такой прыгун с трамплина - Мануэль Феттнер. Он первый раз попал на ОИ в возрасте 36 лет. И выиграл серебро в личке и золото в команде. Все возможно!
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Алеся Ткаченко
Ответ StanislavaKhalina
Нет. Зато было очень много покупных материалов с агиткой, чтобы поехала вместо другой спортсменки. И было это всё крайне некрасиво.
Да мало ли кто что говорил.Пошумели с месяц -другой и успокоились.Понятно что ни на какие ОИ Лиза не попадет даже с чистым прокатом.
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lyubov61
Однако!
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Девочка с севера
Лиза, ты всё можешь. Главное верить! Мы с тобой 🙏
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StanislavaKhalina
Ответ Ineska
И много у нас было перекатушек, по итогам которых Лиза куда-то поехала?
Нет. Зато было очень много покупных материалов с агиткой, чтобы поехала вместо другой спортсменки. И было это всё крайне некрасиво.
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Allbee
Ответ Kon Shem
но она и вправду заслужила медаль...кто ещё делает триксель в таком возрасте? причем не один, а аж три на две программы.
Дорога ложка к обеду. Надо было в нужное время делать свои триксели и не только
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Алеся Ткаченко
Ответ Arseniystudio
Лиза, у тебя есть медаль золотая с Юношеских Олимпийских игр. А во что превращаются игры сейчас, то лучше и не иметь медаль.
Вот именно
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Oleandra
Ответ Ineska
И много у нас было перекатушек, по итогам которых Лиза куда-то поехала?
много было требований.
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Oleandra
Ответ Kon Shem
но она и вправду заслужила медаль...кто ещё делает триксель в таком возрасте? причем не один, а аж три на две программы.
а медали за триксели дают?
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Ineska
Ответ Oleandra
Зато неспокойно к этому относится наш ФК бомонд.. Лиза заслужила, нужны перекатушки - будет разноситься до тех пор, пока Туктамышева будет соревноваться..
И много у нас было перекатушек, по итогам которых Лиза куда-то поехала?
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Alexey Belskiy
Есть фигуристы намного сильнее
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Ирина Иванова
И я отношусь более-менее спокойно, что уже никогда не завоюю олимпийскую медаль) А Елизавета, однако, оптимистка и фантазёрка.
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Kon Shem
Ответ Oleandra
Зато неспокойно к этому относится наш ФК бомонд.. Лиза заслужила, нужны перекатушки - будет разноситься до тех пор, пока Туктамышева будет соревноваться..
но она и вправду заслужила медаль...кто ещё делает триксель в таком возрасте? причем не один, а аж три на две программы.
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Алеся Ткаченко
Мне кажется,это больше с иронией сказано.Во-первых кататься в таком темпе с ультра-си до 30 никакого здоровья не хватит,второе не факт что на следующие зимние ОИ Россию допустят.Ну и огромная конкуренция ,которая с каждым годом все увеличивается никуда не делась,Лизе в этом плане не повезло.Но то что Лиза и без ОИ спортсменка состоявшаяся,с титулами это стопроцентно.
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Alexey Belskiy
Сейчас главная тема другая и Он уже приехал к нам.
А так пускай все получится
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Arseniystudio
Лиза, у тебя есть медаль золотая с Юношеских Олимпийских игр. А во что превращаются игры сейчас, то лучше и не иметь медаль.
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Неволяшка
Просто уже слишком часто читаешь, про Лиза заслужила, Камила заслужила и т.д. Может пора вернуться к честному судейству? А то на следующую олимпиаду поедут те, кто заслуженно не займут призовые места?
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Willy Troll
Менять гражданство нужно, пока есть время до 2026 года . И шансы появятся.
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asusp527
Лиза умница. Всё так и есть.
Жнлпю удачи и удачи!
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Oleandra
Зато неспокойно к этому относится наш ФК бомонд.. Лиза заслужила, нужны перекатушки - будет разноситься до тех пор, пока Туктамышева будет соревноваться..
+7
-5
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Kon Shem
Лиза, желаю тебе олимпийскую медаль. Это было бы вишенкой на торте в твоей карьере.
+29
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