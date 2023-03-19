Илья Авербух: «Номер Ягудина, несмотря на всю легкость восприятия, рождался очень сложно. Мы трижды меняли музыкальную композицию»

рассказал о номере Алексея Ягудина, который победил на турнире шоу-программ.

– Номер Алексея Ягудина, несмотря на всю легкость восприятия, рождался очень сложно, мы трижды меняли музыкальную композицию, конечно, номер родился мучительно. Основная идея – луч света, за которым мы все идем и будем идти бесконечно, стремиться, чтобы он был внутри нас. Мне хотелось сделать сентиментальный номер с мечтой и стремлением к лучу света, который внутри каждого из нас.

– Вы сказали, что в процессе постановки номер часто менялся, из‑за чего?

– Понятно, что он не в такой спортивной форме, как в 2002 году, но при этом за долгие годы нашей работы Алексей стал большим актером на льду, нужно было найти нужный темп, в котором он сможет раскрыться именно как актер. Сначала мы хотели сделать темпераментный номер на музыку из фильма «Эйфория», у нас не получалось, потом сделали номер на тему Шопена, было мило, но не имело таких эмоций.

За три дня до выступления я сказал, что мы все меняем, сам улетел в Санкт‑Петербург к Лизе (Туктамышевой) и Мише (Коляде) и вечером следующего дня вернулся к Леше и ночью нашлась эта композицию. Ягудину было важно исполнить тройной прыжок, когда он был исполнен – только слезы на глазах от восторга, от того, как он растворялся.

– Насколько Алексей получает от этого удовольствие?

– Нам было очень интересно, Леша очень волновался, последнюю неделю говорил, что не спит и не ест. Одно дело, когда ты давно не соревновался и не получал оценки, но он боец и справился со всем, – сказал хореограф.

Ягудин исполнил тройной тулуп на турнире шоу-программ. Он получил за выступление 20 баллов – максимальную оценку