Иоланда Чен: «Леша Ягудин – восторг! Жалко, не было Плющенко, но ему не до соревнований, он весь в тренерстве»

Теги Евгений Плющенко Алексей Ягудин Иоланда Чен мужское катание Михаил Коляда Матвей Ветлугин Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Иоланда Чен сожалеет, что на турнире шоу-программ не было Евгения Плющенко.

Победу на турнире «Русский вызов» одержал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

«Леша Ягудин – восторг! И не потому, что у него день рождения. Мы знаем – он большой артист. Шедевр! Прекрасно воплощается в разные образы в течение большой спортивной жизни.

Жалко, не было Жени Плющенко, но ему не до соревнований – он весь в тренерстве.

Очень понравилась пара Боброва – Соловьев. У них была великолепная программа. Поставила бы их на месте судей чуть выше.

Все очень хороши, но то, что сделал Ягудин, выбивает из общей канвы всех программ. Мне показалось это большим искусством! Мы все прослезилась, и не зря он плакал. Было здорово!

Я бы и Матвею (Ветлугину) поставила больше. У него интересная задумка. Он хорошо изобразил Лешину дорожку, должна сказать. Он изобразил самые знаковые номера наших спортсменов. Идея хорошая!

Господи, как же здорово выступил Коляда! Он мне очень понравился. Как жалко, что мы видим его последнее время так редко на льду.

Я бы и ему поставила больше баллов. Так что мы не во всем согласны с судьями, ха-ха», – сказала Чен. 

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33 комментария

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Toplady
Ответ Loliloo
Лёша только так и может побеждать, в отсутствие Плющенко)
+++++++, Лёша взял медальку и слился как стаканчики тутберидзе, а Плющенко ещё десяток лет тащил мужскую одиночку так, что ещё никто из наших не достиг его высот
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Kareglazaya
Ответ Lala M
Че-то я вообще оценок не поняла. Ягудина, конечно, с Днём рождения, но выходить пьяным на лёд - стыдно. По мне - это было кривляние, а не номер. Жалко молодёжь, на соревнованиях за возраст ставят баллы, на шоу тоже.
У меня такое же мнение. Всё было слишком наигранно, много кривляния. И сам какой-то неопрятный, небритый. У него было много очень удачных номеров и показательных, и соревновательных, но этот к ним точно не относится.
И раздражал весь этот "бенефис", который устроили после его выступления, когда Ягудин, Хрусталев, Тарасова минут 10 сыпали друг другу комплиментами, обнимались и рыдали. Это неуважение по отношению к другим спортсменам, не менее заслуженным.
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Toplady
Правильно сделал Плющенко, зачем ему этот балаган, ему на замену колена денег не надо выпрашивать))) в отличие от яги, ничего особенного в его номере не было, музыка отдельно, развёл как обычно нюни сопли после выступления и всё
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Kareglazaya
Женя весь в шоу-бизнесе))
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EuhenioV
Ответ garovatat
"Жалко, не было Жени Плющенко, но ему не до соревнований – он весь в тренерстве" - ахаха, это троллинг, да? чен, зачетненько получилось. не тонкО конечно, но для горок - в самый раз!))
Что любопытно,Чен у них на довольствии явно не сидит,но подаёт знаки готовности😄
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Галина Александрова
Ответ garovatat
"Жалко, не было Жени Плющенко, но ему не до соревнований – он весь в тренерстве" - ахаха, это троллинг, да? чен, зачетненько получилось. не тонкО конечно, но для горок - в самый раз!))
Жжёт Лёлька)
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Светлана Романова
Ответ Александр Шульгин
Из мужчин а понятно что судили так чтобы в тройке было по одному представителю был лучший Коляда.
Я с вами согласна .Из мужчин лучшим был Коляда и только он должен был быть в призерах.А если будут за стаж,слезы и поведение явно навеселе первые места раздавать,то это уже не спорт,а цирк.Но и в цирке переиграть Олега Попова было бы нереально.
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Александр Иванов
Плющенко, наверное, с самого начала понимал "политику партии" (или же ему проговорился сценарист шоу). Вот он и заломил цену, которую точно не примут. Какие могут быть к нему претензии? Вот как его включить в данный сценарий? Тоже поставить ему макс. баллы? Или отдать ему приз зрительских симпатий? Тут и так постарались раздать "всем сестрам по серьгам", но всё равно куча спортсменов осталась без призов. Не вписывался он в этот сценарий никак.
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Evil Man
Если бы Плющенко еще и тут Ягудину проиграл, то его подопечные долго бы своего главного "тренера" не дождались из запоя :)
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garovatat
"Жалко, не было Жени Плющенко, но ему не до соревнований – он весь в тренерстве" - ахаха, это троллинг, да? чен, зачетненько получилось. не тонкО конечно, но для горок - в самый раз!))
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Lala M
Че-то я вообще оценок не поняла. Ягудина, конечно, с Днём рождения, но выходить пьяным на лёд - стыдно. По мне - это было кривляние, а не номер. Жалко молодёжь, на соревнованиях за возраст ставят баллы, на шоу тоже.
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Jessi
Ответ pele_kan
Хе, заслуженный тренер России Траньков как-то нашел свободное время для выступления, хотя тоже весь в тренерстве. И даже ценник в 10 лямов не заламывал.
Вы сравнили конечно Транькова, седьмого тренера одной пары и Плющенко, у которого десятки учеников
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Gemma157
лучший был коляда. вот где катание. и алиев. тоже катание. а ягудин.. ну сделали подарок на день рождения человеку, который 20 лет назад выиграл ои, ну и ладно..
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Loliloo
Светлана Менова, Евгений Викторович только приехал с ПР по младшим с Марий Эл и сейчас вовсю готовится к предстоящим шоу.
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Loliloo
Ответ Маргарита В Сафронова
Плющенко проиграл, даже не участвуя))))) Лӗша и так может побеждать.
Лёша только так и может побеждать, в отсутствие Плющенко)
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Девушка Безимени
да что уж такого новаторского у ягудина
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opty
В тренерстве ? В скандалах скорее...
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ретроградный меркурий
Плющенко бы не пережил очередного поражения от Ягудина, поэтому и спрятался в Горках. Так у него просто полыхает, а участвуй он в соревновании, был бы ожог третьей степени, травма головы от битья об стену и сорванное горло
+11
-2
+9
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Orange carrot
Почему, цена вопроса просто не устроила🤪а так запросто на один вечер Плющ послал бы тренерство
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Александр Шульгин
Ответ Loliloo
Что было такого у Ягудина? Жаль Коляду, Семененко, Гуменника,
Из мужчин а понятно что судили так чтобы в тройке было по одному представителю был лучший Коляда.
+1
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Маргарита В Сафронова
Ответ Loliloo
Что за бред? Плющенко здесь не было, а если бы выступал, то точно лучше Яги.
Плющенко проиграл, даже не участвуя))))) Лӗша и так может побеждать.
+6
-2
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Hardy
не, просто плющ только "за деньги да"🤣
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Loliloo
Ответ Маргарита В Сафронова
Ягудин снова победил Плющенко. В сердцах зрителей.
Что за бред? Плющенко здесь не было, а если бы выступал, то точно лучше Яги.
+3
-11
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N-fox
Плющенко труханул. А если б участвовал, и Леша опять победил?? Что бы про себя услышали достопочтенные судьи?))
+16
-1
+15
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Loliloo
Что было такого у Ягудина? Жаль Коляду, Семененко, Гуменника,
+4
-3
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