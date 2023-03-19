Жулин о низких баллах Ветлугина: «Судьи не понимали критериев выставления оценок. Видимо, жюри еще было непонятно, кто это»

заявил, что судьи на шоу-турнире не понимали критериев выставления оценок.

«Победа Алексея Ягудина абсолютно закономерная. Неважно, насколько много человек исполняет тройных прыжков, а актерское мастерство было великолепным.

Если говорить про , судьи не понимали критериев выставления оценок. Видимо, жюри еще было непонятно, кто это. Плюс он катался в самом начале.

Считаю, что этот турнир может стать постоянным. Очень необычный формат, который понравился зрителям», – сказал заслуженный тренер России.

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