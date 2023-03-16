Тарасова о чемпионате мира: «Если будет возможность смотреть, конечно, посмотрим. Это наша профессия – знать, что в других странах делается»

рассказала, почему будет смотреть чемпионат мира по фигурному катанию.

«Если будет возможность смотреть, конечно, посмотрим. Куда ж мы денемся?

Какая разница, что наших нет, мы отстранены, но чемпионат мира продолжается. Там есть другие спортсмены, это наша профессия – знать, что в других странах делается», – сказала заслуженный тренер СССР.

Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме с 20 по 26 марта.