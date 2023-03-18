Анна Щербакова: «Спасибо всем, что были с нами, поддерживали нас. Приз – приятное завершение дня»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Анна Щербакова поблагодарила зрителей за поддержку на турнире шоу-программ.

Щербакова заняла третье место, победу одержал Алексей Ягудин.

Фигуристка выступала под музыку из фильма «17 мгновений весны».

«Спасибо всем, что были с нами, поддерживали нас всех. Спасибо всем фигуристам. Это огромная честь для меня.

Приз – приятное завершение дня. Отличные впечатления!» – сказала Щербакова.

Анна Щербакова представила номер под музыку из фильма «17 мгновений весны»

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81 комментарий

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Екатерина Ивановская
Ответ alexnew
От Вас приятно. :)
Я очень люблю этот сериал, бесподобная игра Вячеслава Тихонова, необыкновенной красоты и таланта был человек, Царствие ему Небесное. Анна не испортила концепцию сериала и выглядела достаточно органично. Первая ее программа, которая понравилась.
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EmperorNazer
Ответ плюшевая Ракета
Да бросьте, чем передаëт эмоции Щербакова, лицом Пьеро их по-вашему передаëт? Замените музыку из данной показалки, на грустную из Мастера и Маргариты и будет также, один в один, передавать страдания по Мастеру, что не выходит каменный цветок...
Да хотя бы посмотрите на ее эмоции в финальной позе, там как раз оператор лицо крупным планом показывает. Если для вас это "лицо Пьеро", то я не знаю, о чем дальше здесь говорить.
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alexnew
Ответ Екатерина Ивановская
Шикарная программа. Никогда не трогало катание Анны, но тут хочется аплодировать стоя. Гениальная музыка гениального сериала. Браво.
От Вас приятно. :)
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Марина Синельникова
Ответ takoe chuvstvo
Аня хороша! Ее нудли особенные, это какие-то яркие нудли, пронзительные и точные. Но если бы я была Глейхом, я бы давно уже поставила ей Матильду из Леона. Она же вылитая Натали Портман!
Будем надеяться всё впереди! Аня способна удивлять.
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alexnew
Ответ Anna Morgan
На месте других фигуристов, я бы уже отказалась участвовать в различного рода турнирах с ще. Эти грибы непобедимы
А Ягудину можно? :)
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Vesna krasna
не стыдно ей совсем? Несоответствие концепции турнира - главный минус в оценках.
Ведь эти места не прибавляют ей симпатиии зрителей, чего очень хотят добиться, но люди тоже все видят. Как папаша понять этого не может
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Марина Синельникова
Ответ Lapo Elkann
Но кто то всегда лучше . Хотя можно было отметить ТШТ за отличную работу. Всех подопечных представили публике с лучшей стороны.
Слава богу я не в жюри) мне бы трудно было выбрать.
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vanessa2021
Ответ Александр Шульгин
Она упала на раскатке после одинарного Акселя конек во что то попал. В программе она не падала вы пишите как всегда бред.
Я и пишу, что Щербакова упала на раскатке перед номером. Кроме нее никто не падал за все шоу, ни на раскатках, никак. . Просто факты.

В чем бред?

