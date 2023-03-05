Татьяна Тарасова: «Валиева прыгнула тулуп на высоте обеденного стола. Первый раз вижу такой прыжок»

Теги Татьяна Тарасова чемпионат мира по фигурному катанию сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Камила Валиева Аделия Петросян Серия Гран-при России Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что финал Гран-при России превосходит уровень чемпионата мира.

Финал российского Гран-при завершился сегодня в Санкт-Петербурге. Победу одержала Аделия Петросян, второй стала Камила Валиева, третьей – Елизавета Туктамышева.

«Выступление девушек оставило прекрасное впечатление, хочу поблагодарить нашу федерацию за организацию таких фантастических выступлений. У нас соревнования проходят лучше, чем чемпионат мира, честно говорю – вы же знаете, что от меня хорошего слова можно не услышать.

Люди забили арену до последнего стула, многие стояли. Готовы все были очень хорошо, поэтому впечатления от соревнований потрясающие. Это вообще счастье, когда соревнования проходят в Петербурге», – сказала заслуженный тренер СССР.

Также Тарасова отдельно отметила высокий уровень медалисток соревнований.

«Валиева прыгнула тулуп на высоте обеденного стола. Высота – это сила, это учитывается в технической оценке», – цитирует Тарасову ТАСС.

«Аделия проиграла произвольную программу, но в сумме осталось первой (Петросян заняла первое место в том числе в произвольной – Sports.ru). Очень рада за Камилу, Лиза каталась просто божественно. Жалко, что не получилось со вторым акселем.

Не считаю, что Валиевой дали много баллов. Вы когда-нибудь видели такой четверной прыжок? Я не видела. Первый раз вижу такой прыжок», – приводит слова Тарасовой Metaratings.

Материалы по теме

56 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Беляева
Ответ tanya_1111
Если РФ допустят до ОИ я вообще не удивлюсь если их выиграет Камила.
Почему бы и нет. Ее мастерство ведь тоже будет расти со временем, а она и сейчас великолепна.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kate_ko
Ответ Анна Беляева
Высота тулупов Ками завораживает. Такая мужикам не всем подвластна!
и ни у одного мужчины нет таких... ээээ... мягкостей, а ведь она летит, словно ей ничего не мешает!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Беляева
Высота тулупов Ками завораживает. Такая мужикам не всем подвластна!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аквамарин
Ответ ТМЗ
Да, сила!Браво! Намек принят,мы тоже подумали о стакане
Похоже ты стакан уже принял, что себя во множественном числе называешь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kristine Kristine
Как Ками это делает? У Сони вообще 4е пропали, а Ками целых 2 востановила
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Агапов
4т у неё идёт согласен могла и 3 делать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bolelschiza
4Т Камилы это реально космос
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
REA-13
Ответ codetalker
У специалиста Петросян проиграла ПП...
Так про то и речь. А вчера тут многие в грудь себя били, мол, уж Тарасова всегда объективна, когда дело касается разбора прокатов. Это после того, как она заявила, что у Титовой не было недокрутов. А оказывается, что она-то и прокаты, видимо, далеко не все смотрит (но мнение высказывает ;)).
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elenavasilevna
Ответ закрыт по беспределу
Что есть, то есть. 4Т в исполнении Камилы это вышка.
Камила еще и сама высокая, это добавляет впечатления, кажется вообще высоченный))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anneta28
Вопрос на засыпку. Почему именно обеденного? Чем высота обеденного отличается от высоты письменного?))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
flyhigh
И каким местом ТАТ смотрела прокаты, что Аделия проиграла ПП?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tanya_1111
Ответ наталья Головченко
Конечно, почему бы ей, их не выиграть. Тело уже прийдет в норму.,если она сейчас с таким весом прыгает, то потом ей будет гораздо легче и все обретет прежние краски и Камила станет еще лучше прежней себя. Я верю, что именно она возьмет золото ОИ
Да, всё так, вопрос только в том насколько она еще вырастит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alsu89sha
Я тоже не понимаю как Ками это делает, она ведь не пушинка а улетает - дух захватывает 😊 улет башки) вживую наверное то еще зрелище!! Браво!!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
Ответ Алена Иванова
Ну а по Лизе и Соне тактично умолчала. Там вижу тут не вижу. Как удобно
А что по Лизе и Соне. У Сони были неважнецкие квады, Лиза их не прыгала.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
наталья Головченко
Ответ tanya_1111
Если РФ допустят до ОИ я вообще не удивлюсь если их выиграет Камила.
Конечно, почему бы ей, их не выиграть. Тело уже прийдет в норму.,если она сейчас с таким весом прыгает, то потом ей будет гораздо легче и все обретет прежние краски и Камила станет еще лучше прежней себя. Я верю, что именно она возьмет золото ОИ
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
codetalker
Ответ ТМЗ
Акатьева,как и Трусова пошла против системы,похоже, и отказалась от стаканов.
А вы, похоже, себе в паре стаканчиков не отказали сегодня...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
ТАТ как скажет 🤣🤣🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wiley Fox
Бабушка приехала
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
codetalker
Ответ REA-13
Ну где там те, кто вчера тут написывал, что Тарасова специалист с большой буквы и уж точно разбирается в ФК? ;)) Или она специалист только когда Плющенко поддерживает?
У специалиста Петросян проиграла ПП...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
oldparakhod
Ответ tanya_1111
Если РФ допустят до ОИ я вообще не удивлюсь если их выиграет Камила.
Почему нет? Пубер пройдёт, вес нормализуется, габариты тоже уменьшатся. Вполне себе может.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Товарищ Майор.
Сальхов Ханю, лутц Чена и тулуп Валиевой можно в музеях показывать
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алена Иванова
Ну а по Лизе и Соне тактично умолчала. Там вижу тут не вижу. Как удобно
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лакс
я видел. На последней Капе было выше в каскаде с тройным.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Грибной_король
Ответ <vella>
я тоже этого не понимаю) от этого еще больше восхищаюсь
Я в шоке просто
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Два евГения
Ответ ретроградный меркурий
Тулуп у Камилы действительно сумасшедший по высоте. Но по энергозатратам он очень выматывающий. Всю вторую половину Валиева катила высунув язык от усталости и это было сильно заметно. Даже несмотря на паузу между первой и второй половиной, где она просто сидит на льду и дышит, во второй части её уже не хватило ни на что. Падение с лутца, кривейший перескок на ойлере, сдвоенный прыжок в каскаде, натужное последнее вращение. От "космической" Валиевой не осталось и следа. Физподготовка на две головы хуже, чем в прошлом сезоне, и у меня все больше вопросов к тому, как и на чем она катала программу куда бОльшей интенсивностью, не показывая усталости
На ЧР ту же самую программу она откатала вообще без усталости, так что вопросы ваши снимите. Возможно, последствия гриппа, вот и выносливость чуть снизилась. Но при этом четверные не то что плюс пять гое, плюс десять заслуживают
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий