Татьяна Тарасова: «Больше всего нравится, что фигурное катание у нас развивается. Разочаровало, что мы не выступаем на чемпионатах мира и Европы»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвела итоги года в российском фигурном катании.

– Что для вас стало самым приятным моментом года в фигурном катании?

– Больше всего нравится то, что фигурное катание у нас развивается и есть сильная группа тренеров, которая отлично работает.

– Выделите по итогам года кого‑то отдельно из женского и мужского одиночного катания?

– Не буду выделять кого‑то отдельно, у нас несколько девочек отлично выступали в этом году. Мальчики тоже очень хорошие, каждый из тройки‑пятерки наших лидеров может стать большим спортсменом в будущем, – сказала Тарасова.

«Разочаровало больше всего то, что мы не выступаем на чемпионате мира и чемпионате Европы, на всех международных соревнованиях», – отметила Тарасова.

5 комментариев

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Osik92
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Какие там чемпионаты Европы и мира когда есть шоу Навки авербуха и плюща
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Osik92
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У Тарасовой рассудок помутнился а ее все обзванивают.. Прекратите..дайте человеку дожить нормально
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Биатлонная зима
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Упс ЧМ, ЧЕ - только выступления на России и шоу, где зарабатывают прилично
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Блюдце с молочком
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Хм, а больше ничего ее не разочаровало в 2022 году?
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Спортивный лис
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Тарасова даёт комментарии на МатчТВ??? Добрались до Саши руки первого канала 😁
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