Анна Щербакова: «Новая программа очень сильная и сложная. На тренировках не получается ее катать безэмоционально»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Анна Щербакова Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Чемпионки мира Анна Щербакова и Евгения Медведева рассказали о новых номерах.

Фигуристки выступят на открытом турнире по шоу-программам, который пройдет 18 марта в Москве.

«Программа очень сильная, очень сложная. Когда я катаю на тренировках, у меня не получается ее катать безэмоционально», – сказала Щербакова в эфире Первого канала.

«Будет небольшой анонс и небольшая инструкция для вас», – отметила Медведева.

Необыкновенный турнир фигуристов захватит эфир Первого канала на 4 (!) часа. Что о нем известно?

«Классную идею превратили в шапито». А нужен ли вообще турнир шоу-программ?

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этери горячая
Ответ Perfeksionistka
Анютик, видать, совсем бровки свои сломает в этой "очень сильной, очень сложной" программе..
Брови как небоскреб
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Призрачный триксель
Всегда жду выступление Ани с нетерпением,удачи 🥰
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Беглый*
Больше всех ждём тебя, Аня
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sivl
Очень жду, что подготовили для Анюты. Мне кажется, ей пора уже поставить что-то оригинальное и современное.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Svetlana Yablonskaya
Анюта, твои болельщики очень ждут тебя на льду! Должно быть огненно.
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NataliaB.3003
Ответ Грибная Фея
жду с нетерпением)
++ Я тоже..
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдель
Аня, жги!
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Perfeksionistka
Анютик, видать, совсем бровки свои сломает в этой "очень сильной, очень сложной" программе..
+13
-19
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Ожидания и интриги более, чем предостаточно в подготовленных новых номерах наших фигуристов. Ждёмс и удачи всем !
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Грибная Фея
жду с нетерпением)
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ева Майская
С нетерпением жду звтр дня. Хочется посмотреть, что получится из этого турнира и, конечно, ооочень хочется увидеть Анечку с новой программой )
Вообще, состав хороший. Думаю, будет интересно! )
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lanapiano
Анечка, удачи! Ждём!
+19
-8
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кваксель
Суля по последнему ролику у Камилы будет что-то нетривиальное. Может что-нибудь в стиле Бертона поставили? У Ани и Алины, если судить по отрывкам, что-то более традиционное
+4
-9
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий