«Простите, но нет». Вайцеховская опубликовала фото Загитовой в образе Мэрилин Монро на турнире шоу-программ

Теги сборная России Елена Вайцеховская женское катание Алина Загитова Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Елена Вайцеховская оценила показательный номер Алины Загитовой в образе Мэрилин Монро. 

Журналистка опубликовала фото Загитовой с выступления на турнире шоу-программ.

«Простите, но нет...» – написала Вайцеховская.

Возможно, шоу-турнир – будущее нашей фигурки: без него Медведева, Загитова и Ягудин не вернулись бы на лед

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82 комментария

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Noname No
Ответ Jane Earlosofical
как же иногда хочется, чтобы эту Загитову хорошенько разозлили и она наконец что-то сделала с этими войцеховскими. не отомстила, а именно поставила на место. влепила штраф и всё. ну сколько можно! Алина, над тобой глумятся, издеваются , а ты всё добрая такая. почему эта женщина старая себе такое позволяет? это же издевательство настоящее!
Очень странно, что именно Загитову так хейтят. Из новых ещё на Трусову время от времени набрасывают, но не настолько. Что они сделали? Проценты не платят федре?
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Noname No
Не понимаю этого "фу" относительно образа Загитовой. Образ как образ, нормально выглядит.
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hh88_88
Но ведь образ действительно неудачный...
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Oleg152762
Удивительно, почему именно Загитову Вайцеховская решила прокомментировать? Совпадение?! Вроде бы пиши для писанины очень много!
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Додик Аксель
Ответ anyen
Ей слабо открыть комментарии в своём телеграм-канале.
Я нигде кроме спортивных порталов не бываю. Оно и понятно, что ей там напишут. Она и здесь всё это прочтёт.
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Александр Шульгин
Ответ ВЛАДИМИР КОРФ
Да, получился трэш. Но такие фото выставлять не стоит. Фанов Загитовой кстати напомнила, те тоже любят выискивать неудачные фото у других и носиться с ними по веткам. Но с ними то давно всё ясно, а вот для журналистки это низко.
Согласен
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Быть Добру
Значит, Алина попала в цель, Монро всегда иронизировала над цинизмом общества, своей улыбкой и легкостью побуждая снобов проявиться, речь идет не о внешнем попадании, а самомом главном-внутреннем попадании.
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Светлана Менова
Ответ Беглый*
Мне почему-то кажется, что номер испортил парик. Настолько он был неестественен и приковывал к себе внимание своей небрежностью, что трудно было разглядеть какую-то красоту. Зато теперь Алина стала Мэрилин Монро фигурного катания, что тоже неплохо.
Хореография, кстати, вполне себе нормальная, и двигалась она прекрасно, просто сам образ на Алину не сел, бывает. Сымитировать Мэрилин, не так просто, как кажется.

А комментарий Вайц - днище, что уж тут говорить.
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Tanzoli*
Ответ Tatiana Klm
ЕВ - вторая после Жени Медведевой с вечной болью, все никак не успокоятся)) такая взрослая, даже неудобно читать подобное от эксперта.
Ну эксперт из неё положим так себе. Ни одной непредвзятой статьи без хейта в сторону тшт или кого-то из их учеников не припомню за всю её карьеру писаки.
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anyen
Ответ Додик Аксель
Ну на нет и суда нет... А слабо Вайц надеть купальник и поднявшись на вышку просто в стойку стать ?
Ей слабо открыть комментарии в своём телеграм-канале.
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Додик Аксель
Ну на нет и суда нет... А слабо Вайц надеть купальник и поднявшись на вышку просто в стойку стать ?
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Жанна Авдеева
Ответ Elena Polkina
Я не фанат Загитовой, но выходка Вайц мерзкая, отвратительная. Фу, хуже прыщавого подростка ...
Если бы у меня за всю жизнь была только пара неудачных фоток- я была бы счастлива. Алина прекрасна по жизни постоянно😍
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Ирина Петрова
Ответ Gemma157
выбирать такое фото не нормально, поступок скверный. это не вращение, во вращении у фигуристов лица как бы сплющиваются
Смотря когда исполняется вращение,начало ,середина или в конце.Вы просто не очень внимательны
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Евгения Гринева
Пьяная?
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Tanzoli*
Ответ Ostinato
Блин. Я считаю, что это некультурно и невежливо. Одно дело, когда номер не понравился и ты конструктивно об этом пишешь, а другое выставить фотку с явно неудачным ракурсом и типа от токсичности отказываться словом «простите». Это как, когда люди говорят «не мое дело, но… и километр гадостей дальше»
Ага, или "я, конечно, не хочу вас обидеть, но..."
Такой узаконенный способ слить свои какашки и типа казаться вежливым человеком.
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Jane Earlosofical
как же иногда хочется, чтобы эту Загитову хорошенько разозлили и она наконец что-то сделала с этими войцеховскими. не отомстила, а именно поставила на место. влепила штраф и всё. ну сколько можно! Алина, над тобой глумятся, издеваются , а ты всё добрая такая. почему эта женщина старая себе такое позволяет? это же издевательство настоящее!
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ВЛАДИМИР КОРФ
Да, получился трэш. Но такие фото выставлять не стоит. Фанов Загитовой кстати напомнила, те тоже любят выискивать неудачные фото у других и носиться с ними по веткам. Но с ними то давно всё ясно, а вот для журналистки это низко.
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Gemma157
Ответ Ирина Петрова
Гемма,вы считаете,что это нормально выбирать такое фото? Да,и это во вращении
выбирать такое фото не нормально, поступок скверный.
это не вращение, во вращении у фигуристов лица как бы сплющиваются
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Tresk2
Алинка - кровь с молоком.
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блОК
Ну это вообще дно
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Tanzoli*
Ну конечно, эта тут как тут, не может мимо пройти.
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забияка
Ну, не может ни дня прожить без Алины. В программе было 24 номера, но кроме Алины никого не увидела. Походу кто-то - "скрытая" фанатка)))
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Беглый*
Мне почему-то кажется, что номер испортил парик. Настолько он был неестественен и приковывал к себе внимание своей небрежностью, что трудно было разглядеть какую-то красоту. Зато теперь Алина стала Мэрилин Монро фигурного катания, что тоже неплохо.
+3
-3
0
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Ирина Петрова
Ответ dashulya05
При всем уважении к Алине, какие, простите, фишки от Монро она показала, кроме развевающегося платья?
А какие фишки были у Монро
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Сергей Южин
Ответ Jessi
У меня подозрение , что Глейх специально поиздевался над Алиной и поставил ей заведомо проигрышный номер, чтоб не дай Бог фейку не обогнала . Алина прекрасно смотрится в лиричных и страстных образах, а это просто подстава какая-то. Откатай Алина что-то наподобии Клеопатры -была бы на подиуме
Можно подумать Глейх Щербаковой поставил выдающийся номер! Он ведь не чуть не лучше того, что поставили Алине.
Камиле еще куда не шло. Акатьевой так себе. А двум ОЧ номера поставлены просто отвратительно.
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