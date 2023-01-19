Тарасова о премии ISU: «У Чена, Пападакис и Сизерона шансов больше. Щербакова тоже пользуется народной любовью, но она каталась мало»

Теги Татьяна Тарасова чемпионат мира по фигурному катанию сборная России сборная Франции сборная США мужское катание Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Нэтан Чен Анна Щербакова ISU Skating Awards Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила шансы олимпийской чемпионки Анны Щербаковой выиграть премию ISU Skating Awards.

Ранее россиянка вошла в шорт-лист номинации «Самый ценный фигурист». Ее соперниками станут американец Нэтан Чен и французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон.

«У тех (Чена, Пападакис и Сизерона) больше выигранных чемпионатов мира, поэтому шансов выиграть в этой номинации больше.

Они катаются уже много лет, пользуются народной фигурнокатательной любовью. Аня тоже, но она каталась мало.

Не хочется так говорить, но они участвовали в продвижении мужского одиночного катания, танца. Пападакис и Сизерон много лет катались, являются непобедимыми.

Но Аня тоже олимпийская чемпионка и чемпионка мира», – отметила Тарасова.

8 комментариев

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олечка.ка
При чем здесь Лиза? ТАТ сравнила Олимпийских чемпионов Аню, Чена, и французов. И конечно, карьера последних говорит сама за себя.
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pas33pas
Так бы и сказала, что Аня даже не смогла отобраться на ЧМ прошлого года, не тот уровень чтобы с Ченами и Цезарионами бороться. (сарказм)
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bona ulo
Не мало, а меньше. Это большая и принципиальная разница. Причем "меньше" не по своей вине. Во-первых, она просто-напросто моложе. А во-вторых, "спасибо" безумному деду и развязанной им войне.
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Большое Путешествие Рузика
Меня так всегда удивляет вот это "она каталась мало". Ага, мало, всё детство и юность на льду, многочасовые ежедневные изнуряющие тренировки. Надо, видимо, ещё и половину взрослой жизни кататься. Только непонятно КОМУ это надо.
Вот взять Лизу. Все мы тут ей восхищаемся за её длинную карьеру. Но если бы у нас было 15 таких Лиз, 15 взрослых 25-летних фигуристок, то кем бы мы восхищались.
+6
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О.Н.Т.
Даже тат признаёт что ща одноразовый стаканчик🤔 программы то посчитала🤔
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Клопс
ТАТ по факту всё сказала
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Девушка Безимени
1 минута и коммент удален)
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Девушка Безимени
Самый переоцененный
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