Елена Вайцеховская: «Выступление Ветлугина – главный факап шоу-турнира. И лишь потому, что судьи вообще не въехали, о чем речь»

Теги Алексей Урманов сборная России Елена Вайцеховская мужское катание Матвей Ветлугин Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Елена Вайцеховская объяснила, почему номер Матвея Ветлугина на шоу-турнире оценили невысоко.

«При всем количестве написанного по поводу турнира шоу-программ, хочется вернуться к теме судей. Подобное шоу при всей его красочности и продаваемости (зал был битком) – это все-таки мероприятие для своих. Для тех, кто понимает, для тех, кто оценит.

Для фигуристов – отличный шанс показать диапазон собственных талантов. Для хореографов – возможность вырваться за драконовские рамки соревновательных правил, предстать творцом, а не ремесленником, подгоняющим лутцевый каскад или танцевальный паттерн под Рахманинова или Равеля.

При этом и первым, и вторым нужна мотивация для того, чтобы продолжать творить, а не получать мордой об стол.

Выступление Матвея Ветлугина, хореографически гениальное во всех отношениях – это именно последнее и главный факап турнира. И лишь потому, что в судейской бригаде ни один из мэтров (спасибо, Полина Крутихина, за табличку), похоже, вообще не въехал, о чем речь и насколько уникальной была задумка.

Чем-то это напомнило один из последних профессиональных чемпионатов мира – в 1999-м, где Алексей Урманов чуть ли не впервые вышел за рамки привычного балетно-классического амплуа. Его мистическую, набитую спецэффектами постановку американцы зачем-то окрестили фантом-оперой, и Леша даже сказал обиженно по этому поводу:

«Старался передать образ графа Калиостро, но объяснять это американцам бесполезно. Я не знаю, как по-английски «граф», они же понятия не имеют, кто такой Калиостро».

Правда, в отличие от Ветлугина, тот чемпионат Урманов выиграл», – написала Вайцеховская.

Номер, который порвал шоу-турнир фигуристов: пародия на Загитову, Плющенко, Ягудина и Туктика

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Василиса Кагановская
Петр Гуменник
2%
Петр Гуменник
Матвей Ветлугин
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Матвей Ветлугин
Дмитрий Алиев
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Дмитрий Алиев
Макар Игнатов
0%
Макар Игнатов
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Елизавета Худайбердиева

