Уно, Ямамото, Сакамото, Михара, Ватанабе, Миура и Кихара, Мурамото и Такахаси вошли в состав сборной Японии на чемпионат мира-2023

Стал известен состав сборной Японии на чемпионат мира по фигурному катанию, а также чемпионат четырех континентов и чемпионат мира среди юниоров.

Чемпионат мира

Женщины: , , Ринка Ватанабе

Мужчины: , , Казуки Томоно

Пары: Рику Миура – Рюичи Кихара

Танцы на льду: Кана Мурамото –

Чемпионат четырех континентов

Женщины: Ринка Ватанабе, Хана Йошида, Моне Чиба

Мужчины: Коширо Шимада, Шун Сато, Као Миура

Пары: Рику Миура – Рюичи Кихара

Танцы на льду: Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси, Мисато Комацубара – Тим Колето

Чемпионат мира среди юниоров

Девушки: Мао Шимада, Ами Накаи

Юноши: Нозому Йошиока, Као Миура

Пары: Харуна Мураками – Сумитада Моригучи

Танцы на льду: Нао Кида – Масая Морита

Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2022/23: взрослый Гран-при стартовал в октябре, чемпионат мира пройдет в марте