Татьяна Тарасова: «Валиева прыгнула тулуп на высоте обеденного стола. Первый раз вижу такой прыжок»

Татьяна Тарасова считает, что финал Гран-при России превосходит уровень чемпионата мира.

Финал российского Гран-при завершился сегодня в Санкт-Петербурге. Победу одержала Аделия Петросян, второй стала Камила Валиева, третьей – Елизавета Туктамышева.

«Выступление девушек оставило прекрасное впечатление, хочу поблагодарить нашу федерацию за организацию таких фантастических выступлений. У нас соревнования проходят лучше, чем чемпионат мира, честно говорю – вы же знаете, что от меня хорошего слова можно не услышать.

Люди забили арену до последнего стула, многие стояли. Готовы все были очень хорошо, поэтому впечатления от соревнований потрясающие. Это вообще счастье, когда соревнования проходят в Петербурге», – сказала заслуженный тренер СССР.

Также Тарасова отдельно отметила высокий уровень медалисток соревнований.

«Валиева прыгнула тулуп на высоте обеденного стола. Высота – это сила, это учитывается в технической оценке», – цитирует Тарасову ТАСС.

«Аделия проиграла произвольную программу, но в сумме осталось первой (Петросян заняла первое место в том числе в произвольной – Sports.ru). Очень рада за Камилу, Лиза каталась просто божественно. Жалко, что не получилось со вторым акселем.

Не считаю, что Валиевой дали много баллов. Вы когда-нибудь видели такой четверной прыжок? Я не видела. Первый раз вижу такой прыжок», – приводит слова Тарасовой Metaratings.