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32 комментария

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Anna Leonova
Ответ Agura
Выступление Ветлугина хореографически гениальное???? Это явный перебор! Хореография скопирована из разных номеров. Да, кому-то пародия понравилась. Но этот номер равноценен выступлению на обычном капустнике. У кого повернется язык назвать хореографически гениальным танец маленьких лебедей на корпоративе в исполнении крепких менеджеров?
Хореографически - нет, но идея, воплощение, подача - да. Этот номер д.б. на пьедестале, м.б. не на верхней ступени, но не пятый с конца.
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newselena
я тоже так и поняла, что судьи просто не въехали. Для них самые известные номера наших топов ни о чем не говорят. А Матвей свою пародию исполнил просто классно, по-актерски талантливо.
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Алексей Токарев
Ответ Лизавета Анна -Мария
Всё заранее было распределено, к сожалению( Это стало понятно после оглашения результатов. Подарить пять миллионов на день варенья - это конечно круто, но остальных оставить за бортом- это позорно конечно. Невозможно было смотреть на лица фигуристов, которые талантливо откатавшись, не получили никаких призов. 24 участника, неужели нельзя было придумать каждому - по оригинальному призу, как-то отметить?! Осадочек нехороший остался(
250 Тысяч все вероятно получили за участие.
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askarik1992
Что такое факап... Она не русская или мы не в России... Тогда бы полностью на английском писала.. Надо штрафовать за использование англицизмов. Что за идиотизм добавлять такие словечки типа круто что ли... Обезобразили русский язык. А вайц как всегда пургу несет из типа сложных оборотов
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Настя 999
Ответ Olga.t
Наверное, судей надо было как-то предварительно ознакомить с темами номеров. И если для кого-то из них эта тема была незнакома, могли бы посмотреть оригинальные номера, которые Ветлугин с такой тонкой и милой нотой спародировал. Но это опять же, если судьи с ответственностью бы подошли к своей работе., а не просто "представительно посидели" в жюри)
Да уж, градус их представительности просто зашкаливал)) более чопорных лиц на шоу себе трудно представить)
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Anna Leonova
Вайц,тебя все равно в судьи не позовут )))
+1
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STAVRsSC
Непонятный несколько формат турнира привёл к тому, что большинство по сути показывало показательные номера, которые венчают соревнования. Всё-таки шоу-программ было мало. Ветлугин показал, какой мог бы быть турнир, если бы акцент был сделан на шоу, а не на Ледниковый период.
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Оз
Ответ Ezhar
судьи слишком серьёзные, нужна молодёжь или кто-то вроде Миронова. Он более податливый к современным тенденциям что ли, лучше воспринял большинство идей, пришёл смотреть на актеров, он так и судил. Не зная даже основ ФК и имён, он точно выбрал одного из самых артистичных, а не как Цискаридзе «давно за вами слежу, вот вам плюшечка», я бы может тоже только своим любимкам раздавала награды, но вы же не фанаты, а судьи. Пусть бы даже молодняк был неформалами и относительными ноунеймами для широкой публики, но профессионалами (актёры театра, современный танец, народники, сценаристы, что у нас портных больше нет, которые костюм могут оценить без предвзятости "фи, мужик в пачке"). Первый канал решили воплотить интересную вещь, но опять застряли в ветеранах эстрады. Шлифоваться ещё им нужно и не подтягивать больше премьеры фильмов, это совсем зашквар.
Кстати тот же Эйфман очень явно занижал оценки всем мальчикам кроме Мишинских. Опять же сразу видно кто с кем дружит. Да, и вообще как можно было посадить в жюри человека, которому 76 лет.
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Тайга86
Ответ Agura
Выступление Ветлугина хореографически гениальное???? Это явный перебор! Хореография скопирована из разных номеров. Да, кому-то пародия понравилась. Но этот номер равноценен выступлению на обычном капустнике. У кого повернется язык назвать хореографически гениальным танец маленьких лебедей на корпоративе в исполнении крепких менеджеров?
А я вас поддержу, хоть и будем в меньшинстве) Ничего там особого и гениального действительно нет - пестрятина, мельтешение, сумбур. И да, похоже на корпоративные конкурсы.
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Sky Smoker
На выступлении Валиевой те судьи, которые влепили ей самые низкие баллы, почти весь номер болтали между собой и даже не смотрели на лёд. Снято на фанкам. О чём речь вообще, о каком справедливом судействе?..
+6
-1
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Olga.t
Ответ Agura
Выступление Ветлугина хореографически гениальное???? Это явный перебор! Хореография скопирована из разных номеров. Да, кому-то пародия понравилась. Но этот номер равноценен выступлению на обычном капустнике. У кого повернется язык назвать хореографически гениальным танец маленьких лебедей на корпоративе в исполнении крепких менеджеров?
Так это же было заявлено как ШОУ креативных, необычных программ, а не конкурс хореографии)
+2
0
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Agura
Ответ Ольга Калугина
Простите, а ягудинский солнечный зайчик- плагиат Олега Попова.
Плагиат? Первый раз слышу, что Олег Попов выступал на льду!
+1
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Ольга Калугина
Ответ Agura
