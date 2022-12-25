Уно, Ямамото, Сакамото, Михара, Ватанабе, Миура и Кихара, Мурамото и Такахаси вошли в состав сборной Японии на чемпионат мира-2023
Стал известен состав сборной Японии на чемпионат мира по фигурному катанию, а также чемпионат четырех континентов и чемпионат мира среди юниоров.
Чемпионат мира
Женщины: Каори Сакамото, Маи Михара, Ринка Ватанабе
Мужчины: Шома Уно, Сота Ямамото, Казуки Томоно
Пары: Рику Миура – Рюичи Кихара
Танцы на льду: Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси
Чемпионат четырех континентов
Женщины: Ринка Ватанабе, Хана Йошида, Моне Чиба
Мужчины: Коширо Шимада, Шун Сато, Као Миура
Пары: Рику Миура – Рюичи Кихара
Танцы на льду: Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси, Мисато Комацубара – Тим Колето
Чемпионат мира среди юниоров
Девушки: Мао Шимада, Ами Накаи
Юноши: Нозому Йошиока, Као Миура
Пары: Харуна Мураками – Сумитада Моригучи
Танцы на льду: Нао Кида – Масая Морита
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2022/23: взрослый Гран-при стартовал в октябре, чемпионат мира пройдет в марте
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