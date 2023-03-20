Синицина о своем образе в шоу-программе: «Это душа человека, которого оперируют. Хотелось максимально точно передать образ»

Теги сборная России танцы на льду Никита Кацалапов Виктория Синицина Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Виктория Синицина объяснила идею своего номера на турнире шоу-программ.

Шоу-турнир проходил 18 марта в Москве. Фигуристка выступила в дуэте с Никитой Кацалаповым – они представили номер на медицинскую тематику и заняли второе место.

«Сегодня я еще раз пересмотрела наш номер. И мне кажется, что он получился очень трогательным, нежным, с глубоким смыслом! Абсолютно каждый может найти/увидеть в нем что-то свое. Надеюсь, вы поняли, кто я в этом номере?

Это душа человека, которого оперируют. В моем представлении она должна быть нежной, чистой, светлой, воздушной, летящей! Очень хотелось максимально точно передать образ: одеждой, макияжем, игрой. Кажется, все получилось» – написала чемпионка мира по танцам на льду.

5 лучших номеров шоу-турнира: шаманка Валиева, Ягудин и Траньков, футбол на льду (с отсылкой к Роналду) и Gangnam Style

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12 комментариев

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Утренняя Аврора
Душа, это облако( обще принято). Вика больше на Снежную Королеву похожа или на Любовь.
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Утренняя Аврора
Я сразу после номера написала, что это отсыл к Роману Костомарову и его жене, которая спасает его своей любовью. Так нет же Жулин отпирается. Че то я не верю, что хирурги носят такие маски.
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Наталья Грабовская
Либретто уже размером с пьесу. Когда столько нужно объяснять, то что-то не так - если стопроцентное попадание, тогда всё всем понятно на ментальном уровне. Вдаваясь в такие пространные объяснения, не мешало бы мат. часть подучить. В данном контексте Н. Кацалапов должен быт не хирургом, как его называет постановщик, а анестезиологом, т. к. именно он поддерживает жизнедеятельность пациента во время общего наркоза при операции.
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Lukeria
Ага, теперь ,после раздачи слонов все бросились объяснять-а что же такое они исполняли )))
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Девушка Безимени
Ответ AlenaPayvina
Нет он сказал, что Вика -душа человека, которого оперируют
запуталась я в этих мертвых душах
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Pion19
к чему такие сложности?
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JL JL
Да разгадали мы уже ваши душоны. Чего прикидываться.
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Kareglazaya
Ресницы были как у Снежной Королевы)
Номер получился трогательным, но с явным намёком на ситуацию с Костомаровым (тренер-то у пар один и тот же). И от этого неприятно.
+7
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Алексей Токарев
Самый переоценённый судьями номер. А у Витлугина самый недооценённый.
+13
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+13
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Ирина Ларина
А мне очень номер Вики и Никиты понравился. И либретто никакое не нужно - все понятно было. Рада была их видеть.
Они и Траньковы из всех пар/танцоров больше всех понравились.
+3
-3
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AlenaPayvina
Ответ Девушка Безимени
а жулин сказал, что ты - душа врача, который оперирует)
Нет он сказал, что Вика -душа человека, которого оперируют
+3
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Девушка Безимени
а жулин сказал, что ты - душа врача, который оперирует)
+5
-1
+4
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