Выступление Ветлугина хореографически гениальное???? Это явный перебор! Хореография скопирована из разных номеров. Да, кому-то пародия понравилась. Но этот номер равноценен выступлению на обычном капустнике. У кого повернется язык назвать хореографически гениальным танец маленьких лебедей на корпоративе в исполнении крепких менеджеров?
Простите, а ягудинский солнечный зайчик- плагиат Олега Попова.
+9
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Lilia Sadykova
номер Матвея уже 5 раз пересмотрела, пойду смотреть шестой;)
+6
0
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Agura
Выступление Ветлугина хореографически гениальное????
Это явный перебор!
Хореография скопирована из разных номеров. Да, кому-то пародия понравилась. Но этот номер равноценен выступлению на обычном капустнике.
У кого повернется язык назвать хореографически гениальным танец маленьких лебедей на корпоративе в исполнении крепких менеджеров?
+4
-10
-6
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Anatiana
Ответ Alina Kernes
Такая взрослая тётя, а такая наивная. Дело не в том, что судьи не въехали, а в том, что первым выступающим придерживали баллы.
Факт
+4
-1
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Anatiana
Ответ Molly
Ветлугин точно должен быть в тройке. Человек старался, готовил 4 костюма, очень похоже и смешно изобразить четырех фигуристов, особенно Загитову. При всем уважении к Ане Щ и её нежненькому катанию, но это мы 150 раз уже видели у неё. Абсолютно точно поставила бы выше неё Ветлугина, Акатьеву, Б/С и Коляду.
А я ничего необычного не увидела в Акатьевой. Обычная Софья, которую мы видели 100 раз. И ещё 50 раз увидим.
+12
-3
+9
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Olga.t
Ответ Настя 999
И получили судей, которые отдают свои спец призы под соусом "Держите, Танечка, я за вас болел в 2006-м году, мой приз для вас".
Наверное, судей надо было как-то предварительно ознакомить с темами номеров. И если для кого-то из них эта тема была незнакома, могли бы посмотреть оригинальные номера, которые Ветлугин с такой тонкой и милой нотой спародировал.
Но это опять же, если судьи с ответственностью бы подошли к своей работе., а не просто "представительно посидели" в жюри)
+5
-1
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Лизавета Анна -Мария
Всё заранее было распределено, к сожалению( Это стало понятно после оглашения результатов.
Подарить пять миллионов на день варенья - это конечно круто, но остальных оставить за бортом- это позорно конечно.
Невозможно было смотреть на лица фигуристов, которые талантливо откатавшись, не получили
никаких призов.
24 участника, неужели нельзя было придумать каждому - по оригинальному призу, как-то отметить?!
Осадочек нехороший остался(
+8
-2
+6
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Mary Ion
Ответ Настя 999
И получили судей, которые отдают свои спец призы под соусом "Держите, Танечка, я за вас болел в 2006-м году, мой приз для вас".
Я уверена на 90%, что призы плюс-минус заранее раздали. И, конечно, «я за вас болел в 2006» - это кринж. Хотя бы потому, что ТМ выдали опупительный номер прям вот 15 минут назад под Рахманинова
+11
-2
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Ольга Калугина
Нужно вообще отказаться от судейства. Ребят профинансировать. А то действительно получается: ты мой друг, вот мой голос , я за тебя когда-то болел.
Нынешнее судейство, ладно, не разбирается в фигурном катании.. Но как можно было поставить низкие баллы Алиеву, Коляде?
Ненормальная сумма за выигрыш. Простите, чемпионат страны с двумя программами и то победитель меньше получает.
+16
-1
+15
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Molly
Ветлугин точно должен быть в тройке. Человек старался, готовил 4 костюма, очень похоже и смешно изобразить четырех фигуристов, особенно Загитову. При всем уважении к Ане Щ и её нежненькому катанию, но это мы 150 раз уже видели у неё. Абсолютно точно поставила бы выше неё Ветлугина, Акатьеву, Б/С и Коляду.
+17
-4
+13
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Ostinato
Всегда есть такой риск с необычными номерами, что кто-то из судей или зала не въедет. И тут либо ты настолько вдохновлен идеей и реализуешь ее и тогда плевать на результат, главное, что ты свое реализовал либо что-то более доступное ставь, если тебе оценки важны. Ветлугин не первый и не последний столкнулся с этим выбором.
+8
-2
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Alina Kernes
Такая взрослая тётя, а такая наивная. Дело не в том, что судьи не въехали, а в том, что первым выступающим придерживали баллы.
+11
-1
+10
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Ezhar
судьи слишком серьёзные, нужна молодёжь или кто-то вроде Миронова. Он более податливый к современным тенденциям что ли, лучше воспринял большинство идей, пришёл смотреть на актеров, он так и судил. Не зная даже основ ФК и имён, он точно выбрал одного из самых артистичных, а не как Цискаридзе «давно за вами слежу, вот вам плюшечка», я бы может тоже только своим любимкам раздавала награды, но вы же не фанаты, а судьи.

Пусть бы даже молодняк был неформалами и относительными ноунеймами для широкой публики, но профессионалами (актёры театра, современный танец, народники, сценаристы, что у нас портных больше нет, которые костюм могут оценить без предвзятости "фи, мужик в пачке").

Первый канал решили воплотить интересную вещь, но опять застряли в ветеранах эстрады. Шлифоваться ещё им нужно и не подтягивать больше премьеры фильмов, это совсем зашквар.
+11
0
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