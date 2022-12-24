Москвина об отстранении сборной России: «Надо заставлять ISU раздумывать, как нас быстрее вернуть. Потому что я не могу сказать, что без нас не обойдутся. Обойдутся»

Заслуженный тренер России Тамара Москвина высказалась об отстранении российских фигуристов от международных стартов.

«У нас идет работа по подготовке спортсменов высокого уровня не только на этот сезон, не только на следующий. Главная задача – это достойно подготовиться к следующей Олимпиаде. А следующая – Олимпиада-2026.

Спортсмены, естественно, спрашивают: ну как вот вы думаете, какие планы по тому, когда мы сможем выйти на международную арену? Но в основном они не спрашивают, они просто заходят в интернет и читают постановления Международного союза конькобежцев (ISU) и Международного олимпийского комитета (МОК).

Сейчас, если остановить подготовку или подумать «ну вот давайте подождем, когда скажут, что российские фигуристы смогут выступать на крупных международных соревнованиях – вот мы тогда и выйдем, тогда мы и начнем»... Но это глуповато, честно говоря. В своей профессии каждый должен думать, несмотря ни на что продолжать развиваться.

Точно так же и фигуристы думают. Каким образом, пока мы дома, разработать сложные элементы, придумать новые программы, показательные выступления, постараться всеми теми способами, которые у нас есть, – хотя бы даже просмотром наших внутренних соревнований онлайн заставить международную общественность фигурную смотреть, как мы развиваемся, куда мы идем...

И заставлять специалистов и руководителей ISU раздумывать о том, каким образом нас быстрее вернуть. Потому что я не могу сказать, что без нас не обойдутся. Обойдутся. Но интереса как такового у любителей не будет, потому что искусственное ограничение конкуренции, искусственное ограничение уровня технического мастерства, артистического, оно не способствует развитию спорта», – сказала Москвина.