Иоланда Чен: «Леша Ягудин – восторг! Жалко, не было Плющенко, но ему не до соревнований, он весь в тренерстве»
Иоланда Чен сожалеет, что на турнире шоу-программ не было Евгения Плющенко.
Победу на турнире «Русский вызов» одержал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
«Леша Ягудин – восторг! И не потому, что у него день рождения. Мы знаем – он большой артист. Шедевр! Прекрасно воплощается в разные образы в течение большой спортивной жизни.
Жалко, не было Жени Плющенко, но ему не до соревнований – он весь в тренерстве.
Очень понравилась пара Боброва – Соловьев. У них была великолепная программа. Поставила бы их на месте судей чуть выше.
Все очень хороши, но то, что сделал Ягудин, выбивает из общей канвы всех программ. Мне показалось это большим искусством! Мы все прослезилась, и не зря он плакал. Было здорово!
Я бы и Матвею (Ветлугину) поставила больше. У него интересная задумка. Он хорошо изобразил Лешину дорожку, должна сказать. Он изобразил самые знаковые номера наших спортсменов. Идея хорошая!
Господи, как же здорово выступил Коляда! Он мне очень понравился. Как жалко, что мы видим его последнее время так редко на льду.
Я бы и ему поставила больше баллов. Так что мы не во всем согласны с судьями, ха-ха», – сказала Чен.
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И раздражал весь этот "бенефис", который устроили после его выступления, когда Ягудин, Хрусталев, Тарасова минут 10 сыпали друг другу комплиментами, обнимались и рыдали. Это неуважение по отношению к другим спортсменам, не менее заслуженным.