Зрительское голосование для «Русского вызова» открыли до начала турнира. Там лидируют фигуристы, которые еще не выступали

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Зрительское голосование для «Русского вызова» открыли до начала турнира.

Голосование идет на официальной странице «Спорт на Первом» в VK.

Сейчас там лидируют фигуристы, которые еще не выступали на соревновании.

Например, в голосовании по женскому катанию лидирует Камила Валиева, набравшая больше 3000 голосов. Валиева выступит только под 21 номером из 24.

Победителям голосования дадут приз в 1 миллион рублей.

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19 комментариев

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Anna Kovaleva
Ответ Pema
А почему тогда имена победителей этого шоу заранее не назвали? ))
Кто последними выступает, те и победители "в упорной борьбе". Очевидно же.
0
-1
-1
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galik55
Оставили бы Гришина, без Хрусталева
0
-1
-1
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Белая_и_пушистая
Допинг рулит
+4
-1
+3
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Pema
А почему тогда имена победителей этого шоу заранее не назвали? ))
+2
-1
+1
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WinterTale
Это было предсказуемо. Можно сразу отменять этот фарс.
+2
-1
+1
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Сергей Южин
А подсчет голосов кто ведет? Уж не сама ли Элла Памфилова??
0
-1
-1
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Сергей Амбросий
Валиеву жалеют дальше с ои))) но все знают что самая любимая Медведева
+1
0
+1
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Maecenas
Ответ Фатима Кочкарова
Сейчас Щербакова и Алина отправят ботов. Битва будет жаркой между ботами Ани и Алины. Я ставлю на Алину. У нее кроме ботов, есть еще поклонники
пока ботов нет, то хорошо видно, кто у кого есть.
0
0
0
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Elenavasilevna
Ответ Лидия Развозжаева
Как можно голосовать за то ,что не видели?
За своих любимок)))
+2
0
+2
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Elenavasilevna
Как это по нашему))))
+3
-1
+2
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Лидия Развозжаева
Как можно голосовать за то ,что не видели?
+5
0
+5
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Vanilopa
Кто-то удивлен? Я нет
+6
0
+6
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Наталья Грабовская
"Объективненько"....
+6
0
+6
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Фатима Кочкарова
Сейчас Щербакова и Алина отправят ботов. Битва будет жаркой между ботами Ани и Алины. Я ставлю на Алину. У нее кроме ботов, есть еще поклонники
+4
-7
-3
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Orange carrot
Не поняла, а где фанаты Алины?😄как их шавуха-то обошла?
+5
-3
+2
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Anton_Right
Всё гениальное просто. "Блестящее" решение Первого канала !!!!
+4
0
+4
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Natalia Solomakha
Какой позор.
+11
0
+11
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Sportsfan
Абсурдность этого голосования была понятна уже давно. Битва фанбаз для увеличения охвата турнира. Жаль, что действительно крутые номера мимо кассы пройдут…
+11
0
+11
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Элла Бурс
пххахахахахаха))
В принципе это все, что нужно знать о ценности таких голосований)
+22
0
+22
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