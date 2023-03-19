Коляда о турнире шоу-программ: «Это было непередаваемо круто! Честно признаться, очень волновался перед выходом»
Михаил Коляда поделился эмоциями от выступления на турнире шоу-программ.
Коляда представил номер под песню Je Suis Malade. Он занял 6-е место с 18,58 баллами.
«Спасибо всем, кто пришел, кто смотрел у экранов, кто поддерживал в голосовании. Это было непередаваемо круто!
Честно признаться, я очень волновался перед выходом, потому что ни разу не катал этот номер на публике, но это приятное волнение придало сил, зарядило энергией по полной.
Спасибо Федерации фигурного катания, Первому каналу, Илье Авербуху за представленную возможность почувствовать, прожить эти эмоции!
Отдельную благодарность хочу выразить моей любимой Дашуленьке! Спасибо за твою поддержку, веру и любовь», – написал Коляда.
Возможно, шоу-турнир – будущее нашей фигурки: без него Медведева, Загитова и Ягудин не вернулись бы на лед
Миша, конечно, очень «балетный». Приятно смотреть.
Смотреть на Коляду вживую - непередаваемые ощущения. Второй раз за 2 года - и оба раза чистый кайф.
Ради таких участников люди будут ходить на шоу.
Откопала ссылку для лечения глаз после всяких косолаповых :) Миша, не заканчивай с фигурным катанием❤ Да, до уровня мультиквадистов он не дотягивает по прыжкам, но его непрыжковые - отдельный вид кайфа🤟🏽
Миша - - лучший наш одиночник, боже если бы еще ему чемпионский стержень и он бы вдруг запрыгал стабильно!
А в остальном Миша прекрасен на льду, как всегда. 👏🏻
Бесконечно можно смотреть на огонь, воду, многогранную игру Миронова и Мишу Коляду в его светлые дни ))