Зрительское голосование для «Русского вызова» открыли до начала турнира. Там лидируют фигуристы, которые еще не выступали
Зрительское голосование для «Русского вызова» открыли до начала турнира.
Голосование идет на официальной странице «Спорт на Первом» в VK.
Сейчас там лидируют фигуристы, которые еще не выступали на соревновании.
Например, в голосовании по женскому катанию лидирует Камила Валиева, набравшая больше 3000 голосов. Валиева выступит только под 21 номером из 24.
Победителям голосования дадут приз в 1 миллион рублей.
В принципе это все, что нужно знать о ценности таких голосований)