Коляда о турнире шоу-программ: «Это было непередаваемо круто! Честно признаться, очень волновался перед выходом»

Теги Илья Авербух сборная России мужское катание Михаил Коляда Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Михаил Коляда поделился эмоциями от выступления на турнире шоу-программ.

Коляда представил номер под песню Je Suis Malade. Он занял 6-е место с 18,58 баллами.

«Спасибо всем, кто пришел, кто смотрел у экранов, кто поддерживал в голосовании. Это было непередаваемо круто!

Честно признаться, я очень волновался перед выходом, потому что ни разу не катал этот номер на публике, но это приятное волнение придало сил, зарядило энергией по полной.

Спасибо Федерации фигурного катания, Первому каналу, Илье Авербуху за представленную возможность почувствовать, прожить эти эмоции!

Отдельную благодарность хочу выразить моей любимой Дашуленьке! Спасибо за твою поддержку, веру и любовь», – написал Коляда. 

Возможно, шоу-турнир – будущее нашей фигурки: без него Медведева, Загитова и Ягудин не вернулись бы на лед

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17 комментариев

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U-hoho
Ответ Екатерина Ивановская
https://youtu.be/v4ppgJO5FU0 Откопала ссылку для лечения глаз после всяких косолаповых :) Миша, не заканчивай с фигурным катанием❤ Да, до уровня мультиквадистов он не дотягивает по прыжкам, но его непрыжковые - отдельный вид кайфа🤟🏽
Да, это вам не Кондратюк.
Миша, конечно, очень «балетный». Приятно смотреть.
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Тамара Капырина
больше всех всегда жду номер или программу Михаила, все шедевриальны!!!
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Sne$hinka
Миша был лучший по катанию и выразительности. Может быть, не на победу, Ягудин заслужил, но на тройку точно.
Смотреть на Коляду вживую - непередаваемые ощущения. Второй раз за 2 года - и оба раза чистый кайф.

Ради таких участников люди будут ходить на шоу.
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Люба Люба
Коляда на первое место катал. Ощущение, что тройку призеров поставили ещё до начала турнира)))
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Екатерина Ивановская
https://youtu.be/v4ppgJO5FU0
Откопала ссылку для лечения глаз после всяких косолаповых :) Миша, не заканчивай с фигурным катанием❤ Да, до уровня мультиквадистов он не дотягивает по прыжкам, но его непрыжковые - отдельный вид кайфа🤟🏽
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Александр Шульгин
Миша катайся дальше ты велик
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люблю тутберят
Миша был великолепен 👏
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Александр Шульгин
Миша великий катальщик и ему бы еще номер соответвующей его величию. Миша поменяй постановщика Авербух уже не тянет для тебя конкретно.
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Natali D
Классный номер! Рада, что Михаилу дали спец.приз от членов жюри.
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Додик Аксель
Мишин номер понравился. Его скольжение, хорео и пластика всегда находили отклик у судей и любителей фигурного катания.
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Екатерина Ивановская
Мишель, как я скучала❤ Была моя любовь в его показательных, называлась "Hallelujah", Ламбьеля в этой программе напоминал. Мишу даже набившая оскомину "Маладэ" не испортила❤
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Gemma157
еще бы прыгал и был бы full package. ну и песню поставить с вокалом лары фабиан для полного счастья 😄
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Asyyaaaa
Миша сегодня был прекрасен. Очень понравился его номер!🫶🏻
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CrazyAboutFS
Мишаня катал так проникновенно и наконец с желанием, как же он танцует, двигается, скользит когда катает в кайф, для меня это второе место после обалденного Яги.
Миша - - лучший наш одиночник, боже если бы еще ему чемпионский стержень и он бы вдруг запрыгал стабильно!
+8
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Anna Leonova
Сбрей усы, дурик!)))
А в остальном Миша прекрасен на льду, как всегда. 👏🏻
+3
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SvetlaNochka
"Танго в сумасшедшем доме" в исполнении Евгения Миронова в "Синдроме Петрушки" и Михаила Коляды на льду - два шедевра, встретившиеся исполнители которых живут в том, что показывают зрителю. И с сегодняшней программой спецприз не мог промахнуться ))
Бесконечно можно смотреть на огонь, воду, многогранную игру Миронова и Мишу Коляду в его светлые дни ))
+4
0
+4
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Tzaichiha
Миша выступил на разрыв. И было видно, как ему было приятно, что его отметил Евгений Миронов.
+14
0
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