А вот у вас явно бред- как вы могли увидеть, что конек Анны во чтото попал, если ее показывали общим планом? Щербакова просто упала и все)))
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Этери горячая
Это было скучное выступление грибной королевы.
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alexnew
Ответ ретроградный меркурий
У меня такое ощущение, что Глейх Ане не ставит развлекательные и танцевальные номера, потому что считает, что она их переросла еще в новисах, когда катала танго и танец инков. Ну или не хочет выходить из зоны комфорта, когда есть такой соблазн поиграть со сложными, эмоциональными темами с редким талантом, который может передать чувства любой глубины и палитры. Номер у Ани получился очень эмоциональный и проникновенный. Попадание с темой фильма стопроцентное, а то, как Аня чувствует музыку, передаёт её каждой клеткой своего тела - этому нельзя научить. Это от природы.
А это что простая? :)
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alexnew
Ответ Аквамарин
Вот именно, что Щербакова всегда в одном образе. Видно другое ей недоступно.
Ну, вообще образов предостаточно. Что Маргарита - это тот же образ? А "Каждый хочет править миром"? :) Но вообще смешно ставить в укор драматическому актеру, играющему Шекспира, что он драматический актер, играющий Шекспира. :)
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Девушка Безимени
вот так вот
всего лишь)
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alexnew
Ответ takoe chuvstvo
Аня хороша! Ее нудли особенные, это какие-то яркие нудли, пронзительные и точные. Но если бы я была Глейхом, я бы давно уже поставила ей Матильду из Леона. Она же вылитая Натали Портман!
Есть такое. Но уже немного переросла этот возраст. :)
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alexnew
Ответ Katerina Sunny
Мне номер Ани понравился, но хотелось именно на этом шоу, чего-то, что раньше Аня не катала. Тем более была такая возможность выйти за рамки.
Да, мы видели, как некоторые вышли за рамки и насколько смешно это было в их исполнении.
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плюшевая Ракета
Ответ EmperorNazer
Пересмотрел номер, в очередной раз поражаюсь, насколько же Аня тонко чувствует музыку, буквально каждую ноту, каждый акцент воспроизводит руками и корпусом. Ну и в передаче эмоций ей равных сложно найти. Пусть это не выход из зоны комфорта для нее, но в этой зоне она себя чувствует настолько, извиняюсь за тавтологию, комфортно, что ее высокие баллы и призовое место никаких вопросов не вызывают.
Да бросьте, чем передаëт эмоции Щербакова, лицом Пьеро их по-вашему передаëт? Замените музыку из данной показалки, на грустную из Мастера и Маргариты и будет также, один в один, передавать страдания по Мастеру, что не выходит каменный цветок...
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Tan Tan
Анюта кстати, сказала не просто "это честь для меня", она остальным фигуристам сказала, что для неё честь с ними кататься🤗
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Lapo Elkann
Ответ Аквамарин
Вот именно, что Щербакова всегда в одном образе. Видно другое ей недоступно.
У нее нет харизмы и правильно делают , что ставят один и тот же образ. И вообще, в основном фигуристы катают одно и тоже под разную музыку.
Вот Камила была в другом образе, опустили под АЗ. Хотя может быть из за того , что она выиграла приз зрителей. Я только так могу обяснить десятое место . и место Соника тоже.
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alexnew
Аня прекрасно передала образ.
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ретроградный меркурий
Ответ vanessa2021
Вы смотрели номер? Щербакова перед тем как встать в стартовую позу пыталась прыгнуть и упала))) Кроме нее ктото упал в этом шоу?
Именно поэтому спортсмены и распрыгиваются перед программой, чтобы почувствовать лёд. Хейтеры уже не знают что предъявить Ане, в ход пошли даже тренировочные прыжки.
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Аквамарин
Ответ unknownman
Аня после операции на колене прыгает аксель, при том что даже Валиева без прыжков (не говоря уж про Загитову с Медведевой) - это, конечно, впечатляет.
Зачем врать? Ну все же смотрели, был у Камилы прыжок, так еще и динамичное катание, а не вселенские скорбящие нудли Щербаковой. Хорошо устроилась Щербакова, одно и то же выражение лица и взмахи руками под разную музыку, вот и новая программа готова.
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Александр Шульгин
Ответ vanessa2021
Вы смотрели номер? Щербакова перед тем как встать в стартовую позу пыталась прыгнуть и упала))) Кроме нее ктото упал в этом шоу?
Она упала на раскатке после одинарного Акселя конек во что то попал. В программе она не падала вы пишите как всегда бред.
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EuhenioV
Ответ Прекрасная фурия
Похоже, щербаботов в тему нагнали. По другим ресурсам одни вопросы по поводу 3-го места.)))))
Так и развлекайтесь на других ресурсах,можете даже выбежать из подъезда на улицу и в грязной лужице поваляться,вас не осудим.😂
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Тайга86
Номер не очень понравился, он душевный, но совершенно без изюма. Для Ани по прежнему хочется какой-то жизни что ли, чуть больше энергии, такого образа, чтобы встрепенулась и загорелись глаза...так, как во второй части МиМ. Но, отмечу. Анна выглядела отлично, похудевшая, похорошевшая, более легкая на льду..От этого прога вышла очень нежной и чувственной. Было ощущение что вернулась..
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kate_ko
Ответ Delirium
Они с Авером, конечно, слегка сжульничали. Леша уже катал похожую пантомиму в шоу в прошлом году, кажется. Но исполненный тройной с его травмами и возрастом- это настоящий чемпион на льду!
пошли проверенным путем, за что сложно осуждать, ведь это позволило победить. я уважаю оба пути: и выход за рамки, и делать то, что максимально тебя раскрывает.
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kate_ko
Ответ takoe chuvstvo
Честно, вы мне сообщили новость о другой версии Леона) буду смотреть, хотя я догадываюсь как она там раскрывается. Парфюмер согласна 100%
по-лолитьи раскрывается, сложный фильм, сложный образ, не знаю, как его вывезла юная Натали. кмк, в ФК мог бы вызвать бурю не самых положительных эмоций такой образ. если что, я не сторонник того, что искусство ни жить ни быть должно быть высокоморальным, но все же в ФК есть свои границы и их нужно уважать
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