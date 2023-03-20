Алина Загитова: «Привет журналистам, которых я не оставляю без работы. Они с таким рвением обсуждают мою жизнь, что страшно подумать, что бы эти люди делали без меня»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Алина Загитова высказалась о судействе на турнире шоу-программ. 

«Турнир шоу программ проводился впервые. И мне кажется, на будущее, если последует продолжение, то хотелось бы четче понимать, от чего отталкиваться при постановке номера, что приоритетнее: сам сюжет программы, актуальность и важность темы, актерское мастерство, исполнение или точное совпадение и внешнее сходство с выбранным персонажем? Добиться последнего очень сложная задача, помимо катания. 

Ведь это не просто шоу, а турнир с участием сильнейших фигуристов, для каждого из которых, как бы там ни было, важно быть первым. Без этого стремления, настроя, личных качеств большинство участников турнира в своей жизни не добились бы того, чего уже достигли в спортивной карьере.

Да, можно поставить номер с придуманным сюжетом и откатать программу на разрыв. Можно рассказать на льду известную всем историю. Наполнить программу разной атрибутикой или добиться точного совпадения и сходства с известными персонажами… Это очень разные задачи.

Поэтому, мне кажется, важно все эти нюансы четко понимать, поскольку в жюри входят люди не из мира фигурного катания, у которых, несмотря на разработанные критерии судейства, свои представления, кто из участников был лучше, чей номер интереснее.

Но в любом случае, как я уже писала, очень рада, что была участницей турнира, потому что показала совершенно новый для себя образ. Думаю, что многим было непривычно на меня такую смотреть, но нужно пробовать что-то новое, двигаться дальше. Хочу повторить и сказать огромное спасибо тем людям, которые меня поддерживали. Вы заряжаете энергией, и даже не могу объяснить, насколько она мне важна.

А по поводу того, что мне не идет представленный номер... Ну, доброжелателям всем привет! В особенности критикам и некоторым журналистам, которых я не оставляю без работы. Они с таким рвением детально обсуждают мои выступления и мою жизнь, что страшно подумать, что бы эти люди делали без меня», – сказала Загитова. 

Загитова неуклюже превратилась в Мэрилин Монро: задранная юбка, парик и голубые линзы

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19 комментариев

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Lizard Wizard
Привет Вайц и Селенковой.
Судя по тому, что в этой теме срочно выводят в топ плюсами, Селенкова себя узнала:D
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Syndycate
Проигрывать Алина не умеет, еще раз это доказала, это еще ее выше Жени поставили, а что если бы нет?) Хотя по счет судейства частично согласен
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U. M. A. Muhammad
Загитова настоящий кринж, в прямом и перепосном смысле слова. Каждое её высказывание, каждое выступление. Каждый поступок рукалицо. Пора бы уже повзрослеть а не жить советами 12-14 летних фанаток.
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artpal
Поплыла Алина. Было бы ей пофиг, то точно не стала бы эту тему в принципе поднимать.
Облажалась так облажалась, бывает, номер неудачный, надо его просто забыть и идти дальше.
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akschweyan
Да камон, ну очевидно же, что это ответ конкретно Вайц, которую Алина даже по имени не называет (и правильнои делает).
Даже неловко как-то за крикунов в интернете - им кажется, что им САМА Загитова отвечает, хотя там привет одной конкретной журналистке - уж не знаю куда ещё тоньше намекать)
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Redmurza
Корону нацепила, и местные безумные тётки ей в этом помогли)
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AllaS
Вайц . Это Вам личный привет. Надо же отыскать из таких замечательных фото в сети , самую не ахти во вращении , момент в статике и написать мерзость . Вайц всю карьеру Алины ее сопровождает , как липучка .
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Кокич
Много текста. Значит, задели за живое.
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Anneta28
Вот ее бомбануло, никак успокоться не может.🤦‍♀️ Видимо Роман снова пообещал ей первое место, но люди искусства, которые были в жюри, вертели этого Романа на одном месте.🤣
+7
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Бедоносец
Проще нужно быть деточка, тогда глядишь и люди потянутся.
+6
-1
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Lapo Elkann
Какой приз , Алина. Задумка и работа тренеров отличная, но каталась слабее почти всех. какие претеньзии .
+5
-2
+3
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Быть Добру
Алина и Монро....для меня очень символично, что две культовые звезды своего времени встретились на льду. Они в жизни очень разные , но есть очень схожие моменты в плане того, что обе необычные, невероятно харизматичные, энергетически сильные, загадочные, масштабные личности, неизменно оставляющие за собой шлейф обсуждений, от признательности, восторга до критики и голимого хей та. Каждый выход таких личностей-событие, которое будет растаскано на детали и представлено на разных ресурсах на том уровне порядочности журналиста, интервьюера, политики издания, на каком позволит их мировоззрение, беЗпристрастность, воспитание, такт, интеллект, а если одним словом- профессионализм.
Так что, Алина, не слишком обращай внимания на это, наблюдай и старайся отделить зерна от плевел и однажды твоя интуиция станет ясной и точной. Ты умница, смелая, открытая, честная и невероятно талантливая, спасибо тебе за искусство на льду, любим и всегда ждем!❤
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Иван Попов
Господи, пафоса всё больше. Жаль.
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N-fox
Ответ Грибная Фея
все над ней ржут, а она гордится
Ржут не все. Мне было жаль, что номер не удался. Алина талантливая и красивая. Увидим еще много прекрасных номеров
+3
-3
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Журэма
Алина, в твоем случае дело не в судействе.
Просто номер кринжовый .
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Fellina
Не переживай, всегда можно найти предмет обсуждения и без тебя.
+11
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N-fox
Привет г-же Вайцеховской. Она всю ночь не спала, все фото похуже выбирала)))
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Грибная Фея
надо же, даже без ошибок 😂 что случилось?
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Грибная Фея
все над ней ржут, а она гордится
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