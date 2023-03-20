Синицина о своем образе в шоу-программе: «Это душа человека, которого оперируют. Хотелось максимально точно передать образ»

Виктория Синицина объяснила идею своего номера на турнире шоу-программ.

Шоу-турнир проходил 18 марта в Москве. Фигуристка выступила в дуэте с Никитой Кацалаповым – они представили номер на медицинскую тематику и заняли второе место.

«Сегодня я еще раз пересмотрела наш номер. И мне кажется, что он получился очень трогательным, нежным, с глубоким смыслом! Абсолютно каждый может найти/увидеть в нем что-то свое. Надеюсь, вы поняли, кто я в этом номере?

Это душа человека, которого оперируют. В моем представлении она должна быть нежной, чистой, светлой, воздушной, летящей! Очень хотелось максимально точно передать образ: одеждой, макияжем, игрой. Кажется, все получилось» – написала чемпионка мира по танцам на льду.

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