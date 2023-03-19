Елизавета Туктамышева: «Кумпарсита» больше всего подходила мне по темпераменту. Лирику брать не хотелось, потому что были бы отсылки к произвольной»

Теги Илья Авербух сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Елизавета Туктамышева высказалась об участии в турнире шоу-программ. 

«Переживание, конечно, присутствовало, я была даже удивлена, насколько это оказалось волнительным.

Поучаствовала бы еще? Время покажет, но формат интересный! Времени на подготовку в следующий раз точно буду брать больше. 

Идея программы принадлежала Илье Авербуху, он предложил несколько вариантов, мы остановились на этом. «Кумпарсита» больше всего подходила мне по темпераменту и отличалась от моих последних программ. Лирику брать не хотелось, потому что были бы отсылки к произвольной. Потом появилась идея по станком, и мы приступили к работе.

Награда от Бориса Эйфмана? Я очень обрадовалась, было неожиданно и очень приятно! Для меня очень почетно, что такой великий мастер оценил мое выступление», — сказала Туктамышева. 

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1 комментарий

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Anneta28
Лизина Кумпарсита была в самую точку! Идеальный образ, оригинальное прочтение, превосходное испонение. Просто браво!
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