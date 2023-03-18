Ягудин победил на турнире по шоу-программам и выиграл 5 млн рублей, Синицина и Кацалапов – 2-е, Щербакова – 3-я

Теги Алексей Ягудин сборная России танцы на льду мужское катание женское катание Никита Кацалапов Виктория Синицина Анна Щербакова Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Алексей Ягудин одержал победу на турнире по шоу-программам в Москве.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию представил номер на композицию Жака Бреля Ne me quitte pas. Во время проката Ягудин исполнил тройной тулуп.

Фигурист получил за выступление 20 баллов. Он единственный из участников, кому судьи поставили максимальную оценку.

Второе место на турнире заняли Виктория Синицина – Никита Кацалапов, третье – Анна Щербакова.

Согласно регламенту, победитель турнира получает 5 миллионов рублей, серебряный призер – 3 миллиона, бронзовый – 1 миллион.

Полные результаты турнира – здесь.

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Виктория Синицина и Никита Кацалапов
2%
Виктория Синицина
Анна Щербакова
9%
Анна Щербакова
Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин
2%
Татьяна Тотьмянина
Софья Акатьева
7%
Софья Акатьева
Михаил Коляда
7%
Михаил Коляда
Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев
1%
Екатерина Боброва
Елизавета Туктамышева
5%
Елизавета Туктамышева
Алина Загитова
12%
Алина Загитова
Камила Валиева
14%
Камила Валиева
Марк Кондратюк
1%
Марк Кондратюк
Татьяна Волосожар и Максим Траньков
2%
Татьяна Волосожар
Евгений Семененко
1%
Евгений Семененко
Евгения Медведева
5%
Евгения Медведева
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
2%
Анастасия Мишина
Андрей Мозалев
0%
Андрей Мозалев
Елена Радионова
1%
Елена Радионова
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
1%
Евгения Тарасова
Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол
1%
Василиса Кагановская
Петр Гуменник
1%
Петр Гуменник
Матвей Ветлугин
9%
Матвей Ветлугин
Дмитрий Алиев
1%
Дмитрий Алиев
Макар Игнатов
0%
Макар Игнатов
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин
1%
Елизавета Худайбердиева

