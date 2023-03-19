Жулин о номере Синициной и Кацалапова на турнире шоу-программ: «Никита – врач и делает операцию человеку, Вика – душа этого человека»

объяснил сюжет номера Синициной и на шоу-турнире.

Танцевальный дуэт занял второе место.

«Никита – врач и делает операцию человеку, – душа этого человека, которому делают операцию, мы его не видим. Вика, вы знаете как во время операции бывает, то попадает в состояние, когда у хирурга получается операция, и человек остается жить, то не получается, и в этом пограничном состоянии она находится, заканчивается все на позитивной ноте – Никита стоит с опущенной головой, он понимает, что все, ничего не получилось, и Вика – душа, которая смирилась с тем, что ей надо отлетать, и самые последние аккорды дают возможность нам понять, что человек живой, а Никита неплохой хирург», – сказал Жулин.

Заслуженный тренер России рассказал, почему члены жюри не обсуждали выставленные баллы после проката.

«Мне тоже не хватало объяснений оценок, просто понимаете, мы делали это в прямом эфире, и надо было, чтобы все завершилось до программы «Время». Не так это просто – выйти на канал и занять время, судьи порой столько говорят, что их остановить невозможно, и мы вышли бы за рамки девяти часов вечера. Поэтому я думаю, что все будет учитываться [генеральным директором Первого канала] Константином Львовичем Эрнстом, Первым каналом и нами, организаторами и придумщиками шоу, доведем его до ума.

Будем делать некие выводы – если ты видишь десятку от двух судей, а от одного пятерку – это как-то совсем нелогично, хотя опять же, почему нет – человек может сказать: «Я совершенно не понял номер, о чем они катали». Это ошибка исполнителей и хореографов-постановщиков, значит, надо было сделать так, чтобы все все поняли.

Искусство оценивать – очень-очень тяжелое – кто-то в восторге от Марка Шагала, а кто-то не понимает, зачем квадратные люди летают в небесах, кто-то три часа не отходит от «Черного квадрата», а кто-то говорит, что нарисует его за 14 секунд», – отметил Жулин.