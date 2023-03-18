Иоланда Чен: «Леша Ягудин – восторг! Жалко, не было Плющенко, но ему не до соревнований, он весь в тренерстве»

Иоланда Чен сожалеет, что на турнире шоу-программ не было .

Победу на турнире «Русский вызов» одержал олимпийский чемпион .

«Леша Ягудин – восторг! И не потому, что у него день рождения. Мы знаем – он большой артист. Шедевр! Прекрасно воплощается в разные образы в течение большой спортивной жизни.

Жалко, не было Жени Плющенко, но ему не до соревнований – он весь в тренерстве.

Очень понравилась пара Боброва – Соловьев. У них была великолепная программа. Поставила бы их на месте судей чуть выше.

Все очень хороши, но то, что сделал Ягудин, выбивает из общей канвы всех программ. Мне показалось это большим искусством! Мы все прослезилась, и не зря он плакал. Было здорово!

Я бы и Матвею ( ) поставила больше. У него интересная задумка. Он хорошо изобразил Лешину дорожку, должна сказать. Он изобразил самые знаковые номера наших спортсменов. Идея хорошая!

Господи, как же здорово выступил ! Он мне очень понравился. Как жалко, что мы видим его последнее время так редко на льду.

Я бы и ему поставила больше баллов. Так что мы не во всем согласны с судьями, ха-ха», – сказала Чен.

Плющенко готов кататься на турнире шоу-программ за гонорар 10 млн: «Оно мне нахрен надо? Я озвучил цифру федерации»