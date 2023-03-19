Елена Радионова: «Была очень рада выступить на публике. На жеребьевке было забавное ощущение, будто я нахожусь на чемпионате России»

Теги сборная России женское катание Елена Радионова Петр Гуменник Александр Галлямов Р-Спорт Матвей Ветлугин Камила Валиева Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Елена Радионова поделилась впечатлениями от участия в турнире шоу-программ. 

«Впечатления от турнира самые лучшие. Мне кажется, подобный формат очень классный, потому что такого разнообразия номеров еще ни разу не было: от тех номеров, от которых все смеялись, до тех, от которых были мурашки и хотелось плакать. Конечно, такой формат стоит проводить чаще.

Это был настоящий праздник фигурного катания как для зрителей, так и для спортсменов. Я думаю, что все ребята с удовольствием еще раз примут участие в таком турнире.

Очень рада, что мне удалось выступить. До того, как подавать заявку на турнир, я продумывала идею номера, и как только меня утвердили, я приступила к постановке, так что у меня было время накатывать программу и отрабатывать все элементы. Так что своим выступлением я довольна, все получилось как планировала.

Конечно, я была очень рада выступить на публике, увидеть ребят, потому что мы все – фигурнокатательная семья. На жеребьевке было забавное ощущение, как будто я нахожусь на чемпионате России. Внутри все равно была соревновательная атмосфера, чувствовала небольшое волнение. Поэтому огромное спасибо зрителям, которые меня поддерживали.

Я кайфовала от того, что делала на льду, и от той энергии, которая была в зале. Это очень ценные эмоции. Если мне удастся, я бы, конечно, хотела еще раз повторить этот опыт.

Судей мы никогда не обсуждаем. Понятно, что где нет четкого регламента, все очень субъективно: кому-то один номер понравится, кому-то – другой. Это нормально.

Но мне, например, понравился Матвей Ветлугин, Петя Гуменник и пара Мишина – Галлямов, потому что это было что-то новое, необычное и прикольное. Также запомнилось выступление Камилы Валиевой. Очень интересный номер, особенно идея с дождем», – сказала Радионова.

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Елизавета Туктамышева
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7%
Алина Загитова
Камила Валиева
13%
Камила Валиева
Марк Кондратюк
2%
Марк Кондратюк
Татьяна Волосожар и Максим Траньков
2%
Татьяна Волосожар
Евгений Семененко
1%
Евгений Семененко
Евгения Медведева
4%
Евгения Медведева
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
2%
Анастасия Мишина
Андрей Мозалев
0%
Андрей Мозалев
Елена Радионова
1%
Елена Радионова
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
1%
Евгения Тарасова
Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол
1%
Василиса Кагановская
Петр Гуменник
2%
Петр Гуменник
Матвей Ветлугин
12%
Матвей Ветлугин
Дмитрий Алиев
1%
Дмитрий Алиев
Макар Игнатов
0%
Макар Игнатов
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин
1%
Елизавета Худайбердиева

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9 комментариев

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Delirium
Ответ Лакс
в 18-м она соревновалась последний раз
Я посмотрел, да, но вот почему-то мне казалось, что она уже очень давно закончила.
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Лакс
Ответ Delirium
Почему это? Вышла красивая Ленок, неплохо станцевала. Я с удивлением узнал, что ей всего 24, а казалось, что она уже лет 10 как закончила.
в 18-м она соревновалась последний раз
0
0
0
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altre
Начало номера интригующее, а дальше сплошное кривляние под Шакиру. Лучше бы раскрыла первый образ.
+1
-1
0
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Kovka Gnutik
Лицо Радионовой светилось как солнышко, так же, как оно светилось, когда она стала ЧР.
+8
-2
+6
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Delirium
Ответ Анна Минакова
не знаю,что это было ,но номером это назвать нельзя 😂🙈
Почему это? Вышла красивая Ленок, неплохо станцевала. Я с удивлением узнал, что ей всего 24, а казалось, что она уже лет 10 как закончила.
+4
-3
+1
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Девочка с севера
Я, конечно, согласна с комментаторами, но Лена, на мой взгляд, - самая красивая фигуристка. Её появление на льду, улыбка и настроение - само по себе подарок. Да и она сама не особо переживает, так что всё нормально.
+6
-4
+2
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Анна Минакова
не знаю,что это было ,но номером это назвать нельзя 😂🙈
+14
-6
+8
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Raduga
Ответ Lilia Sadykova
увы, но от Лены ожидала большего, чем просто красивой езды с распущенными волосами под Шакиру. Тем более у Лены было больше времени на подготовку номера, так как не нужно было готовиться к соревнованиям, в отличии от действующих спортсменов.
К каким соревнованиям? Закончились соревы.
+2
-8
-6
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Lilia Sadykova
увы, но от Лены ожидала большего, чем просто красивой езды с распущенными волосами под Шакиру. Тем более у Лены было больше времени на подготовку номера, так как не нужно было готовиться к соревнованиям, в отличии от действующих спортсменов.
+23
-6
+17
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