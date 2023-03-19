Расписание чемпионата мира по фигурному катанию-2023 в Сайтаме

С 22 по 26 марта в японской Сайтаме пройдет чемпионат мира по фигурному катанию-2023. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2023

Сайтама, Япония

Расписание трансляций

22 марта, среда

Пары, короткая программа

5.00

Женщины, короткая программа

9.50

23 марта, четверг

Пары, произвольная программа

5.00

Мужчины, короткая программа

9.50

24 марта, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

5.00

Женщины, произвольная программа

11.20

25 марта, суббота

Танцы на льду, произвольный танец

6.30

Мужчины, произвольная программа

11.20

26 марта, воскресенье

Показательные выступления

9.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Все соревнования в прямом эфире покажет платформа Okko.

Состав участников можно посмотреть здесь.