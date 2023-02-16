Плющенко готов кататься на турнире шоу-программ за гонорар 10 млн: «Оно мне нахрен надо? Я озвучил цифру федерации»

Двукратный олимпийский чемпион заявил, что готов выступить на турнире по шоу-программам за гонорар в размере 10 миллионов рублей.

Турнир пройдет в Москве 18 марта. Участвовать могут как бывшие, так и действующие фигуристы.

– На турнире по шоу-программам вас не ждать?

– Меня? А мне же никто не предлагал.

– Так там самому надо подавать заявки.

– Понимаешь, я буду подавать? Оно мне нахрен надо? Я же озвучил цифру федерации давным-давно. Они ко мне вышли, спросили: «Будешь кататься?» Я сказал: «Пожалуйста. Есть цифра, я могу откататься».

– Какая цифра, если не секрет?

– 10 миллионов я озвучил.

– Там победителю 5 дают.

– Вы хотите сравнить победителей и меня? Все ребята очень хорошие, но пусть свое покатаются, добьются результатов, которые были [у меня], встанут на ножки вот так вот уверенно. И потом будем говорить, – сказал Плющенко.