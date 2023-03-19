Жулин о низких баллах Ветлугина: «Судьи не понимали критериев выставления оценок. Видимо, жюри еще было непонятно, кто это»

Теги Алексей Ягудин сборная России Александр Жулин мужское катание Матвей Ветлугин Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Александр Жулин заявил, что судьи на шоу-турнире не понимали критериев выставления оценок.

«Победа Алексея Ягудина абсолютно закономерная. Неважно, насколько много человек исполняет тройных прыжков, а актерское мастерство было великолепным.

Если говорить про Матвея Ветлугина, судьи не понимали критериев выставления оценок. Видимо, жюри еще было непонятно, кто это. Плюс он катался в самом начале.

Считаю, что этот турнир может стать постоянным. Очень необычный формат, который понравился зрителям», – сказал заслуженный тренер России.

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10 комментариев

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tim55555
Судьи знали его на 21 место. Что он делал для них было непонятно и не значимо. А вот заказ на призовые места просматривался.
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Manatusik
Мне очень понравился номер Матвея. Я посмотрела Алину, Лешу, Кацалаповых и Туктамышеву. Из них Матвей лучший.
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Ёжик_в_тумане
Все ясно, в следующий раз жюри будет знать кто это и выставить нужные оценки😏
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Екатерина Ивановская
Ты, дядя Саша, лучше объясни высокие баллы Синициной-Кацалапова. Ничего нового в программе, как всегда катают старый ПТ под другую музыку. Лучше бы Ветлугин на втором месте был, он действительно заморочился с показательным.
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Леди Брэкнелл
Вряд ли турнир станет постоянным, ведь выступать там придётся одним и тем же практически. Ну добавят Петросян, пригласят Погорилую разок. Вангую ещё год-два.
+2
-2
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Самая цитируемая и вообще недура
Все верно жюри выставили, потому что Ветлугин пошел по пути наименьшего сопротивления-взял ярчайшие моменты известных фигуристов и как-то скопировал. Смотреть было очень весело и он молодец, талантливый парень, но у остальных участников была куда более сложная история, они все, простите, СОЗДАВАЛИ НОВОЕ, а не копировали старое. Очень правильно, что на чужом горбу Ветлугин не попал в призы.
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Бу!
Ответ Евгения Гринева
Все они поняли, не совсем дураки там сидят, просто не зашел значит, номера со сменой костюмов не новы
а что ново? брови в езде по кругу?
+4
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Евгения Гринева
Все они поняли, не совсем дураки там сидят, просто не зашел значит, номера со сменой костюмов не новы
0
-6
-6
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Е...С
Жюри решили, что это ЛП для профессионалов.
+3
-1
+2
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MirandaHoax
Самое главное, - они не поняли, что он катает и о чём.
+12
-1
+11
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