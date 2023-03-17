Первый канал показал жеребьевку турнира по шоу-программам: Загитова в белой рубашке, Валиева в топе с рукавами
Первый канал показал жеребьевку турнира по шоу-программам «Русский вызов».
Соревнования по показательным номерам пройдут 18 марта в московском «Мегаспорте», начало – 17:00 по московскому времени.
В турнире примут участие как действующие спортсмены, так и чемпионы, уже завершившие карьеру.
Результаты жеребьевки можно посмотреть здесь.
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