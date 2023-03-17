Алина Загитова о программе для шоу-турнира: «Когда выйду на лед, немногие меня узнают. Я в этом 100% уверена»
Алина Загитова считает, что ее будет сложно узнать в новой программе.
Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 выступит на открытом турнире шоу-программ, который пройдет в Москве 18 марта.
«Когда я выйду на лед, немногие меня узнают. Когда будут говорить: представляем, Алина Загитова – все будут с такими глазами. Я в этом 100% уверена», – сказала Загитова в эфире Первого канала.
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