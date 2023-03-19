Расписание чемпионата мира по фигурному катанию-2023 в Сайтаме

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С 22 по 26 марта в японской Сайтаме пройдет чемпионат мира по фигурному катанию-2023. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2023

Сайтама, Япония

Расписание трансляций

22 марта, среда

Пары, короткая программа

5.00

Женщины, короткая программа

9.50

23 марта, четверг

Пары, произвольная программа

5.00

Мужчины, короткая программа

9.50

24 марта, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

5.00

Женщины, произвольная программа

11.20

25 марта, суббота

Танцы на льду, произвольный танец

6.30

Мужчины, произвольная программа

11.20

26 марта, воскресенье

Показательные выступления

9.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Все соревнования в прямом эфире покажет платформа Okko.

Состав участников можно посмотреть здесь.

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7 комментариев

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floret
Одиночники в хорошее время остальные виды в записи посмотрю.
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andrej shabanov
Ответ La Gushka
В женском пьедестал будет японокорейским. Сакамото станет двукратной. А через год и трехкратной.
не дождётесь
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Mary Ion
Расписание прям отличное 😀 удобно смотреть)
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floret
Ответ La Gushka
В женском пьедестал будет японокорейским. Сакамото станет двукратной. А через год и трехкратной.
Думаю, что Сакамото не выиграет, тяжёлая стала.
+1
0
+1
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askarik1992
Грусть печаль снова липовые чемпионки у дев
0
-1
-1
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Нурсултан Хамзаев
Ответ La Gushka
В женском пьедестал будет японокорейским. Сакамото станет двукратной. А через год и трехкратной.
насчет Сакомото есть сомнения
+4
0
+4
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La Gushka
В женском пьедестал будет японокорейским. Сакамото станет двукратной. А через год и трехкратной.
+3
0
+3
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