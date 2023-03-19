Актер Сергей Безруков оценил выступление на турнире шоу-программ.

«Был приятно удивлен, услышав мою песню на стихи Сергея Есенина «Вижу сон, дорога черная» в выступлении Дмитрия Алиева. Спасибо большое, потрясающий номер!

И отчаяние, и взрывной характер, и пронзительная боль Сергея Есенина — все это было в выступлении Дмитрия. Конечно же, особенно хочу отметить момент, где звучат строки из поэмы «Русь Советская». Очень проникновенно. Дима, браво!

Отдельное спасибо Дмитрию Хрусталеву за то, что пригласил Диму на мой спектакль. Дима, жду в Губернском на «Хулигане»!» — написал Безруков в соцсети.

Дмитрий Алиев показал на турнире шоу-программ номер под стихотворение Есенина