85 комментариев

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наталья Головченко
Ответ Nassta
За ним не первый раз наблюдается, хотя раньше он таким не был, после Олимпиады стал
Мне он очень раньше нравился, а сейчас прям неприязнь...
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Nassta
Ответ angelbf@mail.ru
В чем лучший? Чем его прога и выступление лучше того же Кондратюка, Семененко, Гуменника?
Тем что он произвел впечатление именно своей игрой, падачей образа, это же шоу. У него в этом больше опыта чем у молодых парней, можно сказать была некая фора, но и коньком он отлично владеет
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Авика
Алексей Ягудин очень артистичный, и такие эмоции выдавал, столько энергии, просто великолепный и невероятный!
Второе место для меня это Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, так пронзительно и обжигающе эмоционально!
А третье место это Камила Валиева, неожиданный образ, очень ей подходит, круто откатала!
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Tan Tan
Теперь будут комменты, что Плющенко испугался конкуренции?))
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B.Jones
Ответ Глафира Бахтиярова
Анютик в призах вот с этим... Там Лакерник был в судьях?
С этим, Лакерник не нужен. С этим самой, можно в судьи идти.
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Nassta
Ответ наталья Головченко
По Галлямову-то звездная болезнь, ого-го звезданула....неприятно это наблюдать. Очень понравилось как вела себя Лена Родионова, всех поддерживала, всегда с улыбкой. Вот пример, как нужно вести себя на шоу. Лена, браво!!!
За ним не первый раз наблюдается, хотя раньше он таким не был, после Олимпиады стал
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smoky eyes
Не буду ничего про тройку победителей, тем более что Ягудин правда превзошёл всех, СК нежно люблю, да и Аня нравится, конечно. Хотелось бы сказать … КАК можно было ставить 4-5 баллов? Это был прямо плевок в душу. Праздник получился отличный, спортсмены правда готовились и заморачивались, понравились практически все, но судейство и ведущий его испоганили. Пересматривать и восхищаться будем, но пока осадок гадкий… Унизили любимых спортсменов.
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Nassta
Ответ Kristine Kristine
Скажите, а только мне показалось, что Ягудин был не совсем... трезв?
С утра отмечать начал )
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Nassta
А с призами от судей деньги шли? Или только кружок из пластмассы?
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irenmyasina@yandex.ru
Ответ Глафира Бахтиярова
Анютик в призах вот с этим... Там Лакерник был в судьях?
Она там абсолютно на месте, но это только для людей со вкусом и интеллигентных, а остальные пусть завидуют молча!
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Акселек давай
Мне очень понравились Ягудин, Траньков, Ками, Акатьева и мальчик, который переодевался.
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закрыт по беспределу
Да бесполезно тут спорить.
В любом случае субъективность будет иметь место.
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Alexander X
Ответ RMandYNWA
Ой, а как же так получилось, что ни Алине, ни Ками ничего не сыпанули? Не натянули ни на какое место, никаких призов не дали 😂 Кто там предсказывал им 1 место? На пьедестале по судейскому решению как обычно Аня Щ ))
они Акатьеву и Загитову хотели в призы "вытащить"... но..."что-то пошло не так"... 🤣 резко пришло менять планы... а Ками и так получит приз зрительских симпатий, но её обязательно надо было "задвинуть" под тип сверхновую "бла т ную"...
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наталья Головченко
Ответ Toplady
Щербакова за место свое наверняка больше ляма заплатила))), сколько можно катать одно и тоже, пытались кп в ои сезон от нудлей уйти, не потянула анечка))))
Аня была прекрасна!!!!
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наталья Головченко
Ответ oleg
Если и буду что пересматривать, так это номер Анны Щербаковой и Софьи Акатьевой.
Девочки были прекрасны, просто Вау. Браво!!!
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or.om
Ответ Orange carrot
Ждем обзвон ТАТ, Рудковских и Родниной по итогам😀
Не сомневаюсь, Рудковские завтра дадут о себе знать
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Светлана Менова
Ответ Ang Feo
Ну так-то и мне бы пригодились)) но при чем тут турнир и кому что пригодилось бы?
Слушайте, моё мнение - это моё мнение. Мне больше всего понравились Гуменник, Акатьева, ВТ и КА.
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закрыт по беспределу
Ответ наталья Головченко
По Галлямову-то звездная болезнь, ого-го звезданула....неприятно это наблюдать. Очень понравилось как вела себя Лена Родионова, всех поддерживала, всегда с улыбкой. Вот пример, как нужно вести себя на шоу. Лена, браво!!!
Галлямова по ходу выбил из равновесия сезонный подъëм Бойковой/Козловского.
Есть такое ощущение.
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Акселек давай
Ответ RMandYNWA
Ой, а как же так получилось, что ни Алине, ни Ками ничего не сыпанули? Не натянули ни на какое место, никаких призов не дали 😂 Кто там предсказывал им 1 место? На пьедестале по судейскому решению как обычно Аня Щ ))
У Ками приз зрительских симпатий
+2
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Toplady
Ответ Lilia Sadykova
лично мне из постановок ТШТ понравились только Щербакова и Валиева. Соня красавица, но над номером не заморачивались, у Медведевой какая то нудная настольжи по ОИ, у Заги треш под Монро, у Рыжиков просто нудятина, хотя когда я увидела костюмы думала, что будет какая то яркая битва между белой королевой и черным королем, но по факту чуть не заснула. Ну это лично мое мнение;)
Медведевой Авербух ставил
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Акселек давай
Ответ Lilia Sadykova
лично мне из постановок ТШТ понравились только Щербакова и Валиева. Соня красавица, но над номером не заморачивались, у Медведевой какая то нудная настольжи по ОИ, у Заги треш под Монро, у Рыжиков просто нудятина, хотя когда я увидела костюмы думала, что будет какая то яркая битва между белой королевой и черным королем, но по факту чуть не заснула. Ну это лично мое мнение;)
Я так поняла Медведева не у ТШТ ставилась, а у Авера
+3
0
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наталья Головченко
Ответ Инесса Тюкалова
Очень люблю Аню, но считаю, что в тройке она быть не должна. Мне кажется в тройке должны быть Лиза .
Да ну...что Вы. Лиза корявенько каталась, особенно со станком рядом и уж до Щербаковой ей ого-го. Щербакова, должна была быть второй. И как мы поняли, Валиева заходит всем в лирике. Катала бы ее, была бы в призах, если бы Сигалова и Цискаридзе к весу не придрались: они такие....
+1
-4
-3
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Свет19
С удовольствием ещё бы пересмотрела шаманский номер Камиллы. Там добавить скорости доделать и огонь программа получится. Кстати забыла ещё про Родионову, тоже очень порадовала. Такая красивая женственная.
+1
0
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Toplady
Ответ Kristine Kristine
Скажите, а только мне показалось, что Ягудин был не совсем... трезв?
Вам не показалось))
+3
-1
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angelbf@mail.ru
Не шоу, а ЛП. Действительно лучшие остались без призов
+4
-2
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