Алина Загитова: «Привет журналистам, которых я не оставляю без работы. Они с таким рвением обсуждают мою жизнь, что страшно подумать, что бы эти люди делали без меня»
Алина Загитова высказалась о судействе на турнире шоу-программ.
«Турнир шоу программ проводился впервые. И мне кажется, на будущее, если последует продолжение, то хотелось бы четче понимать, от чего отталкиваться при постановке номера, что приоритетнее: сам сюжет программы, актуальность и важность темы, актерское мастерство, исполнение или точное совпадение и внешнее сходство с выбранным персонажем? Добиться последнего очень сложная задача, помимо катания.
Ведь это не просто шоу, а турнир с участием сильнейших фигуристов, для каждого из которых, как бы там ни было, важно быть первым. Без этого стремления, настроя, личных качеств большинство участников турнира в своей жизни не добились бы того, чего уже достигли в спортивной карьере.
Да, можно поставить номер с придуманным сюжетом и откатать программу на разрыв. Можно рассказать на льду известную всем историю. Наполнить программу разной атрибутикой или добиться точного совпадения и сходства с известными персонажами… Это очень разные задачи.
Поэтому, мне кажется, важно все эти нюансы четко понимать, поскольку в жюри входят люди не из мира фигурного катания, у которых, несмотря на разработанные критерии судейства, свои представления, кто из участников был лучше, чей номер интереснее.
Но в любом случае, как я уже писала, очень рада, что была участницей турнира, потому что показала совершенно новый для себя образ. Думаю, что многим было непривычно на меня такую смотреть, но нужно пробовать что-то новое, двигаться дальше. Хочу повторить и сказать огромное спасибо тем людям, которые меня поддерживали. Вы заряжаете энергией, и даже не могу объяснить, насколько она мне важна.
А по поводу того, что мне не идет представленный номер... Ну, доброжелателям всем привет! В особенности критикам и некоторым журналистам, которых я не оставляю без работы. Они с таким рвением детально обсуждают мои выступления и мою жизнь, что страшно подумать, что бы эти люди делали без меня», – сказала Загитова.
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Облажалась так облажалась, бывает, номер неудачный, надо его просто забыть и идти дальше.
Даже неловко как-то за крикунов в интернете - им кажется, что им САМА Загитова отвечает, хотя там привет одной конкретной журналистке - уж не знаю куда ещё тоньше намекать)
Так что, Алина, не слишком обращай внимания на это, наблюдай и старайся отделить зерна от плевел и однажды твоя интуиция станет ясной и точной. Ты умница, смелая, открытая, честная и невероятно талантливая, спасибо тебе за искусство на льду, любим и всегда ждем!❤
Просто номер кринжовый .