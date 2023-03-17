Камила Валиева о новой программе: «Будет микс из того, что было, и чего-то нового. После шоу объясню, почему мне было тяжело это катать»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Камила Валиева рассказала о номере для турнира «Русский вызов».

Фигуристка выступит на соревнованиях по шоу-программам, которые пройдут 18 марта в Москве.

«Будет микс из того, что было, и чего-то нового. Мне очень нравится. После шоу объясню, почему мне было немного тяжело это катать. Уже как в театре, наверное», – сказала Валиева в эфире Первого канала.

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41 комментарий

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Этери горячая
Все с нетерпением ждут выступления примы Камиллы.
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Versa
Опять страдания будут?) застряла в образе "несчастного ребенка, который пережил нечеловеческие страдания". Только вот запрещенный препарат в пробе взялся откуда-то.
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Alexander X
Ответ BruNeu
Как в цирке это у трусовой
шоу-программа Труэллы - самая ожидаемая, на 18 марта...
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Lapo Elkann
Ответ maripous
Нет мне совсем не тяжело на спортс. И чем то другим я тоже занимаюсь.
Ну не видели программу , но страдаете.
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Sivl
Ответ Оксана Иванова
Можно предположить, что композиция будет быстрая и от этого тяжело… почему сразу предполагать негатив?!
Потому что это спортс, не ищите тут логики. Нормальные юзеры тут раньше были, но их комментарии просто тонут в потоках известной субстанции. Если говорить про Камилу, то общий тон в коментах тут будет негативный независимо от того, что она сказала.
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maripous
Ответ Lapo Elkann
Скорее всего вам тяжело на спортс. Займитесь чем то другим.
Нет мне совсем не тяжело на спортс. И чем то другим я тоже занимаюсь.
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Lapo Elkann
" как в театре,"
вот это мне нравится. К тому же быстрый темп из девушек видимо будет только у Валиевой.
Хейтеры доживите до завтра.
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Lapo Elkann
Ответ Александр Шульгин
Ей теперь постоянно тяжело это теперь фишка такая
Ты иди на ветку АЩ. там еще тяжелее.
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Lapo Elkann
Ответ maripous
Опять страдать будет? Надоела она уже. Допинг меньше надо было жрать. Спасибо бы сказала, что ее продолжают раскручивать получше многих и приглашать в денежные шоу. Тяжело-не катайся.
Скорее всего вам тяжело на спортс. Займитесь чем то другим.
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asusp527
Ответ NataliaB.3003
Вот это точно о вас!.🤣🤣🤣🤣 😁 Попали в ловушку собственных комментариев.
Переход га личности-верный признак недостатка аргументов.
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NataliaB.3003
Ответ asusp527
Мыши продолжали есть кактус🤣
Вот это точно о вас!.🤣🤣🤣🤣
😁 Попали в ловушку собственных комментариев.
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BruNeu
Ответ Alexander X
эх... уже как в цирке... так бы и сказала, Ками... но на первом бы это не "пропустили"...
Как в цирке это у трусовой
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Магнетист*
Monday...Понедельник - день тяжелый )
А без шуток - Очень жду, Камила
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Оксана Иванова
Можно предположить, что композиция будет быстрая и от этого тяжело… почему сразу предполагать негатив?!
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Alexander X
эх... уже как в цирке... так бы и сказала, Ками... но на первом бы это не "пропустили"...
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Tatuana
Камила, настройся на позитивную волну!
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Nad73
Ответ N-fox
Номер будет новый, если вы вдруг не поняли😉
Новый,но микс старых,если вы не поняли)
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asusp527
Мыши продолжали есть кактус🤣
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Валерий Петров
Ответ Александр Шульгин
Ей теперь постоянно тяжело это теперь фишка такая
Номер с Венсдей как-то выбивается из этого ряда.
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Александр Шульгин
Ей теперь постоянно тяжело это теперь фишка такая
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Валерий Петров
Ответ N-fox
Для тех, кто уже критикует номер за то, что там одни страдания. Ками про это ни слова не сказала. Посмотрите хотя бы видео. Ну, или дождитесь завтра, прежде чем делать выводы.
Просто местные комментаторы почти все телепаты, копающиеся в мыслях фигуристов, тренеров, судей, и всей федры
+9
-6
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Додик Аксель
Краткое содержание номера : Камила будет на "Шаре", попадёт в " Шторм", но семейка Аддамс её спасёт, протянув руку...
+14
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Manukello
Потому что легко было катать во времена сдачи пробы на ЧР2022
+8
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Alexander X
что-то такое описание меня напрягает 😓
закономерный вопрос: что за 💩 такое придумали...
ладно, "надо посмотреть"...
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Владислава Крюкова
Ответ Kovka Gnutik
А разве так можно по правилам? /Каждый из Участников Турнира должен будет представить оригинальный показательный номер, созданный специально для данного Турнира.../
Ну так а с чего вы взяли, что про микс из того, что было, она имела ввиду куски из программ, а не стиль катания и музыки?
+6
-1
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