Ягудин победил на турнире по шоу-программам и выиграл 5 млн рублей, Синицина и Кацалапов – 2-е, Щербакова – 3-я
Алексей Ягудин одержал победу на турнире по шоу-программам в Москве.
Олимпийский чемпион по фигурному катанию представил номер на композицию Жака Бреля Ne me quitte pas. Во время проката Ягудин исполнил тройной тулуп.
Фигурист получил за выступление 20 баллов. Он единственный из участников, кому судьи поставили максимальную оценку.
Второе место на турнире заняли Виктория Синицина – Никита Кацалапов, третье – Анна Щербакова.
Согласно регламенту, победитель турнира получает 5 миллионов рублей, серебряный призер – 3 миллиона, бронзовый – 1 миллион.
Полные результаты турнира – здесь.
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Второе место для меня это Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, так пронзительно и обжигающе эмоционально!
А третье место это Камила Валиева, неожиданный образ, очень ей подходит, круто откатала!
В любом случае субъективность будет иметь место.
Есть такое ощущение.