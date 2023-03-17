Первый канал показал жеребьевку турнира по шоу-программам: Загитова в белой рубашке, Валиева в топе с рукавами

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Первый канал показал жеребьевку турнира по шоу-программам «Русский вызов».

Соревнования по показательным номерам пройдут 18 марта в московском «Мегаспорте», начало – 17:00 по московскому времени.

В турнире примут участие как действующие спортсмены, так и чемпионы, уже завершившие карьеру.

Результаты жеребьевки можно посмотреть здесь.

Необыкновенный турнир фигуристов захватит эфир Первого канала на 4 (!) часа. Что о нем известно?

«Классную идею превратили в шапито». А нужен ли вообще турнир шоу-программ?

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11 комментариев

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Валерий Петров
Кхм, так жеребьевка-то была, оказывается? А то вчера в теме шоу программ все истерили, что никакой жеребьевки не было, порядок выступления распределен то ли Первым, то ли Федрой, то ли самой Тутберидзе вместе со Стасом Щербаковым. Ау, вчерашние истерички - вы где?
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Маргарита В Сафронова
Понравились слова Морозоаа: Посоревнуемся в искусстве. Лично я немного подустала от этой беспрестанной борьбы и с соперниками, и с политиками. Хочется красоты победителей. Классное завершение сезона!
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Verysia
Всех поскорее хочется увидеть на льду, пусть порадуют нас интересными программами.
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Mohnatiy
Скоро дойдём до новостей о завязывании шнурков и том, кто с какой ноги вышел на лёд...
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Маргарита Баринова
Ответ Andreir888
Спортс у нас нынче филиал программы "Модный приговор"))
Спортс нынче подрабатывает пиарщиками Валиевой, на субподряде у Первого
+8
-4
+4
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Кваксель
Ха-ха, девы прям серьезные, чует мое сердце, никакое для них это не шоу😅
+8
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Лемур
Кто бы что ни говорил, но как приятно видеть все эти имена вместе.
+11
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Andreir888
Спортс у нас нынче филиал программы "Модный приговор"))
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olvl
Спасибо за ролик, всегда приятно лишний раз увидеть наших прекрасных фигуристов. Ждём на льду с огромным нетерпением. Всем удачи.
+9
-3
+6
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askarik1992
А какое нижнее белье было на них спортс умолчал)
+10
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eskerro
Какая важная информация!
+5
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