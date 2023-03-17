Алина Загитова о программе для шоу-турнира: «Когда выйду на лед, немногие меня узнают. Я в этом 100% уверена»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Алина Загитова считает, что ее будет сложно узнать в новой программе.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 выступит на открытом турнире шоу-программ, который пройдет в Москве 18 марта.

«Когда я выйду на лед, немногие меня узнают. Когда будут говорить: представляем, Алина Загитова – все будут с такими глазами. Я в этом 100% уверена», – сказала Загитова в эфире Первого канала.

Необыкновенный турнир фигуристов захватит эфир Первого канала на 4 (!) часа. Что о нем известно?

«Классную идею превратили в шапито». А нужен ли вообще турнир шоу-программ?

Материалы по теме

56 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yak444
Ответ Валерий Рзянин
Прям вот не узнаем???? И будем такие: а где Алина, а кто же это сделал? Настолько наигранно?? Какой бред происходит.... Переигрывание в квадрате абсурда из детского сада.
Наигрывание и переигрывание, это другим, которые катают элементы под разную музыку. Алина, одна из не многих, которая катает образ на льду, причём катает безподобно.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мария Тихонова
Ответ Lana-shu
А прыжки разве обязательны здесь? Вообще то Алина прыгает на каждом шок. В отличие от ем.
А Женя больше не прыгает сальховы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
papadok
Есть возможность бесплатно, в прайм тайм, в выходной посмотреть лучших людей нашего фигурного катания, причём разных поколений. Даже не важно, кто что покажет, само по себе интересно. Ждём креатива.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anatiana
Ответ Магнетист*
Ты узнаешь её из тысячи Её образ на сердце высечен Ты узнаешь её из тысячи По словам, по глазам, по голосу (с)
По голосу - особенно
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
portvein-psih
Думаю, что и в обычной жизни немногие ее узнают!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anatiana
Ну эта в своём репертуаре... как чо ляпнет - хоть стой, хоть падай. Мы всех узнаем, не только тебя.. так-то.
Сегодня утром - занавЕс приоткрыла
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lapo Elkann
Ответ Marina Syrovova
Некоторым действующим далеко до её вращений,
Ну этим некоторым тоже спецэффекты нужны.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Магнетист*
Ответ Lana-shu
Орать будет ками.
Свою крышу держу
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yak444
Всем участникам турнира хороших, интересных прокатов и порадовать своих болельщиков. Моей любимице Алине удачного проката, думаю её номер, как всегда, будет красивым, эстетичным и необычным.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lana-shu
Ответ Пользователь Гугла
многие меня не узнают, и немногие меня узнают, а немногие из многих меня узнают, и многие из немногих не узнают, и многие и немногие узнают и неузнают
Зато нюту все узнают. В привычном амплуа.
+3
-8
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lana-shu
Ответ aion
"а в этой программе прыжки не предусмотрены" - скажут нам фанатки
А прыжки разве обязательны здесь? Вообще то Алина прыгает на каждом шок. В отличие от ем.
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sebilya Fezaziyeva
ждем с нетерпением!
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lana-shu
Ответ Gemma157
загитова будет единственной фигуристкой без прыжков. ну и езду в позе шорт-трекиста мы точно узнаем, пусть шифруется хоть как сам штирлиц 😆
Танцоры тоже прыгнут? А ем закрутит сальхов?
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
oldparakhod
Прийдём, посмотрим.)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marina Syrovova
Ответ Lapo Elkann
После спорта без спецэффектов ей нечего показывать.
Некоторым действующим далеко до её вращений,
+7
-8
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Магнетист*
Ответ Navian
"По голосу..." А чо, она орать будет ещё?)
Это ты у своей любимки узнай )
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Yaroslavtsev
Ответ Navian
"По голосу..." А чо, она орать будет ещё?)
А что ей ещё остаётся делать?
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бене Гессерит
Мы сразу узнаем тебя по тому, как нелепо будет выглядеть твоё появление и действия!
+4
-7
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита В Сафронова
Огонь от Алины точно будет!
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь Гугла
многие меня не узнают, и немногие меня узнают, а немногие из многих меня узнают, и многие из немногих не узнают, и многие и немногие узнают и неузнают
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aion
Ответ Gemma157
загитова будет единственной фигуристкой без прыжков. ну и езду в позе шорт-трекиста мы точно узнаем, пусть шифруется хоть как сам штирлиц 😆
"а в этой программе прыжки не предусмотрены" - скажут нам фанатки
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Магнетист*
Ответ Бедоносец
Алинушку будут узнавать по катанию крючком :)
Шаурма стынет )
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lapo Elkann
После спорта без спецэффектов ей нечего показывать.
+5
-7
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Татьяна Тычинская
Ответ mold-cel
И без новой программы давно уже не узнаю Алину
Последствия ковида они такие(
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Рзянин
Прям вот не узнаем???? И будем такие: а где Алина, а кто же это сделал? Настолько наигранно?? Какой бред происходит.... Переигрывание в квадрате абсурда из детского сада.
+6
-7
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий