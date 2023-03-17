Камила Валиева о новой программе: «Будет микс из того, что было, и чего-то нового. После шоу объясню, почему мне было тяжело это катать»

рассказала о номере для турнира «Русский вызов».

Фигуристка выступит на соревнованиях по шоу-программам, которые пройдут 18 марта в Москве.

«Будет микс из того, что было, и чего-то нового. Мне очень нравится. После шоу объясню, почему мне было немного тяжело это катать. Уже как в театре, наверное», – сказала Валиева в эфире Первого канала.

Необыкновенный турнир фигуристов захватит эфир Первого канала на 4 (!) часа. Что о нем известно?

«Классную идею превратили в шапито». А нужен ли вообще турнир шоу-программ?