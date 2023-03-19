Гончаренко о турнире по шоу-программам: «Меня поразил Ветлугин. Он артистичен, ценит опыт своих предшественников»

Тренер Инна Гончаренко рассказала, какие номера впечатлили ее на турнире шоу-программ.

«Мне вообще понравилась вся эта история – хорошая задумка. Конечно, меня поразил , которого еще можно назвать малоопытным, насколько он артистичен, ценит опыт своих предшественников – следующее поколение знает их и помнит, есть преемственность. Это очень здорово, считаю это очень важным.

Очень понравилась Туктамышева, вообще люблю то, как себя выражает, очень хороший, интересный номер. Миша Коляда откатал до мурашек, у Жени Семененко номер был с изюминкой. и показали очень хороший уровень катания, какой-то огонь и мастерство. Я по ним очень соскучилась, не видела их целый сезон.

выступил выше всяких похвал, хочется поздравить его с днем рождения, его участие – всегда ярко, интересно, его всегда ждешь, он состоялся как спортсмен и артист. Поразил и Петр Гуменник, особенно игра на пианино в конце, он катался с напором, эмоцией.

Марк Кондратюк традиционно дал свою харизму, я всегда жду его выступлений, знаю, что это будет что-то особенное, присущее именно ему, он становится личностью не только в спорте, но и в искусстве, а это одна из составляющих нашего фигурного катания.

Думаю, такие мероприятия помогают нашим спортсменам развиваться – мы знаем на примере Камилы Валиевой, какая она необыкновенная, утонченная, космическая, внеземная, а тут такой характерный номер, особенный, со световым шоу на льду. Женя Медведева была потрясающа, у Алины Загитовой был в противовес легкий шуточный номер.

Возможно, могут быть вопросы к судейству. Как закончился турнир, я вспомнила номер Ветлугина, это важно, но это новое поколение ребят, они менее заслуженные, только начинают свой путь. Здесь же шло по нарастающей – более именитые спортсмены выступали в конце, соответственно, пошел накал в оценках, это совершенно объективная ситуация, она не выглядела обидной, для меня важны те номера, которые оставили след и запомнились.

Участие в таких шоу – огромный толчок к развитию как личности, оно дает важный опыт, думаю, стоит проводить такие турниры в концы сезона, это бонус и для зрителей, и для спортсменов», – сказала Гончаренко.

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