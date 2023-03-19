Коляда о турнире шоу-программ: «Это было непередаваемо круто! Честно признаться, очень волновался перед выходом»

поделился эмоциями от выступления на турнире шоу-программ.

Коляда представил номер под песню Je Suis Malade. Он занял 6-е место с 18,58 баллами.

«Спасибо всем, кто пришел, кто смотрел у экранов, кто поддерживал в голосовании. Это было непередаваемо круто!

Честно признаться, я очень волновался перед выходом, потому что ни разу не катал этот номер на публике, но это приятное волнение придало сил, зарядило энергией по полной.

Спасибо Федерации фигурного катания, Первому каналу, за представленную возможность почувствовать, прожить эти эмоции!

Отдельную благодарность хочу выразить моей любимой Дашуленьке! Спасибо за твою поддержку, веру и любовь», – написал Коляда.

Возможно, шоу-турнир – будущее нашей фигурки: без него Медведева, Загитова и Ягудин не вернулись бы на лед