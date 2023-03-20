Алина Загитова: «При всей кажущейся легкости моего номера мы с тренерами проделали огромный объем работы на катке и вне льда»
Алина Загитова рассказала о создании номера в образе Мэрилин Монро для турнира шоу-программ.
«Сейчас я могу определенно сказать, мы с тренерами Этери Георгиевной (Тутберидзе) и Даниилом Марковичем (Глейхенгаузом) все сделали правильно, выбрав абсолютно новый для меня образ Мэрилин Монро, в котором постарались добиться точного совпадения и внешнего сходства с актрисой.
Для фигуристов, которым привычнее катать соревновательные программы с упором на технический контент и эмоциональную составляющую, это было непростое дело.
За эти дни я пересмотрела очень много фильмов с Монро, выделяла ее характерные вещи и затем, стоя перед зеркалом, повторяла, отрабатывала эти движения, жесты, наклоны головы, даже мимику, детали.
Для меня это был совершенно новый опыт – даже выступление в парике, когда сначала надо было специальным образом уложить волосы; похожий костюм, которые надевала Монро; микрофон, у которого нужно было в точности воспроизвести движения героини.
Или заключительный момент номера – известные кадры, когда у Мэрилин поднимается юбка… Эту деталь надо было также отработать, чтобы не переборщить, но эти тонкости зависели уже от техников номера.
При всей кажущейся легкости моего номера мы с тренерами проделали огромный объем работы на катке и вне льда. И если оценивать эту работу и сам номер, для меня это действительно стало шагом вперед», – сказала Загитова.
А по поводу судейства Алина права, орги озвучили одни пожелания и требования, а судьи судили совершенно по другим критериям. Диссонанс, однако.
Особенно волосы удались.
И если после вокального опыта я говорила, что лучше бы публично не петь, так как не её это стезя, то этот номер совершенно не оставил такого негатива, как многие пишут!
Не представляю, кто бы ещё мог кроме Алины откатать такой номер . Харизма , артистичность , талант .
да вообще, 100% хд
все никак смириться не может, что она не идеал