Илья Авербух: «Номер Ягудина, несмотря на всю легкость восприятия, рождался очень сложно. Мы трижды меняли музыкальную композицию»

Теги Алексей Ягудин Илья Авербух мужское катание Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Илья Авербух рассказал о номере Алексея Ягудина, который победил на турнире шоу-программ.

– Номер Алексея Ягудина, несмотря на всю легкость восприятия, рождался очень сложно, мы трижды меняли музыкальную композицию, конечно, номер родился мучительно. Основная идея – луч света, за которым мы все идем и будем идти бесконечно, стремиться, чтобы он был внутри нас. Мне хотелось сделать сентиментальный номер с мечтой и стремлением к лучу света, который внутри каждого из нас.

– Вы сказали, что в процессе постановки номер часто менялся, из‑за чего?

– Понятно, что он не в такой спортивной форме, как в 2002 году, но при этом за долгие годы нашей работы Алексей стал большим актером на льду, нужно было найти нужный темп, в котором он сможет раскрыться именно как актер. Сначала мы хотели сделать темпераментный номер на музыку из фильма «Эйфория», у нас не получалось, потом сделали номер на тему Шопена, было мило, но не имело таких эмоций.

За три дня до выступления я сказал, что мы все меняем, сам улетел в Санкт‑Петербург к Лизе (Туктамышевой) и Мише (Коляде) и вечером следующего дня вернулся к Леше и ночью нашлась эта композицию. Ягудину было важно исполнить тройной прыжок, когда он был исполнен – только слезы на глазах от восторга, от того, как он растворялся.

– Насколько Алексей получает от этого удовольствие?

– Нам было очень интересно, Леша очень волновался, последнюю неделю говорил, что не спит и не ест. Одно дело, когда ты давно не соревновался и не получал оценки, но он боец и справился со всем, – сказал хореограф.

Ягудин исполнил тройной тулуп на турнире шоу-программ. Он получил за выступление 20 баллов – максимальную оценку

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16 комментариев

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Светлана Краснова
А Леша случайно не говорил ,что он не только последнюю неделю не спал и не ел, а может и много пил, и не только чай и кофе?
+1
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Alexander X
Ответ Tanya Reed
Отличный номер. Заслуженное первое место. Ещё бы и Ветлугина на пьедестал. Обоих пересматривать хочется. Все остальные тоже были хороши, но Алексей и Матвей лучшие.
у Ветлугина "попсовая" постановка... и исполнение не из самых шедевральных... что все так "вцепились" в этот номер?...
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Alexander X
Ответ askarik1992
Ками акатьева Щербакова топ
что за заказ такой??? сверхновой, до Ками и Ани, как до Китая пешкодрапом... и не рядом с ними по всем параметрам, но вечно, то к одной, то к другой "приписать" некоторые комментаторы хотят...
0
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Karamazoff
Ну, музыка как раз подобрана была очень удачно. Контраст комического образа и драматической музыки и смысла всегда рулит.
+2
0
+2
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Tanya Reed
Отличный номер. Заслуженное первое место. Ещё бы и Ветлугина на пьедестал. Обоих пересматривать хочется. Все остальные тоже были хороши, но Алексей и Матвей лучшие.
+4
0
+4
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maripous
Прекрасный номер. И все тот же Леша-пластичный, чувствующий музыку, и с вишенкой на торте -тройным прыжком.
Очень рада, что все получилось с этим номером. И мы все еще раз имели удовольствие увидеть Ягудина на льду.
+3
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Самая цитируемая и вообще недура
Номер вышел крутой и идея, хоть и скоммуниздина у Попова, трогательна. Но почему Ягудина допустили в сильно нетрезвом состоянии, 1к?!
+3
-4
-1
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N-fox
Номер смотрится очень органично. Как будто Алексей импровизирует то, что чувствует в этот момент. Порадовал несказанно!
+5
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+5
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askarik1992
Ответ Александр Шульгин
Номер просто давит на жалость и говорит ну мне 43 ну день рождение у меня ну дайте мне максимальные баллы.
Согласен
+1
-2
-1
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askarik1992
Ответ Sat397
Не был Ягудин лучшим - не был. И номер его был не свежим, такое он уже катал практически в точности под другую музыку. Раздавать победы за дружбу, и за то, что у выступающего день рождения - не самая лучшая идея судей.
Ками акатьева Щербакова топ
+2
-3
-1
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askarik1992
Ничего особенного не нахожу.. Кривлянья одни
+3
-5
-2
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Sat397
Не был Ягудин лучшим - не был. И номер его был не свежим, такое он уже катал практически в точности под другую музыку. Раздавать победы за дружбу, и за то, что у выступающего день рождения - не самая лучшая идея судей.
+7
-6
+1
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Александр Шульгин
Номер давящий на жалость, я старый дайте мне первое место мне нехватает на новый сустав. Мне не понравилось
+4
-9
-5
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ЮИ
Идея с лучом света очень хороша! И она читалась, не надо было ничего домысливать.
+12
-1
+11
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Маргарита В Сафронова
Гениальный номер. Светлый, пронзительный, добрый и смешной. Такова наша жизнь.
+14
-1
+13
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Александр Шульгин
Номер просто давит на жалость и говорит ну мне 43 ну день рождение у меня ну дайте мне максимальные баллы.
+7
-11
-4
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