Елизавета Туктамышева: «Кумпарсита» больше всего подходила мне по темпераменту. Лирику брать не хотелось, потому что были бы отсылки к произвольной»

высказалась об участии в турнире шоу-программ.

«Переживание, конечно, присутствовало, я была даже удивлена, насколько это оказалось волнительным.

Поучаствовала бы еще? Время покажет, но формат интересный! Времени на подготовку в следующий раз точно буду брать больше.

Идея программы принадлежала , он предложил несколько вариантов, мы остановились на этом. «Кумпарсита» больше всего подходила мне по темпераменту и отличалась от моих последних программ. Лирику брать не хотелось, потому что были бы отсылки к произвольной. Потом появилась идея по станком, и мы приступили к работе.

Награда от Бориса Эйфмана? Я очень обрадовалась, было неожиданно и очень приятно! Для меня очень почетно, что такой великий мастер оценил мое выступление», — сказала Туктамышева.