Алина Загитова: «При всей кажущейся легкости моего номера мы с тренерами проделали огромный объем работы на катке и вне льда»

рассказала о создании номера в образе Мэрилин Монро для турнира шоу-программ.

«Сейчас я могу определенно сказать, мы с тренерами Этери Георгиевной ( ) и Даниилом Марковичем ( ) все сделали правильно, выбрав абсолютно новый для меня образ Мэрилин Монро, в котором постарались добиться точного совпадения и внешнего сходства с актрисой.

Для фигуристов, которым привычнее катать соревновательные программы с упором на технический контент и эмоциональную составляющую, это было непростое дело.

За эти дни я пересмотрела очень много фильмов с Монро, выделяла ее характерные вещи и затем, стоя перед зеркалом, повторяла, отрабатывала эти движения, жесты, наклоны головы, даже мимику, детали.

Для меня это был совершенно новый опыт – даже выступление в парике, когда сначала надо было специальным образом уложить волосы; похожий костюм, которые надевала Монро; микрофон, у которого нужно было в точности воспроизвести движения героини.

Или заключительный момент номера – известные кадры, когда у Мэрилин поднимается юбка… Эту деталь надо было также отработать, чтобы не переборщить, но эти тонкости зависели уже от техников номера.

При всей кажущейся легкости моего номера мы с тренерами проделали огромный объем работы на катке и вне льда. И если оценивать эту работу и сам номер, для меня это действительно стало шагом вперед», – сказала Загитова.