Анна Щербакова: «Спасибо всем, что были с нами, поддерживали нас. Приз – приятное завершение дня»
Анна Щербакова поблагодарила зрителей за поддержку на турнире шоу-программ.
Щербакова заняла третье место, победу одержал Алексей Ягудин.
Фигуристка выступала под музыку из фильма «17 мгновений весны».
«Спасибо всем, что были с нами, поддерживали нас всех. Спасибо всем фигуристам. Это огромная честь для меня.
Приз – приятное завершение дня. Отличные впечатления!» – сказала Щербакова.
Анна Щербакова представила номер под музыку из фильма «17 мгновений весны»
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Ведь эти места не прибавляют ей симпатиии зрителей, чего очень хотят добиться, но люди тоже все видят. Как папаша понять этого не может
В чем бред?
А вот у вас явно бред- как вы могли увидеть, что конек Анны во чтото попал, если ее показывали общим планом? Щербакова просто упала и все)))
всего лишь)
Вот Камила была в другом образе, опустили под АЗ. Хотя может быть из за того , что она выиграла приз зрителей. Я только так могу обяснить десятое место . и место Соника тоже.