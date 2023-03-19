Елена Вайцеховская: «Выступление Ветлугина – главный факап шоу-турнира. И лишь потому, что судьи вообще не въехали, о чем речь»

объяснила, почему номер Матвея Ветлугина на шоу-турнире оценили невысоко.

«При всем количестве написанного по поводу турнира шоу-программ, хочется вернуться к теме судей. Подобное шоу при всей его красочности и продаваемости (зал был битком) – это все-таки мероприятие для своих. Для тех, кто понимает, для тех, кто оценит.

Для фигуристов – отличный шанс показать диапазон собственных талантов. Для хореографов – возможность вырваться за драконовские рамки соревновательных правил, предстать творцом, а не ремесленником, подгоняющим лутцевый каскад или танцевальный паттерн под Рахманинова или Равеля.

При этом и первым, и вторым нужна мотивация для того, чтобы продолжать творить, а не получать мордой об стол.

Выступление Матвея Ветлугина, хореографически гениальное во всех отношениях – это именно последнее и главный факап турнира. И лишь потому, что в судейской бригаде ни один из мэтров (спасибо, Полина Крутихина, за табличку), похоже, вообще не въехал, о чем речь и насколько уникальной была задумка.

Чем-то это напомнило один из последних профессиональных чемпионатов мира – в 1999-м, где Алексей Урманов чуть ли не впервые вышел за рамки привычного балетно-классического амплуа. Его мистическую, набитую спецэффектами постановку американцы зачем-то окрестили фантом-оперой, и Леша даже сказал обиженно по этому поводу:

«Старался передать образ графа Калиостро, но объяснять это американцам бесполезно. Я не знаю, как по-английски «граф», они же понятия не имеют, кто такой Калиостро».

Правда, в отличие от Ветлугина, тот чемпионат Урманов выиграл», – написала Вайцеховская.

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