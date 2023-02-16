Плющенко готов кататься на турнире шоу-программ за гонорар 10 млн: «Оно мне нахрен надо? Я озвучил цифру федерации»

Теги Евгений Плющенко деньги брань Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что готов выступить на турнире по шоу-программам за гонорар в размере 10 миллионов рублей. 

Турнир пройдет в Москве 18 марта. Участвовать могут как бывшие, так и действующие фигуристы.

– На турнире по шоу-программам вас не ждать?

– Меня? А мне же никто не предлагал.

– Так там самому надо подавать заявки.

– Понимаешь, я буду подавать? Оно мне нахрен надо? Я же озвучил цифру федерации давным-давно. Они ко мне вышли, спросили: «Будешь кататься?» Я сказал: «Пожалуйста. Есть цифра, я могу откататься».

– Какая цифра, если не секрет?

– 10 миллионов я озвучил.

– Там победителю 5 дают.

– Вы хотите сравнить победителей и меня? Все ребята очень хорошие, но пусть свое покатаются, добьются результатов, которые были [у меня], встанут на ножки вот так вот уверенно. И потом будем говорить, – сказал Плющенко.

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109 комментариев

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Ramisik
Да все они такие, эти спортсмены и артисты. Все великие патриоты, когда бюджетные деньги рекой и партия незыблема. Но как бюджетные деньги закончатся и партия даст слабинку - резко окажутся в загнивающей америке и будут там доказывать как презирают вождя и как их пытали на бюджетные денежки
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Анна Беляева
Ответ Алина Бель
Он просто не очень умный)
Слушайте, ну, тут ума-то особенного не надо. он всю жизнь в системе вертится, давно должен был ее понять даже при очень невысоком айкью. У тренера пусть спросит, как правильно поворачиваться в этих виражах. Он ж ереально карьеры своим спортсменам подрубает таким поведением.
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Что с рылом?
Вопрос в другом. Нахрен ты кому нужен со своим катанием за 10 миллионов. Тем более бюджетных денег. 5 обсосанных чупа чупсов тебе цена и твоей жене. Целый так и быть сыну. 100% там такое же эго растет.
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Sweet Little Sister
Ответ Ronaldo187
"Встанут на ножки, вот так вот уверенно". Ха-ха-ха, это говорит персонаж который всю свою жизнь сидит на горбу у трудящихся, получая свои ганорары от налогов ложащихся на плечи простых людей.
это ты трудящийся?)
работничек хренов
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JinDos
Какой же я ловлю с него кринж, это что-то. От Яны столько не кринжую…
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NBC
Собака 🐕‍🦺 сутулая!
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Алина Бель
Ответ Анна Беляева
Нет, ядаже могу понять такой диалог с федерацией. Ну, соревноваться тебе неинтересно, но дополнительный пиар на себе готов помочь создать за отдельные деньги. На кой ляд ты это озвучиваешь в интервью, тем более, учитывая, что федерация явно на условие не согласилась. Подобные слова не прибавляют ни доброжелательного отношения любителей фигурного катания, ни федерацию не делают лояльнее, а в ФК это не лишнее. Все-таки странный ты, Евгений Викторович. А ведь был прекрасный спортсмен. Так проходит слава мира...
Он просто не очень умный)
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Maksat S
Плющ и Рудковская ну прям идеально подходят друг к другу. Они были рождены для этого брака
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unknownman
Он уже прибухнул похоже... Хотя, когда он рассуждал трезво?
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Оксана Иванова
Ему к психиатру надо с манией величия
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ɔculpa
Ответ Sky Smoker
Не, он конечно великий и все такое, не умаляя достижений. Но как человек Плющ окончательно оскотинился и перестал хоть что-то помимо зелененьких бумажек замечать. Ну как так можно?.. Ничего кроме мани теперь не интересует, вообще ничего. Ноль духовности. Баба Яна разбудила в нём дикое лихо :(
То, что он не хочет кататься, и готов делать это только за большую конкретную сумму – в этом лично я ничего криминального не вижу. Все мы не сделаем многие вещи лишь до определённого размера оплаты. А также мы вольны и сформулировать свою позицию, и то, как это делает Плющ, не обнажает в нём ничего, кроме чванливого самодовольства.
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шампион
Почем бедуинские прыжки для народа?
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Анна Беляева
Нет, ядаже могу понять такой диалог с федерацией. Ну, соревноваться тебе неинтересно, но дополнительный пиар на себе готов помочь создать за отдельные деньги. На кой ляд ты это озвучиваешь в интервью, тем более, учитывая, что федерация явно на условие не согласилась. Подобные слова не прибавляют ни доброжелательного отношения любителей фигурного катания, ни федерацию не делают лояльнее, а в ФК это не лишнее. Все-таки странный ты, Евгений Викторович. А ведь был прекрасный спортсмен. Так проходит слава мира...
+1
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pashkka
Ну так федра к нему ж..ой - и он к ней так же.
Что удивительного?
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Сергей Чекрыжов
10 млн, это не цифра цифра - это число, тупой ты ледовый танцор со странными железными каблуками на ботинках.
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Spaten
Футболистом себя почувствовал?))
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prada
Плющ прав !
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Gemma157
что подкупает в евгение викторовиче, так это то, что несмотря на свое величие он остается скромным и застенчивым человеком)
+3
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ЮИ
Деньги, деньги, дребеденьги... https://youtu.be/NWTEhkG73yU
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Антон Кривоногов
Миша Южный, теннисист, кто помнит, просил за участие в Сборной России двести тысяч долларов в Кубке Дэвиса.
Этот еще хуже.
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Тайга86
Евгений конечно понабрался от Яны совсем не того, чего нужно. И ведь неплохой мужик, намного добрее того же озлобленного на все и всех вокруг а ля интеллигента Лёшу. Не идет ему это совсем. И всегда радует, когда загораются глаза от работы на льду, как он волнуется за бортиком, что есть Свои ученики, что он Наставник....Эх, Женя, этот дорогой-дешевый пафос не красил еще никого...
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Anna Leonova
Мне тоже никто не предлагал, но я бы запросила 20 лямов! Не меньше!!!))))))
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Ronaldo187
"Встанут на ножки, вот так вот уверенно". Ха-ха-ха, это говорит персонаж который всю свою жизнь сидит на горбу у трудящихся, получая свои ганорары от налогов ложащихся на плечи простых людей.
+1
-3
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Jesse Boy
мне одному похер, что он будет делать или не делать?
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Delirium
Ответ Sky Smoker
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Тут на вкус и цвет. Ягудин никого не хейтит, за того же Коляду он всей душой болеет, просто Миша его расстраивает год за годом, а Ягудин иногда не сдерживается.
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