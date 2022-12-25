Уно, Ямамото, Сакамото, Михара, Ватанабе, Миура и Кихара, Мурамото и Такахаси вошли в состав сборной Японии на чемпионат мира-2023

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Стал известен состав сборной Японии на чемпионат мира по фигурному катанию, а также чемпионат четырех континентов и чемпионат мира среди юниоров. 

Чемпионат мира

Женщины: Каори Сакамото, Маи Михара, Ринка Ватанабе

Мужчины: Шома Уно, Сота Ямамото, Казуки Томоно

Пары: Рику Миура – Рюичи Кихара

Танцы на льду: Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси 

Чемпионат четырех континентов

Женщины: Ринка Ватанабе, Хана Йошида, Моне Чиба

Мужчины: Коширо Шимада, Шун Сато, Као Миура

Пары: Рику Миура – Рюичи Кихара

Танцы на льду: Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси, Мисато Комацубара – Тим Колето

Чемпионат мира среди юниоров

Девушки: Мао Шимада, Ами Накаи

Юноши: Нозому Йошиока, Као Миура

Пары: Харуна Мураками – Сумитада Моригучи

Танцы на льду: Нао Кида – Масая Морита

Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2022/23: взрослый Гран-при стартовал в октябре, чемпионат мира пройдет в марте

1 комментарий

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Iuasamotu
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А вот по итогам перехвалённого чемпионата России, никакой сборной сформированно не будет. Получился дорогостоящий турнир-пустышка
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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