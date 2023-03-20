Елизавета Туктамышева: «Я более-менее спокойно отношусь к тому, что, может быть, не завоюю олимпийскую медаль. Но надежда еще есть»

Елизавета Туктамышева рассказала, мечтает ли о медали на Олимпийских играх.

«Как уже много раз говорила, я уже пропустила три Олимпиады и, в принципе, все спокойнее и спокойнее отношусь к пропуску Олимпийских игр. И, конечно, у меня есть множество других заслуг.

Я к этому отношусь более-менее спокойно, что я уже никогда, может быть, не завоюю олимпийскую медаль.

Но, в принципе, у нас есть случаи, когда Алена Савченко в зрелом возрасте – 30 или за 30 ей было – выиграла свое олимпийское золото. Каролина Костнер в 29, по-моему, или в 28 завоевала бронзовую медаль. То есть надежда еще есть.

Но если этого не случится, я найду себе отдушину в чем-то другом и буду заниматься тем, что мне приносит удовольствие, и все», – сказала Туктамышева в подкасте «Невидимая сторона».

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