Тарасова о чемпионате мира: «Если будет возможность смотреть, конечно, посмотрим. Это наша профессия – знать, что в других странах делается»

Теги Татьяна Тарасова чемпионат мира по фигурному катанию Фигурное катание

Татьяна Тарасова рассказала, почему будет смотреть чемпионат мира по фигурному катанию.

«Если будет возможность смотреть, конечно, посмотрим. Куда ж мы денемся?

Какая разница, что наших нет, мы отстранены, но чемпионат мира продолжается. Там есть другие спортсмены, это наша профессия – знать, что в других странах делается», – сказала заслуженный тренер СССР.

Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме с 20 по 26 марта.

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3 комментария

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Назар Игорь
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Katerina Sunny
ЧМ ещё не начинался, хотя кто-то из фигуристов уже в Японии.
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JSV
90 % будут смотреть в прямом или записи, но половина слицемерит и скажет, что фууу.
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