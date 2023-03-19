Елена Вайцеховская: «Выступление Ветлугина – главный факап шоу-турнира. И лишь потому, что судьи вообще не въехали, о чем речь»
Елена Вайцеховская объяснила, почему номер Матвея Ветлугина на шоу-турнире оценили невысоко.
«При всем количестве написанного по поводу турнира шоу-программ, хочется вернуться к теме судей. Подобное шоу при всей его красочности и продаваемости (зал был битком) – это все-таки мероприятие для своих. Для тех, кто понимает, для тех, кто оценит.
Для фигуристов – отличный шанс показать диапазон собственных талантов. Для хореографов – возможность вырваться за драконовские рамки соревновательных правил, предстать творцом, а не ремесленником, подгоняющим лутцевый каскад или танцевальный паттерн под Рахманинова или Равеля.
При этом и первым, и вторым нужна мотивация для того, чтобы продолжать творить, а не получать мордой об стол.
Выступление Матвея Ветлугина, хореографически гениальное во всех отношениях – это именно последнее и главный факап турнира. И лишь потому, что в судейской бригаде ни один из мэтров (спасибо, Полина Крутихина, за табличку), похоже, вообще не въехал, о чем речь и насколько уникальной была задумка.
Чем-то это напомнило один из последних профессиональных чемпионатов мира – в 1999-м, где Алексей Урманов чуть ли не впервые вышел за рамки привычного балетно-классического амплуа. Его мистическую, набитую спецэффектами постановку американцы зачем-то окрестили фантом-оперой, и Леша даже сказал обиженно по этому поводу:
«Старался передать образ графа Калиостро, но объяснять это американцам бесполезно. Я не знаю, как по-английски «граф», они же понятия не имеют, кто такой Калиостро».
Правда, в отличие от Ветлугина, тот чемпионат Урманов выиграл», – написала Вайцеховская.
Номер, который порвал шоу-турнир фигуристов: пародия на Загитову, Плющенко, Ягудина и Туктика
Это явный перебор!
Хореография скопирована из разных номеров. Да, кому-то пародия понравилась. Но этот номер равноценен выступлению на обычном капустнике.
У кого повернется язык назвать хореографически гениальным танец маленьких лебедей на корпоративе в исполнении крепких менеджеров?
Но это опять же, если судьи с ответственностью бы подошли к своей работе., а не просто "представительно посидели" в жюри)
Подарить пять миллионов на день варенья - это конечно круто, но остальных оставить за бортом- это позорно конечно.
Невозможно было смотреть на лица фигуристов, которые талантливо откатавшись, не получили
никаких призов.
24 участника, неужели нельзя было придумать каждому - по оригинальному призу, как-то отметить?!
Осадочек нехороший остался(
Нынешнее судейство, ладно, не разбирается в фигурном катании.. Но как можно было поставить низкие баллы Алиеву, Коляде?
Ненормальная сумма за выигрыш. Простите, чемпионат страны с двумя программами и то победитель меньше получает.
Пусть бы даже молодняк был неформалами и относительными ноунеймами для широкой публики, но профессионалами (актёры театра, современный танец, народники, сценаристы, что у нас портных больше нет, которые костюм могут оценить без предвзятости "фи, мужик в пачке").
Первый канал решили воплотить интересную вещь, но опять застряли в ветеранах эстрады. Шлифоваться ещё им нужно и не подтягивать больше премьеры фильмов, это совсем зашквар.