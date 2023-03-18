«Простите, но нет». Вайцеховская опубликовала фото Загитовой в образе Мэрилин Монро на турнире шоу-программ
Елена Вайцеховская оценила показательный номер Алины Загитовой в образе Мэрилин Монро.
Журналистка опубликовала фото Загитовой с выступления на турнире шоу-программ.
«Простите, но нет...» – написала Вайцеховская.
Возможно, шоу-турнир – будущее нашей фигурки: без него Медведева, Загитова и Ягудин не вернулись бы на лед
А комментарий Вайц - днище, что уж тут говорить.
Такой узаконенный способ слить свои какашки и типа казаться вежливым человеком.
это не вращение, во вращении у фигуристов лица как бы сплющиваются
Камиле еще куда не шло. Акатьевой так себе. А двум ОЧ номера поставлены просто отвратительно.