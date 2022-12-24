Москвина об отстранении сборной России: «Надо заставлять ISU раздумывать, как нас быстрее вернуть. Потому что я не могу сказать, что без нас не обойдутся. Обойдутся»

Теги Тамара Москвина сборная России МОК ISU Олимпийская сборная России пары Олимпиада-2026 Фигурное катание

Заслуженный тренер России Тамара Москвина высказалась об отстранении российских фигуристов от международных стартов.

«У нас идет работа по подготовке спортсменов высокого уровня не только на этот сезон, не только на следующий. Главная задача – это достойно подготовиться к следующей Олимпиаде. А следующая – Олимпиада-2026.

Спортсмены, естественно, спрашивают: ну как вот вы думаете, какие планы по тому, когда мы сможем выйти на международную арену? Но в основном они не спрашивают, они просто заходят в интернет и читают постановления Международного союза конькобежцев (ISU) и Международного олимпийского комитета (МОК).

Сейчас, если остановить подготовку или подумать «ну вот давайте подождем, когда скажут, что российские фигуристы смогут выступать на крупных международных соревнованиях – вот мы тогда и выйдем, тогда мы и начнем»... Но это глуповато, честно говоря. В своей профессии каждый должен думать, несмотря ни на что продолжать развиваться.

Точно так же и фигуристы думают. Каким образом, пока мы дома, разработать сложные элементы, придумать новые программы, показательные выступления, постараться всеми теми способами, которые у нас есть, – хотя бы даже просмотром наших внутренних соревнований онлайн заставить международную общественность фигурную смотреть, как мы развиваемся, куда мы идем...

И заставлять специалистов и руководителей ISU раздумывать о том, каким образом нас быстрее вернуть. Потому что я не могу сказать, что без нас не обойдутся. Обойдутся. Но интереса как такового у любителей не будет, потому что искусственное ограничение конкуренции, искусственное ограничение уровня технического мастерства, артистического, оно не способствует развитию спорта», – сказала Москвина.

