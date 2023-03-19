Актер Безруков о номере Алиева: «И отчаяние, и взрывной характер, и пронзительная боль Сергея Есенина — все это было в выступлении Дмитрия»

Теги сборная России мужское катание Дмитрий Алиев Сергей Безруков Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Актер Сергей Безруков оценил выступление Дмитрия Алиева на турнире шоу-программ. 

«Был приятно удивлен, услышав мою песню на стихи Сергея Есенина «Вижу сон, дорога черная» в выступлении Дмитрия Алиева. Спасибо большое, потрясающий номер!

И отчаяние, и взрывной характер, и пронзительная боль Сергея Есенина — все это было в выступлении Дмитрия. Конечно же, особенно хочу отметить момент, где звучат строки из поэмы «Русь Советская». Очень проникновенно. Дима, браво!

Отдельное спасибо Дмитрию Хрусталеву за то, что пригласил Диму на мой спектакль. Дима, жду в Губернском на «Хулигане»!» — написал Безруков в соцсети.

Дмитрий Алиев показал на турнире шоу-программ номер под стихотворение Есенина

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41 комментарий

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Gemma157
Ответ daninator
Помню Безрукова в сериале Есенин, где он играл поэта. Безруков играл Безрукова в парике соломенного цвета
безруков везде играет сашу белого) в разных фильмах и сериалах этот его саша белый носит разные имена и разные прически, но это везде саша белый. актер одной роли
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Санитар-волк
А давайте, я из леса приду безноговский спектакль судить?
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JL JL
Безруков и сюда прискакал. А я-то думала, он только в рекламе мастак лапшу на уши вешать, впаривая карты да кредиты дурачонкам.
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Лиза Михайлова
В том и прелесть шоу, что на каждый номер найдётся свой зритель. Думаю, многим понравились разные номера, это дело вкуса и потребности души.
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Светлана Менова
Ответ daninator
Помню Безрукова в сериале Есенин, где он играл поэта. Безруков играл Безрукова в парике соломенного цвета
По сравнению с фильмом про Высоцкого - это ещё не самый ужас был.
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Toba Door
Это был лучший номер, Дима приятно удивил, а судьи тоже удивили, но неприятно, зачем приглашать судить шоу людей, которые в этом не разбираются, одни геи, Юдашкин вообще понимал где находится
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Николай Викторо
И прослезился...
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Светлана Менова
Ответ Пахра
Не понимаю, как можно не любить поэзию Есенина, даже интересно, а поэзия какого поэта вам нравится?
Интересно, и почему же нельзя не любить Есенина? Забавно, в СССР его любить запрещалось, а теперь это чуть ли не обязаловка - право же, какая чудная смена нарратива.

Насчёт моих личных предпочтений в поэзии позвольте умолчать.
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kuzovatovai
Чудесный номер. Дима был прекрасен и органичен на льду. Надеюсь его позовут с этим номерам на шоу.
+2
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Lizbet
Один из самых недооцененных номеров. Увы, судьи...
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Анна Беляева
Ответ tyuiop tyuiop
что пластичный это точно. под любую повестку, любую власть подстроится
Еще один пришел высказать свое сверхценное. С товарищем выше объединитесь и сходите это лично Безрукову скажите, чего передо мной-то выделываться? Я вашим мнением не интересовалась.
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kuzovatovai
Ответ Мистер Блин
Комментарий удален модератором
Ну ему в лицо это скажите, хорошо в инте за ником прятаться. Он очень хороший актер
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justbored
Ответ Алинчи
Комментарий удален модератором
Он очень, очень старался понравится Сережёньке )) За фигурным катанием слежу лишь по новостям именно по причине вот этой ограниченности именами знакомыми каждой домохозяйке. В плане выбора музыкального сопровождения, хореографии и тем - это жуткий примитив.
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tyuiop tyuiop
Ответ Анна Беляева
А я Безрукова очень уважаю как мастера своего дела. Он безумно пластичный и талантливый. И его похвала номеру - дорогого стоит.
что пластичный это точно.
под любую повестку, любую власть подстроится
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garovatat
Ответ private dancer
Хоть и не люблю Безрукова, но приятно, что он номер Димы так оценил. Это дорогого стоит. А судьи редиски.
+++ присоединяюсь! Я тож давно охладела к Безрукову, но он артист и авторитет в искусстве, этого нельзя отрицать. Потом он очень много времени уделил изучению биографии поэта, Есенин - его любимый поэт, он фундаментально готовился к роли, читала об этом. И вот в этой связи особенно значимо и приятно, что прекрасный номер Алиева оценил именно Безруков! Потому что компетентное жюри поставило Диму в низ таблицы... запихнуло под Родионову, карл! Ваще просто... очень несправедливо. Многие об этом вчера еще написали, и я тож. Рада что Сергей отметил Димину работу (и хореографа конечно) и пригласил на спектакль, это важный приз!
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tyuiop tyuiop
Ответ Пахра
Не понимаю, как можно не любить поэзию Есенина, даже интересно, а поэзия какого поэта вам нравится?
слабые стихи. не Бодлер, увы
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Анна Беляева
Ответ Epicman
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Облегчились? Будьте здоровы
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Пахра
Ответ Светлана Менова
Не люблю Безрукова (и Есенина), но спасибо, что оценил. Дима действительно постарался от души.
Не понимаю, как можно не любить поэзию Есенина, даже интересно, а поэзия какого поэта вам нравится?
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Пахра
Хорошая тема, хороший номер, отличный Дима, но… номер нужно дорабатывать и он заиграет, мелочи решают всё, или портят, или помогают. Вот взять лавочку - получилось не эстетично, спрашивается- зачем она вообще была нужна? И вот так по мелочи…если доработать, будет отличный номер
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Epicman
Сережку еще не посадили?
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Алинчи
Ответ justbored
*нараспашку это наречие, слитно. Про неизбитую посмешили. Если есть фильм с Безруковым даже ))
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Epicman
Ответ Анна Беляева
А я Безрукова очень уважаю как мастера своего дела. Он безумно пластичный и талантливый. И его похвала номеру - дорогого стоит.
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Анна Беляева
Ответ Vesna krasna
в жюри было достаточно директоров театров и тп. И будто Безрукову, их коллеге, за что то отомстили, укусили, показали, что фигня номер с его вокалом - да что угодно. Но ощущение такое после оценок появилось.
Из директоров тех театров, с которыми конкурирует Юезруков, там был только Миронов, вряд ли он мстил за что-то коллеге. Просто не зашло в жюри. Так бывает
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daninator
Помню Безрукова в сериале Есенин, где он играл поэта. Безруков играл Безрукова в парике соломенного цвета
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olvl
Дима прекрасно откатал свой номер, на разрыв. Рада, что Сергей Безруков оценил, и жаль, что жюри этого не сделали. Думаю, Диму будут приглашать в шоу с этим номером, и зрители уж точно всегда оценят катание Димы.
Кстати, и все остальные номера участников этого турнира наверняка будут востребованы в шоу.
+10
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