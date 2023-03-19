Елена Радионова: «Была очень рада выступить на публике. На жеребьевке было забавное ощущение, будто я нахожусь на чемпионате России»

поделилась впечатлениями от участия в турнире шоу-программ.

«Впечатления от турнира самые лучшие. Мне кажется, подобный формат очень классный, потому что такого разнообразия номеров еще ни разу не было: от тех номеров, от которых все смеялись, до тех, от которых были мурашки и хотелось плакать. Конечно, такой формат стоит проводить чаще.

Это был настоящий праздник фигурного катания как для зрителей, так и для спортсменов. Я думаю, что все ребята с удовольствием еще раз примут участие в таком турнире.

Очень рада, что мне удалось выступить. До того, как подавать заявку на турнир, я продумывала идею номера, и как только меня утвердили, я приступила к постановке, так что у меня было время накатывать программу и отрабатывать все элементы. Так что своим выступлением я довольна, все получилось как планировала.

Конечно, я была очень рада выступить на публике, увидеть ребят, потому что мы все – фигурнокатательная семья. На жеребьевке было забавное ощущение, как будто я нахожусь на чемпионате России. Внутри все равно была соревновательная атмосфера, чувствовала небольшое волнение. Поэтому огромное спасибо зрителям, которые меня поддерживали.

Я кайфовала от того, что делала на льду, и от той энергии, которая была в зале. Это очень ценные эмоции. Если мне удастся, я бы, конечно, хотела еще раз повторить этот опыт.

Судей мы никогда не обсуждаем. Понятно, что где нет четкого регламента, все очень субъективно: кому-то один номер понравится, кому-то – другой. Это нормально.

Но мне, например, понравился , и пара Мишина – , потому что это было что-то новое, необычное и прикольное. Также запомнилось выступление . Очень интересный номер, особенно идея с дождем», – сказала Радионова.