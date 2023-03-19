Гончаренко о турнире по шоу-программам: «Меня поразил Ветлугин. Он артистичен, ценит опыт своих предшественников»

Теги Алексей Ягудин сборная России танцы на льду Елизавета Туктамышева мужское катание женское катание Никита Кацалапов Виктория Синицина Михаил Коляда Евгения Медведева Инна Гончаренко Петр Гуменник Алина Загитова Евгений Семененко Матвей Ветлугин Камила Валиева Марк Кондратюк Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Тренер Инна Гончаренко рассказала, какие номера впечатлили ее на турнире шоу-программ.

«Мне вообще понравилась вся эта история – хорошая задумка. Конечно, меня поразил Матвей Ветлугин, которого еще можно назвать малоопытным, насколько он артистичен, ценит опыт своих предшественников – следующее поколение знает их и помнит, есть преемственность. Это очень здорово, считаю это очень важным.

Очень понравилась Туктамышева, вообще люблю то, как Лиза себя выражает, очень хороший, интересный номер. Миша Коляда откатал до мурашек, у Жени Семененко номер был с изюминкой. Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали очень хороший уровень катания, какой-то огонь и мастерство. Я по ним очень соскучилась, не видела их целый сезон.

Алексей Ягудин выступил выше всяких похвал, хочется поздравить его с днем рождения, его участие – всегда ярко, интересно, его всегда ждешь, он состоялся как спортсмен и артист. Поразил и Петр Гуменник, особенно игра на пианино в конце, он катался с напором, эмоцией.

Марк Кондратюк традиционно дал свою харизму, я всегда жду его выступлений, знаю, что это будет что-то особенное, присущее именно ему, он становится личностью не только в спорте, но и в искусстве, а это одна из составляющих нашего фигурного катания.

Думаю, такие мероприятия помогают нашим спортсменам развиваться – мы знаем на примере Камилы Валиевой, какая она необыкновенная, утонченная, космическая, внеземная, а тут такой характерный номер, особенный, со световым шоу на льду. Женя Медведева была потрясающа, у Алины Загитовой был в противовес легкий шуточный номер.

Возможно, могут быть вопросы к судейству. Как закончился турнир, я вспомнила номер Ветлугина, это важно, но это новое поколение ребят, они менее заслуженные, только начинают свой путь. Здесь же шло по нарастающей – более именитые спортсмены выступали в конце, соответственно, пошел накал в оценках, это совершенно объективная ситуация, она не выглядела обидной, для меня важны те номера, которые оставили след и запомнились.

Участие в таких шоу – огромный толчок к развитию как личности, оно дает важный опыт, думаю, стоит проводить такие турниры в концы сезона, это бонус и для зрителей, и для спортсменов», – сказала Гончаренко.

Номер, который порвал шоу-турнир фигуристов: пародия на Загитову, Плющенко, Ягудина и Туктика

Возможно, шоу-турнир – будущее нашей фигурки: без него Медведева, Загитова и Ягудин не вернулись бы на лед

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jessi
Ответ Леди Брэкнелл
Для начала надо бы сделать реальную жеребьёвку. Тогда так придерживать оценки не будет смысла. Если конечно судьям не заранее на бумажке написали кто должен быть в призах.
Так и сделали , написали заранее, например , фигуристка А-1-3 место, пара А-2-3 место , фигурист А- 1-2 место и т.д. Скорее всего ни Коляды, ни Алиева, ни Мишек и тем более Ветлугина там и не было .
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sat397
Так судьи Ветлугина, Камитлу, Семененко, Алиева не поняли, это ведь очевидно. Тех кого нужно было грибовать, вот там все "понятно" было и единогласно))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Наталия Лапина
Это шоу. Не исключено, что победители были известны заранее. Тем более что в заявках номер должен был быть точно описан, и будто бы Погорилой не разрешили сменить номер на другую задумку, но разрешили Авербуху и Ягудину, если верить Авербуху.

Понятно, что тут странное соревнование, и мужчины соревнуются тут с женщинами, а маститые с молодежью. Ягудин молодец, дал драйва, но и Камила не меньше дала практически (хотя мужчины в силу своей физики могут ИМХО дать больше драйва чисто физически).

В целом, все зрители получили удовольствие, но, возможно, осадок остался. Первый канал как Карабас-Барабас дергает за веревочки, а артисты стараются, только большая часть усилий осталась без внимания, а что делать, ведь главный приз он один.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ladi
Номер Матвея был самый лучший! Остроумный, прекрасно выполненный. Жюри не оценило, потому что очень возрастное и не в теме фигурного катания. Кстати, всё молодёжные оригинальные номера низко оценили, а скукоту поставили наверх.
Прекрасны были КА, МГ, Петя, Женя С, Рыжики, Ками, Алина
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Agura
К сожалению, номера как такового у Ветлугина не было. Была пародия на других спортсменов, неплохая, но на уровне самодеятельности. Так исполняют танец маленьких лебедей креативные менеджеры .
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Елена Теселкина
Да с самого начала победители были известны. Что говорить, если "эксперт" Туктамышеву с бумажки с трудом прочел.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mariaku
Прекрасный трибьют легендам нашего фк с их наследием! Жду теперь, что Матвей в соревновательной карьере будет развивать свою сильную сторону - собственную уникальную хореографию! Сам, впрочем, чувствуется, хочет усложнять контент, чтобы выдерживать конкуренцию в мо. Считаю, таким прекрасным катальщикам, как Матвей, и не нужно 5-6 ультра-си с квадлутцем в пп, чтобы претендовать на медали, но, конечно, 2-3 стабильных ультра-си необходимы.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леди Брэкнелл
Для начала надо бы сделать реальную жеребьёвку. Тогда так придерживать оценки не будет смысла. Если конечно судьям не заранее на бумажке написали кто должен быть в призах.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий