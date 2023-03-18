Анна Щербакова: «Спасибо всем, что были с нами, поддерживали нас. Приз – приятное завершение дня»

поблагодарила зрителей за поддержку на турнире шоу-программ.

Щербакова заняла третье место, победу одержал Алексей Ягудин.

Фигуристка выступала под музыку из фильма «17 мгновений весны».

«Спасибо всем, что были с нами, поддерживали нас всех. Спасибо всем фигуристам. Это огромная честь для меня.

Приз – приятное завершение дня. Отличные впечатления!» – сказала Щербакова.

Анна Щербакова представила номер под музыку из фильма «17 мгновений весны»