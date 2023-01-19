Тарасова о премии ISU: «У Чена, Пападакис и Сизерона шансов больше. Щербакова тоже пользуется народной любовью, но она каталась мало»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила шансы олимпийской чемпионки Анны Щербаковой выиграть премию ISU Skating Awards.

Ранее россиянка вошла в шорт-лист номинации «Самый ценный фигурист». Ее соперниками станут американец Нэтан Чен и французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон.

«У тех (Чена, Пападакис и Сизерона) больше выигранных чемпионатов мира, поэтому шансов выиграть в этой номинации больше.

Они катаются уже много лет, пользуются народной фигурнокатательной любовью. Аня тоже, но она каталась мало.

Не хочется так говорить, но они участвовали в продвижении мужского одиночного катания, танца. Пападакис и Сизерон много лет катались, являются непобедимыми.

Но Аня тоже олимпийская чемпионка и чемпионка мира», – отметила Тарасова.