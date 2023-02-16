Плющенко готов кататься на турнире шоу-программ за гонорар 10 млн: «Оно мне нахрен надо? Я озвучил цифру федерации»
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что готов выступить на турнире по шоу-программам за гонорар в размере 10 миллионов рублей.
Турнир пройдет в Москве 18 марта. Участвовать могут как бывшие, так и действующие фигуристы.
– На турнире по шоу-программам вас не ждать?
– Меня? А мне же никто не предлагал.
– Так там самому надо подавать заявки.
– Понимаешь, я буду подавать? Оно мне нахрен надо? Я же озвучил цифру федерации давным-давно. Они ко мне вышли, спросили: «Будешь кататься?» Я сказал: «Пожалуйста. Есть цифра, я могу откататься».
– Какая цифра, если не секрет?
– 10 миллионов я озвучил.
– Там победителю 5 дают.
– Вы хотите сравнить победителей и меня? Все ребята очень хорошие, но пусть свое покатаются, добьются результатов, которые были [у меня], встанут на ножки вот так вот уверенно. И потом будем говорить, – сказал Плющенко.
работничек хренов
Что удивительного?
Этот еще хуже.