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29 комментариев

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Юля Глаголева
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Лучший комментарий от лучшего человека а ФК!
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Katt Lady
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ТН самая адекватная во всем ФК, такое ощущение. Как бы я хотела познакомиться с такой потрясающей женщиной
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Viks
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Потому что я не могу сказать, что без нас не обойдутся. Обойдутся» --- Уже. Обходятся.
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La Gushka
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МОК будет рекомендовать отстранение СПОРТСМЕНОВ до полного окончания военных действий, а потом рекомендует в течение 4 лет допускать, но по индивидуальным приглашениям и под флагом МОК. Российский флаг впервые появится на зимних ОИ-2030.
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Залина Малина
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Спортс, конечно же, вынес в заголовок не то, что надо: "Потому что я не могу сказать, что без нас не обойдутся. Обойдутся. Но интереса как такового у любителей не будет"
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Andrea Alana
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Ответ Sky Smoker
У нас есть два юных и очень перспективных дуэта. Им как раз к Олимпиаде было бы идеально обкатываться на международке и наращивать компы и авторитет
Не будет их на ОИ. Вы чемпионат смотрели?
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Sky Smoker
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Ответ Andrea Alana
А в танцах всем фиолетово. У нас сейчас пар мирового уровня все равно нет.
У нас есть два юных и очень перспективных дуэта. Им как раз к Олимпиаде было бы идеально обкатываться на международке и наращивать компы и авторитет
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Amneris
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Ответ Светлана Менова
Говорить о том, что без нас они там скучают - это самообман. Они только счастливы, что россиян нет на соревнованиях. Хендрикс недвусмысленно вполне про это сказала, а до этого ПС.
Именно. Они раньше стеснялись своими кривыми лапками даже каскады 2+2 прыгать, а теперь осмелели и обрели уверенность. На все аргументы по поводу своего недоуровня будут уверенно отвечать, что у русских все допинг - они только на нем лучше криволапок.
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Natalie Dolzhenko
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Супер логика! То есть не надо заставлять правительство прекратить причину отстранения - войну в Украине, а надо заставлять ИСУ вернуть россиян. С какого перепугу?
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Egypt
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Ответ Irina29
Вы такие наивные, что они там решат, это чисто политика, вот если бы лыжников допустили, а фигуристов нет, то да можно было бы говорить "Какого фига ISU репу чешет и Лакерник не шевелится". Но такого нет же, поэтому это всё болтология.
В данном случае нужно смотреть на работы каждой федерации отдельно. ФФКР не работает от слова совсем.
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DD102DD
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Раздумывать они любят - хлебом их не корми.
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Irina29
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Ответ Egypt
А для чего в ИСУ Лакерник от нашей федерации? Не эти ли вопросы он должен решать? Что он там делает и чем занимается? Где наши представители, юристы, чиновники? Никто ничего не будет решать - потому - что всем все равно. Вот такая вот действительность.
Вы такие наивные, что они там решат, это чисто политика, вот если бы лыжников допустили, а фигуристов нет, то да можно было бы говорить "Какого фига ISU репу чешет и Лакерник не шевелится". Но такого нет же, поэтому это всё болтология.
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Egypt
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А для чего в ИСУ Лакерник от нашей федерации? Не эти ли вопросы он должен решать? Что он там делает и чем занимается? Где наши представители, юристы, чиновники? Никто ничего не будет решать - потому - что всем все равно. Вот такая вот действительность.
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Andrea Alana
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Ответ Светлана Менова
Говорить о том, что без нас они там скучают - это самообман. Они только счастливы, что россиян нет на соревнованиях. Хендрикс недвусмысленно вполне про это сказала, а до этого ПС.
А в танцах всем фиолетово. У нас сейчас пар мирового уровня все равно нет.
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Nekogda_rabotat_veshaem
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Российское Парное катание в этом сезоне просто «рвут шаблоны»! Конечно, они обойдутся глобально без нас, но конкретно соревнование парников на ФГП это унылое днище было. У нас 12-ая пара - ребята прыгают Лутц и флип! Все наши 12 пар вытесняют всех «мировых» парников! А Москвиной за это абсолютно отдельную благодарность выражаем
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Andrea Alana
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Ответ Irina29
Так и есть, скоро уже год как будет с начала отстранения, и что-то никто не страдает по отсутствию россиян, им и так нормально, наоборот конкуренции меньше, больше шансов на медали, особенно в парах и ЖО. Развитие спорта конечно от этого страдает, но отдельные спортсмены и страны, наоборот рады думаю, что закончилось превосходство российских спортсменов.
А в танцах и МО никто и не заметил остутствия наших и вообще не переживают.
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Александр Шульгин
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Ответ Lyudmila
Нужно перестать платить взносы в разные комитеты, организации. Возможно это их отрезвит.
Не отрезвит не заблуждаетесь
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Александр Шульгин
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Противоречие в ее словах и так у нее часто. Что так восхищаются в комментариях непонятно. Да без нас обойдутся в этом она права но как она собралась влиять на ИСУ это просто невозможно со стороны нашей федерации. Если она это не понимает это очень прискорбно. Решения принимаются на другом уровне и ИСУ там ничего не решает.
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Anatiana
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Аа, так вот почему наша сборная всё ещё отстранена - USU плохо раздумывает.
Тамара Николаевна, ну ей-богу.... Вы тут в собственных пенатах под политику партии прогибаетесь, а они там под ещё более влиятельным колпаком.
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Irina29
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Ответ vika
Наконец-то. Браво, Тамара Николаевна, назвала вещи своими именами. Именно обойдутся, и уже обходятся.
Так и есть, скоро уже год как будет с начала отстранения, и что-то никто не страдает по отсутствию россиян, им и так нормально, наоборот конкуренции меньше, больше шансов на медали, особенно в парах и ЖО. Развитие спорта конечно от этого страдает, но отдельные спортсмены и страны, наоборот рады думаю, что закончилось превосходство российских спортсменов.
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Lyudmila
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Нужно перестать платить взносы в разные комитеты, организации. Возможно это их отрезвит.
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Ir2019
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Приятно, что в нашей стране есть ещё умные люди.
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vika
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Наконец-то. Браво, Тамара Николаевна, назвала вещи своими именами. Именно обойдутся, и уже обходятся.
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Mira Val
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Луч здравого смысла, спасибо, Тамара Николаевна.
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Светлана Менова
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Говорить о том, что без нас они там скучают - это самообман. Они только счастливы, что россиян нет на соревнованиях. Хендрикс недвусмысленно вполне про это сказала, а до этого ПС.
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