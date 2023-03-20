Алина Загитова: «При всей кажущейся легкости моего номера мы с тренерами проделали огромный объем работы на катке и вне льда»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Алина Загитова Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Алина Загитова рассказала о создании номера в образе Мэрилин Монро для турнира шоу-программ. 

«Сейчас я могу определенно сказать, мы с тренерами Этери Георгиевной (Тутберидзе) и Даниилом Марковичем (Глейхенгаузом) все сделали правильно, выбрав абсолютно новый для меня образ Мэрилин Монро, в котором постарались добиться точного совпадения и внешнего сходства с актрисой.

Для фигуристов, которым привычнее катать соревновательные программы с упором на технический контент и эмоциональную составляющую, это было непростое дело.

За эти дни я пересмотрела очень много фильмов с Монро, выделяла ее характерные вещи и затем, стоя перед зеркалом, повторяла, отрабатывала эти движения, жесты, наклоны головы, даже мимику, детали.

Для меня это был совершенно новый опыт – даже выступление в парике, когда сначала надо было специальным образом уложить волосы; похожий костюм, которые надевала Монро; микрофон, у которого нужно было в точности воспроизвести движения героини.

Или заключительный момент номера – известные кадры, когда у Мэрилин поднимается юбка… Эту деталь надо было также отработать, чтобы не переборщить, но эти тонкости зависели уже от техников номера.

При всей кажущейся легкости моего номера мы с тренерами проделали огромный объем работы на катке и вне льда. И если оценивать эту работу и сам номер, для меня это действительно стало шагом вперед», – сказала Загитова. 

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11 комментариев

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ТАТка
Отличный номер, Алина в нем прекрасно смотрелась, фирменные движения Монро "озвучила". Подкорректировать реквизит и катать в шоу на радость болельщикам.
А по поводу судейства Алина права, орги озвучили одни пожелания и требования, а судьи судили совершенно по другим критериям. Диссонанс, однако.
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Быть Добру
Алина всегда ответственно подходит к своим выступлениям. И это очень интересный процесс- узнавать детали, историю, характер своих героинь, окунуться в другую эпоху, а затем найти созвучие в себе. При богатом внутреннем мире это созвучие всегда появляется, как это бывает обычно у Алины. Вот и сейчас, она с этим выступлением практически побывала в пространстве Монро, когда на нее обрушивалась критика, хотя у Алины самой в жизни этого хватает с перебором) Образ получился со стопроцентным попаданием. А плохой парик, макияж, вентилятор, который вдруг решил именно на выступлении разыграться это уже в ответственности других людей. Уже из Японии идут восторженные отзывы. Алина, это успех!
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Vasily Ivanov
Итог всей этой " работы " - паника в стане ее фанатов. Полная деградация за 3 года передержки . И им даже их привычная молитва о " обсолютной чемпионке " уже не вкатывает.....
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Happy_Kleo
От Монро там не было вообще ничего. Пародия,не более того.
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NTLY
//внешнего сходства с актрисой//
Особенно волосы удались.
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Ice_Baby
Алинка, в своем номере ты показала, что действительно готова к боксерскому бою. Мощная, крепкая, тяжелая. Начинаю волноваться за Бузову.
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Alla Belova
И молодцы! Лично я увидела много хорошего в номере, идея считывалась, Алинка была очень необычная, старалась сыграть, это было мило и обаятельно.
И если после вокального опыта я говорила, что лучше бы публично не петь, так как не её это стезя, то этот номер совершенно не оставил такого негатива, как многие пишут!
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AllaS
Пересмотрела у АЗМФФ сегодня номер Алины, вчера как болельщик переживала в целом за неё. А сегодня спокойно и уже все фишечки, изюминки заиграли просто замечательно . Игриво - кокетливо , зажгла Алина .
Не представляю, кто бы ещё мог кроме Алины откатать такой номер . Харизма , артистичность , талант .
+12
-11
+1
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Грибная Фея
"точное сходство "
да вообще, 100% хд
все никак смириться не может, что она не идеал
+10
-12
-2
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gja
Некий фин "Йозе Марино" кучу времени потратил на просмотр игр и, пусть все смеются, тренером он больше видится чем Загитова в роли Монро.
+12
-10
+2
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Соль.
...её всё никак не отпустит
+14
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