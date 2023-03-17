Анна Щербакова: «Новая программа очень сильная и сложная. На тренировках не получается ее катать безэмоционально»

Чемпионки мира и рассказали о новых номерах.

Фигуристки выступят на открытом турнире по шоу-программам, который пройдет 18 марта в Москве.

«Программа очень сильная, очень сложная. Когда я катаю на тренировках, у меня не получается ее катать безэмоционально», – сказала Щербакова в эфире Первого канала.

«Будет небольшой анонс и небольшая инструкция для вас», – отметила Медведева.

Необыкновенный турнир фигуристов захватит эфир Первого канала на 4 (!) часа. Что о нем известно?

«Классную идею превратили в шапито». А нужен ли вообще турнир шоу-программ?